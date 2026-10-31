Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Racing de Santander
El Real Madrid de José Mourinho se adueñó del Clásico en el Camp Nou contra el Barcelona y sumó su quinto partido invicto entre todas las competiciones. A eso se le suma la buena noticia de no haber sufrido nuevas bajas de peso, aunque las vigentes todavía tienen para rato. El domingo, Thibaut Courtois no pudo atajar por un problema de salud, pero eso no le impedirá decir presente este fin de semana, cuando visiten al Racing de Santander por la fecha 11 de LaLiga.
Lesionados del Real Madrid vs Racing de Santander
El Madrid sigue con las mismas tres bajas desde hace semanas y, ahora, se le suma la incertidumbre sobre el estado físico de Federico Valverde. La buena noticia para Mourinho es la recuperación de Courtois, que se perdió el Clásico por una gripe, y de Arda Güler, quien volvió a entrenarse con el grupo este viernes después de realizar trabajo específico.
Valverde sufrió molestias musculares durante el Clásico contra el Barça, donde jugó hasta el minuto 62. Esta semana realizó trabajo diferenciado y su presencia en El Sardinero va a depender de su evolución. Incluso si entra en la convocatoria, Mourinho podría reservarlo para el partido de Champions League contra el AEK Atenas.
Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio siguen descartados. El brasileño está en recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, con la intención de regresar a principios de 2027. Mendy tiene una lesión en un tendón, y Asencio, por su parte, fue operado el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha y todavía no recibió el permiso médico para competir.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Principios de 2027
Federico Valverde
Molestias musculares
En duda
Incierta
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
Descartado
Incierta
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Principios de 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Racing de Santander
El Merengue tiene a Vinícius Jr. suspendido debido a la roja que vio contra el Villarreal hace dos fines de semana. La sanción lo mantendrá fuera de las canchas durante dos partidos más, el de este domingo contra el Racing y el del 7 de noviembre ante el Valencia.
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.