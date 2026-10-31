Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Racing de Santander

El Real Madrid de José Mourinho se adueñó del Clásico en el Camp Nou contra el Barcelona y sumó su quinto partido invicto entre todas las competiciones. A eso se le suma la buena noticia de no haber sufrido nuevas bajas de peso, aunque las vigentes todavía tienen para rato. El domingo, Thibaut Courtois no pudo atajar por un problema de salud, pero eso no le impedirá decir presente este fin de semana, cuando visiten al Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga.

Lesionados del Real Madrid vs Racing de Santander

Federico Valverde, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El Madrid sigue con las mismas tres bajas desde hace semanas y, ahora, se le suma la incertidumbre sobre el estado físico de Federico Valverde. La buena noticia para Mourinho es la recuperación de Courtois, que se perdió el Clásico por una gripe, y de Arda Güler, quien volvió a entrenarse con el grupo este viernes después de realizar trabajo específico.

Valverde sufrió molestias musculares durante el Clásico contra el Barça, donde jugó hasta el minuto 62. Esta semana realizó trabajo diferenciado y su presencia en El Sardinero va a depender de su evolución. Incluso si entra en la convocatoria, Mourinho podría reservarlo para el partido de Champions League contra el AEK Atenas.

Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio siguen descartados. El brasileño está en recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de regresar a principios de 2027. Mendy tiene una lesión en un tendón, y Asencio, por su parte, fue operado el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y todavía no recibió el permiso médico para competir.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Principios de 2027 Federico Valverde Molestias musculares En duda Incierta Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Incierta Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Principios de 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Racing de Santander

Vinicius Jr, Real Madrid | Anadolu/GettyImages

El Merengue tiene a Vinícius Jr. suspendido debido a la roja que vio contra el Villarreal hace dos fines de semana. La sanción lo mantendrá fuera de las canchas durante dos partidos más, el de este domingo contra el Racing y el del 7 de noviembre ante el Valencia.