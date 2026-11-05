Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: dos legados eternos con sus selecciones

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo construyeron dos de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol. Durante más de dos décadas, sus nombres estuvieron asociados a una rivalidad que trascendió los clubes y se trasladó a las selecciones nacionales.

Con Argentina y Portugal, respectivamente, ambos superaron marcas que parecían inalcanzables; sin embargo, sus trayectorias no fueron idénticas.

Dos carreras que marcaron una época

Messi debutó con la selección argentina el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría. Tenía 18 años y apenas necesitó unos segundos para dejar su primera impresión, aunque aquella presentación terminó con una expulsión que marcaría el comienzo de una carrera llena de contrastes.

Cristiano Ronaldo, por su parte, había debutado con Portugal dos años antes, el 20 de agosto de 2003, contra Kazajistán. Con 18 años, el delantero comenzaba a construir un recorrido que lo llevaría a convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol internacional absoluto.

La diferencia de edad entre ambos también explica parte de sus números: Ronaldo disputó más encuentros con su combinado y acumuló una mayor cantidad de goles, aunque Messi consiguió una producción ofensiva muy elevada en relación con sus apariciones.

De acuerdo con los registros internacionales, el portugués suma 234 partidos y 146 goles, mientras que el argentino cerró su carrera con 208 encuentros y 126 tantos. En promedio, ambos mantienen cifras similares: 0,62 goles por partido para el luso y 0,61 para el rosarino.

Una rivalidad que también se trasladó a las selecciones

Durante años, la comparación entre ambos estuvo centrada en sus actuaciones con el FC Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, sus carreras internacionales terminaron por convertirse en otro de los grandes argumentos del debate sobre quién fue el mejor futbolista de su generación.

El capitán albiceleste se transformó en el principal generador de juego de su equipo, con una capacidad para organizar ataques, encontrar espacios y asistir a sus compañeros que lo convirtió en una pieza fundamental para Lionel Scaloni.

Cristiano Ronaldo, en cambio, construyó buena parte de su legado a partir de su capacidad goleadora. Su potencia física, su juego aéreo y su capacidad para resolver dentro del área le permitieron sostener un nivel extraordinario durante más de veinte años.

La diferencia también aparece en las asistencias: Messi registra 68, mientras que Ronaldo suma 46. Al sumar goles y asistencias, el argentino alcanza 194 participaciones directas, frente a las 192 del portugués.

La Copa del Mundo, el gran punto de inflexión

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

El Mundial representa uno de los principales elementos que diferencian las carreras internacionales de Messi y Cristiano.

El argentino disputó seis ediciones de la Copa del Mundo y consiguió su mayor objetivo en Qatar 2022, cuando levantó el trofeo después de una final inolvidable frente a Francia. En aquella competencia anotó siete goles y recibió el premio al mejor jugador del torneo, una distinción que también había obtenido en Brasil 2014.

Su recorrido mundialista había comenzado en Alemania 2006, cuando todavía era un futbolista joven que buscaba ganarse un lugar en el equipo. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Argentina quedó eliminada en los cuartos de final, mientras que en Brasil 2014 alcanzó la definición, aunque perdió ante Alemania.

La consagración en Qatar significó mucho más que un título. Messi consiguió completar el único gran objetivo que todavía le faltaba en su carrera con la camiseta albiceleste y terminó con una espera de 36 años para Argentina.

En contraparte, Cristiano también disputó seis Mundiales, aunque nunca pudo alcanzar una final. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando Portugal terminó en el cuarto puesto después de caer frente a Francia en las semifinales.

El delantero portugués marcó 11 goles en sus participaciones mundialistas, mientras que Messi alcanzó los 21; el argentino también registra más partidos disputados, con 34 apariciones frente a las 27 de su rival.

Ronaldo, sin embargo, posee una marca histórica: se convirtió en el primer futbolista masculino en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Copa América y Eurocopa, los títulos que cambiaron sus historias

Antes de alcanzar sus principales conquistas, ambos atravesaron momentos difíciles con sus selecciones. Messi perdió tres finales consecutivas con Argentina entre 2014 y 2016, mientras que Cristiano Ronaldo necesitó varios intentos para conquistar un título importante con Portugal.

El primer gran logro del argentino llegó en la Copa América 2021, cuando el combinado de Scaloni derrotó a Brasil en el estadio Maracaná. Aquella victoria terminó con una sequía de 28 años sin títulos oficiales para la selección absoluta y representó un punto de inflexión en la relación entre Messi y su país.

Tres años después, el equipo albiceleste volvió a conquistar el torneo continental, esta vez frente a Colombia. Messi sumó así su segunda Copa América y completó un ciclo que también incluyó la Finalissima de 2022, ganada ante Italia en Wembley.

Asimismo, Cristiano Ronaldo encontró su consagración con Portugal en la Eurocopa 2016. El delantero fue una de las figuras del equipo durante el torneo, aunque debió abandonar la final contra Francia por una lesión en la primera parte.

Portugal terminó conquistando su primer gran título internacional gracias al gol de Éder en el tiempo suplementario. La victoria significó un cambio histórico para el fútbol portugués y consolidó a Ronaldo como el máximo referente de una generación.

El portugués también conquistó la UEFA Nations League en 2019 y 2025, con lo que alcanzó tres títulos mayores con su selección. Messi, en cambio, terminó su recorrido con cuatro grandes conquistas: el Mundial, las dos Copas América y la Finalissima.

Los números de Messi y Cristiano Ronaldo en sus selecciones

Estadística Lionel Messi Cristiano Ronaldo Selección Argentina Portugal Partidos 208 234 Goles 126 146 Asistencias 68 46 Promedio de gol 0,61 0,62 Hattricks 11 10 Goles de penal 26 23 Goles de tiro libre 12 11 Goles en Mundiales 21 11 Partidos en Mundiales 34 27 Títulos mayores 4 3

Dos despedidas que reflejan sus últimos años

Messi cerró su carrera internacional el pasado octubre, después de disputar su último encuentro con Argentina frente a Benín. El capitán se despidió con un gol y dos asistencias en la victoria por 3-0, en una noche cargada de homenajes en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Su salida de la selección llegó después de una etapa en la que Argentina encontró una estructura capaz de potenciar sus virtudes. El equipo de Scaloni construyó una identidad colectiva que permitió al rosarino asumir un papel más libre dentro del campo y rodearse de futbolistas que respondieron en los momentos decisivos.

❤️🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s full letter to Portuguese fans.



“To the Portuguese people,



The day has come to hand back the shirt and the captain's armband of the national team that belongs to all of us.



I never felt that it was exclusively mine, but for 23 years, I had the… pic.twitter.com/rw1BazGAC3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2026

Cristiano, por su parte, anunció el final de su carrera con Portugal este noviembre, después de 23 años defendiendo la camiseta nacional. El delantero se despidió como máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino y como el futbolista con más partidos disputados con una selección.

Las despedidas de ambos representan el cierre de una época irrepetible: Messi se marcha como campeón mundial y símbolo de una selección que recuperó la gloria, mientras que Ronaldo deja un legado de récords y conquistas que transformaron la historia del fútbol portugués.

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