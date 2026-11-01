“Lo realmente importante para mí es salir campeones”: Guillermo Almada, tras el empate 2-2 entre América y Toluca

Este sábado en el Estadio Banorte Azteca, el América evitó la derrota al empatar 2-2 con Toluca, en un partido que nuevamente tuvo polémica, ya que el tanto con el que igualó el local dejó dudas sobre si era penal o no. Al final, los dos se quedaron con diez hombres por las expulsiones de los uruguayos Santiago Bueno y Federico Pereira, por el local y la visita, respectivamente.

Los Diablos Rojos pegaron primero por la vía del uruguayo Fedrico Viñas, quien no festejó en respeto por el club que lo trajo a México. Más adelante, el capitán Henry Martín aprovechó una pésima salida del arquero Luis García, así como una serie de rebotes, para empatar la pizarra. Más adelante, Alexis Vega convirtió un penal ocasionado por Bueno tras faulear al portugués Paulinho Dias. Por último, en un tiro de esquina, Pereira jaloneó al colombiano Miguel Borja causando la pena máxima, que La Bomba convirtió para conseguir su doblete.



Tras esto, las Águilas sumaron cinco compromisos sin poder celebrar el éxito en el Nido, pues la última vez que sacaron la victoria fue el pasado 29 de agosto contra Puebla por 2-0, luego hubo un empate 2-2 contra Chivas, un 1-1 ante Monterrey, la caída 1-2 frente a Pachuca, la igualada 1-1 con Xolos y este 2-2 contra Toluca.



Ya en conferencia de prensa, el técnico uruguayo Guillermo Almada se dijo descontento por el marcador, aun cuando siguen liderando el liderato, pues a su criterio hicieron los méritos para salir victoriosos, lanzando un dardo sobre las anotaciones escarlatas, las cuales consideró polémicas, tirando contra el arbitraje de Luis Enrique Santander.

"LOS GOLES DE TOLUCA FUERON MUY POLÉMICOS EN NUESTRA CONTRA" 🙄🤬



Guillermo Almada mostró su descontento por el empate entre su equipo, el América, y el Toluca.



"ACÁ LO QUE PESA ES SALIR CAMPEÓN, ES LO IMPORTANTE" 🧐#LUP pic.twitter.com/4CUOtLGtUv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 1, 2026

“Sabor amargo porque queríamos ganar. Más allá de ganar, el equipo tuvo un buen partido, tuvimos el control y las mejores opciones, los goles de Toluca fueron muy polémicos, pues prácticamente nos llegaron tres veces. Queríamos llevarnos el partido. No es fácil con Toluca, que tiene un gran equipo y entrenador. Defintivamente, como le digo a los jugadores, los méritos no suben al marcador, los que suben son los goles. Me quedo conforme con la actuación, con la entrega y el fútbol por momentos, la rebeldía de ir a buscar los resutlados. Amargo el sentir a pesar de que mantenemos la primera posición”, comentó el timonel.



“No queremos que nos beneficien. Queremos que sea justo. Era expulsión (la de Pereira). Todos los que estábamos en el estadio nos dimos cuenta. Se dejaron pasar algunas situaciones y otras que se castigaron de distintas maneras, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en mejorar el funcionamiento y ganar los partidos, es lo que nos ocupa. Cualquier detalle que no sea justo termina equiparando la balanza del otro lado”, añadió.



Durante la sesión de preguntas, se le cuestionó al charrúa sobre si estaba preocupado por el Clásico Capitalino contra Pumas, asegurando que lo único que a él le preocupa es ganar el torneo.

🚨🦅¿El clásico contra Pumas le preocupa a Guillermo Almada?



El uruguayo fue contundente con su respuesta: “Esta institución lo que le precisa son títulos”. #America pic.twitter.com/67fSN85RVV — Edgar Morales (@edddgarm) November 1, 2026

“Lo realmente importante para mí es salir campeones. Esta institución lo que precisa son títulos”, respondió el ex de Santos Laguna y Pachuca.



Finalmente, se le cuestionó sobre la ausencia del extremo uruguayo Brian Rodríguez, quien se perfilaba para ser titular e incluso estaba calentando. Almada informó que no se sintió bien físicamente y decidió no arriesgarlo.