Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

¿Qué mejor que cerrar el domingo con un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? La previa del parón internacional tiene en agenda, entre otros encuentros, la fecha 12 de LaLiga, que finalizará con este clásico en el Metropolitano. Los dirigidos por Diego Simeone y Hansi Flick, respectivamente, ocupan los dos primeros puestos de la tabla de posiciones y el resultado de este fin de semana podría alterar el orden.

El Atleti llega de una derrota contra el Bayern Múnich por la Champions League, que cortó una racha de nueve partidos invicto en todas las competiciones, mientras que el Barça logró recuperarse de las caídas ante el Real Madrid y el PSG y sumó dos victorias consecutivas.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Barcelona

Giuliano Simeone, Atletico de Madrid | Soccrates Images/GettyImages

POR: Jan Oblak - Es el segundo futbolista con más partidos disputados con la camiseta del Atleti, jerarquía total. La derrota del martes fue complicada y este domingo no le espera algo más sencillo, para nada. Va a tener que recuperarse y dejar todo de sí para evitar que los rivales marquen goles.

LD: Marcos Llorente - El Cholo lo va rotando mientras está en cancha, que vaya al ataque, que vuelva a la zaga, que esté en sectores interiores... y siempre cumple. Aprovechar las recuperaciones cuando esté como defensor puede ser una de las claves para poder armar las jugadas ofensivas.

DFC: Marc Pubill - La ausencia de Cristian Romero le deja servida en bandeja la titularidad en la zaga central. Tiene mucho por aprender, pero con Dávid Hancko a su lado y su talento en las jugadas de pelota detenida, podría ser suficiente para asegurar su propia área y ayudar en ataque.

DFC: Dávid Hancko - Es más de conducir la pelota hasta encontrar a un compañero que de dar pases rápidos sin pensar. Le puede jugar a favor contra los culés, para romper con la presión de sus delanteros y apurar el ataque colchonero sin darles tiempo de reaccionar a los rivales.

LI: Alejandro Grimaldo - Es un lateral con cuatro goles y dos asistencias en LaLiga. Su participación ofensiva está en ser opción de pase desde la banda para abrir las jugadas y también se lo puede encontrar en sectores interiores que liberen la marca de los defensores de su equipo.

MD: Giuliano Simeone - Está motivadísimo en este inicio de temporada. Es incansable, corre por toda la cancha con la pelota en los pies y encuentra los espacios para poder entrar al área rival. Lleva tres goles y dos asistencias en el campeonato local.

MC: Pablo Barrios - Interpreta bien que es lo que requiere cada jugada del equipo y eso le facilita la comunicación con sus compañeros. Es el nexo que une a la defensa con el ataque y, algunas veces, incluso opta por ser parte de los delanteros para ayudarlos a generar peligro.

MC: Koke - Llegó a los 750 partidos con el Colchonero en el partido contra el Bayern, una leyenda. Podría volver a la titularidad con el objetivo de ser el arquitecto de la circulación de la pelota en la mita de la cancha, además de ser uno de los que más conoce a sus compañeros y al estilo de juego de los culés.

MI: Álex Baena - Pelea la pelota hasta el cansancio y eso tiene sus consecuencias, para bien. Es el goleador del Atleti con cinco tantos en LaLiga, que complementa con el liderazgo en asistencias, que lleva tres. Tenerlo a Grimaldo cerca le suma muchísimo porque le da más libertad de ir hacia adelante, sabiendo que el lateral le cuida las espaldas.

DC: Julián Álvarez - El fútbol tiene sus vueltas y ahora le toca enfrentar al Barça, el club con el que tanto se lo vinculó durante el verano. Después de un inicio de temporada complicado, se reencontró con el gol en liga contra el Deportivo y el domingo puede tener la chance de dejar su marca contra el equipo de sus sueños.

DC: Kang-in Lee - El DT todavía no le encuentra la posición ideal. Lo positivo es que a la par de Julián tiene libertad de moverse en el área y generar espacios. Suma dos goles y una asistencia en LaLiga.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena

Delantero: Julián Álvarez, Kang-in Lee

La posible alineación del Barcelona vs Atlético de Madrid

Raphinha, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García - Pareciera que el área le queda chica y, por eso, se anima a salir y avanzar algunos metros para anticipar los ataques rivales. Es, de hecho, uno de los puntos fuertes de la defensa adelantada de Flick.

LD: Joao Cancelo - Lo que es Grimaldo en el Atleti por izquierda, lo es Cancelo en el Barça por derecha Aparece en distintos sectores de la cancha para asociarse con los mediocampistas y terminar jugadas con pases largos o, incluso, remates que terminan en gol. Lleva dos goles, uno en liga y otro en la Champions.

DFC: Gerard Martín - Hace parecer orgánica su rotación de lateral a central. Es muy disciplinado en la marca y se entiende muy bien con Pau Cubarsí, sobre todo cuando tienen que adelantar la línea defensiva. Habrá que ver como responde a la velocidad de Julián.

DFC: Pau Cubarsí - Es el líder de la zaga culé y lo hace de maravillas, con apenas 19 años. Sabe leer muy bien los movimientos de sus rivales para tomar la decisión correcta a la hora de defender.

LI: Eric García - El DT está pendiente de su recuperación después de la lesión muscular que sufrió contra el Betis. Ya volvió a trabajar con la pelota, pero todavía se entrena al margen del grupo. En caso de no ser parte del once titular, Brian Fariñas podría ocupar su lugar.

MC: Pedri - Recibe la pelota y arma la jugada en la circunstancia que sea. Es uno de los futbolistas que se encarga de idear y poner en acción las jugadas del equipo. No va a tener a Rodri a su lado, por lo que puede perder un poco la libertad de pasar al ataque que el Balón de Oro solía otorgarle.

MC: Marc Bernal - Sería el titular en reemplazo de Rodri, que es baja por lesión. Es un mediocampista interesante, con criterio para distribuir la pelota que sabe organizar a sus compañeros sin que la presión rival le afecte. No va a ser un partido fácil contra un Colchonero que va a buscar los espacios para llegar al área.

EI: Anthony Gordon - Lleva tres goles y cuatro asistencias desde que llegó al Barça este verano, aunque cree que todavía puede mostrar una mejor versión. Reconoció que "necesita ser un poco egoísta y animarse a rematar" por lo que el Metropolitano podría ser un buen lugar para poner en práctica sus propios consejos.

MCO: Fermín López - No puede quedarse quieto ni un minuto. Corre la pelota hasta recuperarla y enseguida busca participar de la siguiente jugada de ataque. Eso se ve reflejado en sus cinco goles y cincoasistencias en LaLiga.

ED: Lamine Yamal - Está con la confianza por las nubes y lleva 13 goles y 11 asistencias en todas las competencias. Se convirtió en el adolescente con más goles en la Champions, con 14. Cada vez que recibe la pelota, se espera que haga algo extraordinario y, la mayoría de las veces, lo logra.

DC: Raphinha - Flick tomó la mejor decisión como técnico al ponerlo como 9. Desde esa posición pudo sumar 19 goles en lo que va de la temporada. Es el futbolista que suele iniciar la presión sobre los defensores y encuentra los espacios para que el resto del equipo entre al área rival.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García

Mediocampistas: Pedri, Marc Bernal

Mediapuntas: Anthony Gordon, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Raphinha