Las posibles alineaciones titulares para el partido América vs Toluca

Este sábado 31 de octubre, el Estadio Banorte Azteca servirá de sede para el encuentro entre América y Toluca, dos candidatos al título que están prácticamete cerrados para estar en la Liguilla del Torneo Apertura 2026.



Durante la semana, las Águilas enfrentaron a Xolos de Tijuana para su duelo pendiente de la Jornada 7, el cual culminó con empate 1-1 en el Nido. Los visitantes pegaron primero de la mano del brasileño Elías Manoel, sin embargo, el colombiano Miguel Borja halló rápidamente la igualada.



Se debe resaltar que para este cotejo, el técnico uruguayo Guillermo Almada hizo varias rotaciones pensando en el bienestar de los suyos, evitando así alguna sobrecarga muscular que pudiera llevarlos a lesionarse. Por eso mismo, Alexis Gutiérrez, Alan Cervantes, Ramón Juárez y Miguel Vázquez recibieron minutos, además del canterano Derek Jiménez.



Luis Malagón, el uruguayo Santiago Ramos y el argentino Santiago Bueno ni siquiera fueron colocados en la convocatoria, mientras Érick Sánchez, el uruguayo Brian Rodríguez y el español Carlos Álvarez entraron de cambio. Se contempla que todos ellos puedan ser titulares para este importante compromiso. Eso sí, el mexicoamericano Alejandro Zendejas y el brasileño Raphael Veiga siguen fuera de circulación por sus respectivos problemas musculares.



Con respecto a los Diablos Rojos, vienen de empatar 1-1 con León en el Bajío. José ‘Plátano’ Alvarado adelantó a los Esmeraldas, mas el uruguayo Federico Viñas ayudó a que los choriceros sumaran un punto.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos conjuntos:

El posible once del América vs Toluca

Miguel Borja | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Luego de recibir descanso entre semana, el michoacano estaría listo para reaparecer como el titular bajo los tres postes en lugar de Rodolfo Cota.

Defensa: Santiago Bueno – Otro que recibió descanso para evitar una sobrecarga. Contra un equipo como el mexiquense, el uruguayo tendría una verdadera prueba para demostrar su valía en la zaga.

Defensa: Santiago Ramos – Del mismo modo, no estuvo contra los fronterizos pensando en el resto de la fase regular. Con el retorno del argentino y el charrúa, Ramón Juárez y Miguel Vázquez volverían a ser suplentes.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – El colombiano sí estuvo entre semana, siendo uno de los más destacados porque generó cuatro ocasiones. Pensando en las rotaciones que hizo Guillermo Almada, no se descarta que Franco Rossano vuelva a la convocatoria y pueda ir de arranque.

Lateral derecho: Dagoberto Espinoza – Contra Tijuana cometió un grave error que ocasionó el tanto rival, ya que no supo bien cómo cubrir la pelota y despejarla. Pese a eso, sigue siendo uno de los hombres más regulares del equipo.

Pivote: Israel Reyes – El mundialista se quedó en el banquillo durante la semana. Se sabe que su mejor versión es como central o lateral derecho, pero el estratega lo ha adelantado como contención. No obstante, tras el gran juego brindado por Edwin Cerrillo, el estadounidense podría mantenerse en el once.

Pivote: Érick Sánchez – El Chiquito ingresó al minuto 78 en la semana, sumando pocos minutos. Debido a esto, lo veríamos de inicio, ya que el estratega lo conoce a la perfección y sabe lo que puede aportar.

Mediocentro: Carlos Álvarez – Tal como otros, al español se le evitó un gran desgaste, por eso jugó cerca de media hora entrando de cambio en la semana. El Pelusa tiene que ser clave abriendo el camino desde el mediocampo.

Extremo izquierdo: Oscar Perea – Con Alejandro Zendejas descartado por lesión y tras haber visto a Isaías Violante como inicial en la semana, el colombiano podría aparecer tras haber jugado desde el minuto 55.

Extremo derecho: Brian Rodríguez – Uno de los favoritos de la afición, al que se le quiere ver siempre jugando. Al Rayito le tocó relevar en la semana al juvenil Derek Jiménez y ahora se necesitará de su gran desborde para abrir el cerrojo escarlata.

Delantero: Miguel Borja – El Colibrí está peleando arduamente con Henry Martín por el puesto. Pese a haber jugado entre semana como titular, no es descabellado que repita por encima del capitán porque sus números son simplemente mejores, sin dejar de lado que puso el único tanto azulcrema contra Tijuana.

América celebra el gol ante Tijuana | YURI CORTEZ/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular del América (4-2-3-1)



Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Érick Sánchez, Israel Reyes, Carlos Álvarez

Delanteros: Óscar Perea, Miguel Borja, Brian Rodríguez

El posible once del Toluca (4-2-3-1)

Jesús Gallardo, Federico Viñas y Franco Romero | Leopoldo Smith/GettyImages

Portero: Luis García

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, Bruno Méndez, Santiago Simón

Mediocampistas: Nico Castro, Ricardo Angulo, Franco Romero

Delanteros: Alexis Vega, Paulinho Dias, Helinho Castro

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