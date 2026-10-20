Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Leipzig
El partido del domingo contra el Sevilla por LaLiga terminó con buenas noticias para el Real Madrid y José Mourinho. El Merengue no sumó lesionados de cara al partido de este miércoles contra el Leipzig por la Champions League y, de hecho, recuperó a Éder Militao después de casi seis meses de ausencia por una lesión muscular.
El viaje a Alemania se da en la misma semana que el Clásico contra el Barcelona, que se disputará el domingo en el Camp Nou, por lo que el cuerpo técnico tendrá que ser estratégico a la hora de administrar los minutos de los jugadores para cuidarlos y, a la vez, mantenerse competitivo en la competencia europea, donde está invicto con seis puntos y se ubica en la octava posición de la tabla de clasificación.
Lesionados del Real Madrid vs Leipzig
El Madrid tiene a tres futbolistas en la enfermería. La buena noticia es Militao, quien volvió a las canchas contra el Sevilla. El defensor ingresó en el minuto 85 y podría decir presente en Alemania por la Champions.
Ferland Mendy sigue entrenándose a la par de sus compañeros, pero todavía no recibió el permiso médico para competir. El lateral está en recuperación de su lesión en el tendón del recto femoral y su regreso podría producirse después del parón internacional de noviembre.
Rodrygo y Raúl Asencio son los otros dos jugadores que no van a estar disponibles. El brasileño sigue con la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de regresar a principios de 2027. Asencio, por su parte, fue operado el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y tendrá que permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
Descartado
Incierta
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Principios de 2027
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Principios de 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Leipzig
El Merengue no tiene jugadores suspendidos para enfrentar a los Toros Rojos por la tercera jornada de la Champions. Sin embargo, Álvaro Carreras vio la tarjeta amarilla en el partido contra la Roma, por lo que, de jugar, tendrá que tener cuidado con las amonestaciones.
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María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.