Lo que pierde el Real Madrid sin Vinícius Jr. en el Clásico

Vinicius Jr. no está atravesando su mejor momento en el Real Madrid, ni mucho menos. A sus actuaciones irregulares en los últimos partidos se suma una sanción de cuatro encuentros por su expulsión ante el Villarreal, que lo dejará fuera de uno de los compromisos más importantes del calendario. Este domingo cumplirá su segunda fecha de suspensión, nada menos que en el Clásico contra el Barcelona, y José Mourinho va a tener que encontrar la manera de reemplazar a un futbolista que históricamente ha sido una amenaza para los culés.

El brasileño lleva jugados 24 partidos oficiales contra el Barça y marcó ocho goles, siete asistencias en 11 victorias, un empate y 12 derrotas.

Las estadísticas de Vinícius Jr. contra el Barcelona

Competición PJ Victorias Goles Asistencias LaLiga 14 8 2 4 Supercopa de España 5 2 5 1 Copa del Rey 5 1 1 2 Total 24 11 8 7

La Supercopa de España es competición en la que Vini consiguió sus mejores registros ante los culés. En cinco partidos convirtió cinco goles, incluido un triplete en la final de 2024, cuando el Madrid se impuso por 4-1. Además, asistió a Kylian Mbappé en la final de 2025 y volvió a marcar en la edición de 2026.

En LaLiga varía un poco más. Disputó 14 Clásicos, ganó ocho y perdió seis, con dos goles y cuatro asistencias. Su primera anotación llegó en marzo de 2020, en una victoria 2-0 en el Bernabéu.

Su última contribución goleadora en un Clásico de liga fue en mayo de 2025, cuando dejó dos asistencias en la derrota por 4-3. Desde entonces disputó otros dos encuentros ligueros contra los catalanes sin convertir ni asistir.

Vinicius Jr, Pedri, Barcelona vs Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

El problema para Mourinho es encontrar un reemplazo a la altura de las virtudes que aporta Vini por el costado izquierdo. El ex Flamengo puede recibir lejos del área y superar rivales en el uno contra uno paragenerar oportunidades a partir de acciones individuales. Esa es una alternativa que sería ideal para aprovechar los espacios que deja la defensa adelantada del Barça de Hansi Flick.

Sin él, el Merengue podría encontrar dificultades para superar la presión rival y conectar con sus delanteros. Además, implica que Mbappé podría recibir una mayor atención de los defensores culés, al no contar con Vinícius como otra amenaza ofensiva.

La alternativa para ocupar ese lugar se personifica en Yan Diomande. El marfileño fue titular contra el Villarreal y marcó su primer gol con el Madrid. Además, ingresó por Vinicius en el encuentro de Champions League ante el Leipzig y convirtió en la victoria por 4-1.

Otra posibilidad sería utilizar a Jude Bellingham sobre la izquierda, pero esta decisión modificaría la distribución del mediocampo y exigiría que otro jugador ofreciera amplitud en ataque.