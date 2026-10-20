Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Leipzig

El partido del domingo contra el Sevilla por LaLiga terminó con buenas noticias para el Real Madrid y José Mourinho. El Merengue no sumó lesionados de cara al partido de este miércoles contra el Leipzig por la Champions League y, de hecho, recuperó a Éder Militao después de casi seis meses de ausencia por una lesión muscular.

El viaje a Alemania se da en la misma semana que el Clásico contra el Barcelona, que se disputará el domingo en el Camp Nou, por lo que el cuerpo técnico tendrá que ser estratégico a la hora de administrar los minutos de los jugadores para cuidarlos y, a la vez, mantenerse competitivo en la competencia europea, donde está invicto con seis puntos y se ubica en la octava posición de la tabla de clasificación.

Lesionados del Real Madrid vs Leipzig

Ferland Mendy, Real Madrid | Maria Jimenez/GettyImages

El Madrid tiene a tres futbolistas en la enfermería. La buena noticia es Militao, quien volvió a las canchas contra el Sevilla. El defensor ingresó en el minuto 85 y podría decir presente en Alemania por la Champions.

Ferland Mendy sigue entrenándose a la par de sus compañeros, pero todavía no recibió el permiso médico para competir. El lateral está en recuperación de su lesión en el tendón del recto femoral y su regreso podría producirse después del parón internacional de noviembre.

Rodrygo y Raúl Asencio son los otros dos jugadores que no van a estar disponibles. El brasileño sigue con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de regresar a principios de 2027. Asencio, por su parte, fue operado el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y tendrá que permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Incierta Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Leipzig

Alvaro Carreras, Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

El Merengue no tiene jugadores suspendidos para enfrentar a los Toros Rojos por la tercera jornada de la Champions. Sin embargo, Álvaro Carreras vio la tarjeta amarilla en el partido contra la Roma, por lo que, de jugar, tendrá que tener cuidado con las amonestaciones.

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