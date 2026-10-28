Las palabras de Lamine Yamal tras quedar tercero en la carrera por el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal vivió una velada agridulce el lunes 26 de octubre en la ceremonia del Balón de Oro 2026. El extremo del FC Barcelona fue distinguido con el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista del mundo menor de 21 años. Sin embargo, el delantero de 19 quedó en tercer lugar en la carrera por el máximo galardón, por detrás de Kylian Mbappé y Harry Kane.

A través de sus redes sociales, Yamal compartió sus impresiones sobre la entrega del Balón de Oro. El delantero blaugrana se mostró optimista y seguro de que "algún día llegará mi momento".

Asimismo, el talentoso delantero felicitó a los jugadores premiados en la gala y aseguró que ahora se enfocará en conseguir títulos con el FC Barcelona.

LLEGARÁ, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar Lamine Yamal

Yamal tuvo un gran rendimiento en la temporada 2025/2026. El extremo disputó un total de 45 partidos con el Barcelona, anotó 24 goles y dio 18 asistencias. Fue nombrado el mejor futbolista de LaLiga en la pasada campaña.

Lamine Yamal confía en ganar el Balón de Oro en el futuro | FRANCK FIFE/GettyImages

En el verano, disputó los ocho partidos de la selección española en el Mundial 2026 y fue parte del equipo que consiguió la Copa del Mundo.

En la temporada 2026/2027, Yamal registra números sorprendentes: en 10 partidos de LaLiga tiene ocho goles y seis asistencias, mientras que en tres duelos de la Champions League suma dos goles y cuatro asistencias.

Aunque todavía es muy temprano en la temporada, parece muy probable que el joven delantero español vuelva a estar nominado al Balón de Oro para el próximo año y que, de nueva cuenta, esté en el podio.