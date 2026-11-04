Los 10 jugadores con más partidos en la Champions League sin haber ganado el título

El cierre de la primera mitad de la fase de liga de la Champions League deja un dato muy interesante sobre los futbolistas que llevan más partidos en la competición sin haber ganado el título. De hecho, tres jugadores del Top 10 están disputando actualmente la competición: Jan Oblak, Koke y Kylian Mbappé. ¿Podrá alguno de ellos sacarse la espina esta temporada y conseguir la Orejona?

Los nombres que aparecen en esta lista pueden sorprender, sobre todo porque muchos ganaron títulos importantes a lo largo de sus carreras, aunque la Orejona siempre se les escapó.

A continuación, los diez futbolistas con más partidos en la Champions sin ganar el título.

10. Michael Ballack (93 partidos)

Michael Ballack, Chelsea | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El volante tuvo dos oportunidades de ganar la Champions y las dos terminaron en decepción. En 2002 perdió la final con el Bayer Leverkusen ante el Real Madrid y, seis años después, volvió a quedarse a un paso de levantar el trofeo cuando el Manchester United derrotó al Chelsea por penales en Moscú.



Ballack jugó 93 partidos e hizo16 goles en este torneo, donde vistió las camisetas del Kaiserslautern, el Leverkusen, el Bayern Múnich y la de los Blues. Se retiró en 2012.

9. Kylian Mbappé (100 partidos)

Kylian Mbappe, Real Madrid | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Mbappé es el único integrante de esta lista que todavía juega en el Real Madrid, club al que llegó con la intención de ganar el único trofeo que le falta. Antes de llegar al Merengue, tuvo una oportunidad de conseguirlo en 2020, cuando el PSG perdió la final por 1-0 contra el Bayern.



El delantero debutó en este torneo mucho antes, con el Mónaco, y luego jugó con los parisinos antes de llegar a España. Todavía tiene tiempo para abandonar este ranking y seguir marcando goles en un torneo en el que ya lleva 72.

8. Nicolás Otamendi (102 partidos)

Nicolas Otamendi, Manchester City | LINDSEY PARNABY/GettyImages

El argentino estuvo a pocas temporadas de ganar la Champions con el Manchester City, pero salió del club en 2020, tres años antes de que los, en ese entonces, dirigidos por Pep Guardiola consiguieran su primera y única Orejona. Además de los Citizens, participó en el torneo con el Porto y el Benfica, hasta llegar a 102 partidos y dos goles.



En la actualidad juega en River Plate y su regreso al fútbol argentino parece haber cerrado definitivamente su recorrido europeo. La Copa Libertadores podría convertirse en su próximo gran objetivo internacional si el equipo consigue clasificarse la siguiente edición.

7. Fernandinho (103 partidos)

Fernandinho, Manchester City | Tom Flathers/GettyImages

Son pocos los futbolistas de esta lista que estuvieron tan cerca de celebrar como Fernandinho, que se fue del City en 2022, después de nueve años en Inglaterra, apenas una temporada antes de que el equipo de Guardiola conquistara la primera Champions de su historia al ganarle al Inter de Milán en Estambul.



El brasileño llegó a 103 partidos en el torneo europeo y sumó siete goles entre el Shakhtar Donetsk y los Citizens. Si bien se retiró sin ganar la Orejona, consiguió la Copa de la UEFA con el equipo ucraniano en 2009.

6. Cesc Fábregas (104 partidos)

Cesc Fabregas, Arsenal | Eddy LEMAISTRE/GettyImages

Fábregas tenía 19 años cuando jugó la final de la Champions 2006 con el Arsenal, que terminó perdiendo 2-1 ante el Barcelona. Curiosamente, años después fichó por los culés y tampoco pudo ganar la competición, aunque llegó a disputar las semifinales.



El mediocampista jugó 104 partidos y marcó 20 goles durante sus etapas en los Gunners, el Barça, el Chelsea y el Mónaco. Fue campeón del mundo y bicampeón de Europa con España, se retiró en 2023 y en la actualidad dirige al Como, que está disputando la Champions por primera vez en su historia.

5. Jan Oblak (109 partidos)

Jan Oblak, Atletico de Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

La final de Milán de 2016 sigue siendo la Champions en la que Oblak estuvo más cerca de levantar la Orejona. El Atleti empató 1-1 con el Real Madrid y perdió por penales, definición en la que el esloveno fue protagonista.



Oblak lleva 108 partidos en el torneo con las camisetas del Benfica y del Colchonero, donde es titular. Todavía tiene la posibilidad de conquistar una Champions que se le escapó hace una década... el sueño está intacto.

4. Koke (120 partidos)

Koke, Atletico de Madrid | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El capitán del Atlético es otro futbolista que sabe muy bien lo que es quedarse a un partido del título. Jugó las finales de 2014 y 2016 contra el Real Madrid, con dos desenlaces dolorosos para un club que sigue en la búsqueda de su primera Champions.



Koke desarrolló toda su carrera profesional en el Colchonero y lleva 119 partidos europeos, donde suma cinco goles y 13 asistencias. Esta temporada podría ser una de las últimas para conseguir el título con el mismo club al que representó toda su vida.

3. Antoine Griezmann (120 partidos)

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid | Eric Alonso/GettyImages

Griezmann llegó al Atleti después de la final perdida en 2014, en el mismo mercado que Oblak. Sin embargo, no pudo evitar otra decepción contra el Merengue dos años después. En esa definición, de hecho, falló un penal durante el partido.



El delantero dijo presente en 120 partidos y marcó 44 goles en la Champions con la Real Sociedad, el Atlético y el Barça. Su salida al Orlando City de la MLS terminó con sus posibilidades de ganar el torneo, cuenta pendiente en una carrera que tiene en su palmarés un Mundial con Francia (2018).

2. Gianluigi Buffon (124 partidos)

Gianluigi Buffon, Juventus | Nicolò Campo/GettyImages

Jugó tres finales y no ganó ninguna Champions. Buffon estuvo en las definiciones de 2003, 2015 y 2017 con la Juventus, que perdió ante el Milan, los culés y el Merengue, respectivamente. Ni siquiera su posterior incorporación al PSG le permitió conseguir el título que faltaba en su extraordinario palmarés.



El italiano disputó 124 partidos en la competición con el Parma, la Juve y los Parisinos. Fue campeón del mundo con Italia en 2006 y se retiró en 2023 a los 45 años, después de una carrera que lo convirtió en uno de los grandes arqueros de todos los tiempos.

1. Zlatan Ibrahimovic (124 partidos)

Zlatan Ibrahimovic, PSG | ullstein bild/GettyImages

Ibrahimović jugó en siete clubes europeos que estuvieron en la Champions y a ninguno pudo llevarlo a una final. Su oportunidad más cercana estuvo con el Barça en 2010, cuando quedó eliminado en semifinales por el Inter de Milán, precisamente el equipo del que se había ido un año antes y que terminaría proclamándose campeón.



El sueco marcó 48 goles en 124 partidos de la Champions con el Ajax, la Juventus, el Inter, el Barcelona, el Milan, el PSG y el Manchester United. Se retiró en 2023, a los 41 años.

Los 10 jugadores con más partidos en la Champions League sin haber ganado el título

Futbolista Goles Partidos Zlatan Ibrahimovic 48 124 Gianluigi Buffon - 124 Antoine Griezmann 44 120 Koke 5 119 Jan Oblak - 108 Cesc Fabregas 20 104 Fernandinho 7 103 Nicolás Otamendi 2 102 Kylian Mbappé 72 100 Michael Ballack 16 93

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