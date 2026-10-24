Las posibles alineaciones de Barcelona y Real Madrid para el Clásico

Barcelona y Real Madrid se ven las caras este domingo 25 de octubre por la décima jornada de LaLiga 2026/27 en el primer Clásico de la temporada. Los azulgranas son líderes con puntaje perfecto tras nueve partidos, aunque llegan golpeados por la derrota 4-2 ante el PSG en la Champions, la primera de la temporada. El Madrid es cuarto, a seis puntos, y llega en alza con cuatro victorias seguidas, la última un 4-1 al Leipzig en el Bernabéu.

José Mourinho vuelve al Camp Nou como entrenador del Real Madrid más de una década después con un equipo que no podrá contar con Vinícius (suspendido) y que apostará todo a un Mbappé que disfruta como pocos jugando ante el Barça.}

A continuación, los posibles onces de Hansi Flick y José Mourinho.

La posible alineación del Barcelona vs Real Madrid

POR - Joan García: Viene de una semana complicada, con seis goles recibidos entre la visita al Betis y la noche de París. Sus reflejos y su agilidad en el mano a mano serán clave ante un Mbappé que sabe explotar como ninguno los espacios.

LD - Xavi Espart: La lesión de Koundé lo mudó al lateral derecho y en París respondió con un gol tras un pase de Fermín. El juvenil de La Masia vivirá su primer Clásico.

DFC - Pau Cubarsí: Dio dos asistencias ante el Betis. Será el líder de una defensa que deberá tener mucho cuidado ya que Mbappé estará al acecho de cualquier desatención.

DFC - Gerard Martín: El lateral reconvertido en central sufrió en París y tendrá revancha ante el rival más duro de LaLiga. Zurdo, rápido, su velocidad será fundamental para contrarrestar las transiciones que buscará el Madrid.

LI - João Cancelo: Su experiencia y su capacidad para jugar por dentro le dan otra salida al equipo de Flick. Su duelo será ante Valverde, que se desdobla todo el partido por esa banda.

MC - Pedri: El que pone la pausa cuando el partido se acelera. Flick lo sacó a la hora de juego en París pensando en este domingo. Su capacidad para romper la presión rival es la llave del juego azulgrana.

MC - Rodri: Vivirá su primer Clásico con la camiseta del Barcelona después de haber estado cerca de convertirse en jugador merengue. En Sevilla marcó de cabeza el 1-2 ante el Betis, tras un centro de Fermín. Su orden será clave para contener las transiciones del Madrid.

Real Betis v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC - Fermín López: Llega encendido: dio la asistencia del gol de Rodri ante el Betis y la del gol de Espart en París. Su llegada al área desde segunda línea es un arma que el Madrid deberá vigilar de cerca.

ED - Lamine Yamal: Fue la figura ante el Betis con un gol y una asistencia, y en París volvió a marcar. Ya sabe lo que es lastimar al Madrid en los Clásicos: jugó 9, ganó 5, perdió 4 y anotó tres tantos.

DC - Raphinha: Ocupará el centro del ataque, una posición en la que se mueve libre para presionar y atacar el espacio. Le suele ir bien contra el clásico rival: en 12 partidos, ganó 8, perdió 4 y anotó 8 goles.

EI - Anthony Gordon: El inglés vivirá su primer Clásico tras un gran arranque en el Barça. Su velocidad al espacio y su intensidad sin la pelota pueden ser un problema para Dumfries.

La posible alineación del Real Madrid vs Barcelona

POR - Thibaut Courtois: Ante un Barça que marcó en sus últimos 35 partidos de liga en el Camp Nou, sus atajadas pueden valer tanto como un gol. El belga suele aparecer en los partidos importantes.

LD - Denzel Dumfries: Descansó ante el Leipzig pensando en el Clásico. Potente y de mucho recorrido, tendrá la difícil tarea de frenar a Gordon y, al mismo tiempo, sumarse al ataque cuando el Madrid recupere la pelota.

DFC - Ibrahima Konaté: Vio desde el banco la goleada ante el Leipzig y llega con piernas frescas. Deberá estar atento al desmarque de Raphinha.

DFC - Dean Huijsen: Fue titular ante el Leipzig y es el que mejor sale jugando de la defensa blanca. Alto, zurdo y con buen pase largo, puede ser el primer eslabón de los contraataques de Mourinho, pero no deberá perder de vista la espalda de Cucurella.

LI - Marc Cucurella: Entró en el segundo tiempo ante el Leipzig y vuelve al once para el partido más importante de lo que va de la temporada. Su duelo directo con Lamine Yamal, compañero en la selección, será determinante en el resultado.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

MC - Aurélien Tchouaméni: El ancla del mediocampo. Corta, ordena y protege a la defensa, una tarea fundamental para frenar a Pedri y Fermín entre líneas.

MC - Arda Güler: Llega como el jugador del partido ante el Leipzig, donde marcó el 2-0 tras un pase de Mbappé. Su zurda y su visión para el último pase serán decisivos para lanzar los contraataques.

MC - Jude Bellingham: Un futbolista hecho para los Clásicos: en su primera temporada en el Madrid le dio el triunfo a su equipo en sus dos primeros cruces ante el Barça. Llega al área, presiona y aparece cuando el partido se pone caliente.

ED - Federico Valverde: Jugó de lateral ante el Leipzig, pero en el Camp Nou se adelantaría al extremo derecho, retrasándose cuando el equipo no tenga el balón. Su despliegue para ir y volver y su remate de media distancia lo hacen indispensable para Mourinho.

DC - Kylian Mbappé: La gran amenaza del Madrid. Lleva 12 goles en 10 partidos ante el Barça. y viene de marcarle al Leipzig. Sin Vini, toda la responsabilidad ofensiva pasa por él.

EI - Yan Diomande: Ocupa el lugar del sancionado Vinícius y llega en un gran momento: le dio el triunfo al Madrid ante el Villarreal y ante el Leipzig entró desde el banco para marcar un gol y dar una asistencia. Será su primer Clásico.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensores: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Pedri, Rodri, Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham

Delanteros: Federico Valverde, Kylian Mbappé, Yan Diomande