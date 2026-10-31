Los centrales que sigue el FC Barcelona de cara al mercado

El FC Barcelona tuvo un arraque soñado de temporada con 11 victorias al hilo tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, aunque en una semana se desnudaron las falencias de un mercado de fichajes donde parecía que se había resuelto todo lo que solicitaba Hansi Flick.

Es cierto que llegaron nuevos jugadores y que se han acoplado bien al funcionamiento del Barça, pero la ausencia de recambio de confianza en la última línea se empezó a palpar desde la salida de Ronald Araújo al Liverpool en calidad de cedido.

Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona ha decidido reforzar su última línea tras las derrotas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, reactivando los planes de la pretemporada de sumar a un defensor central de la más alta calidad. Este medio reporta que las opciones son cuatro, de las más soñadas a las más viables: Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martínez y Natan.

El internacional croata seguramente sea un objetivo importante para muchos grandes del continente si el Manchester City recibe la tan temida quita de puntos y posterior descenso por sus infracciones financieras, algo que llevaría a un lógico desguace de su plantilla de lujo. El club catalán se pondrá en la mesa de negociación por el joven ex RB Leipzig.

El plan B sería una misión un tanto compleja, ya que Alessandro Bastoni es un pilar fundamental en el proyecto del Inter de Milán y estos no quieren desprenderse de él bajo ningún concepto. Además, supo estar en el radar de otros gigantes del continente.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27 | Maurizio Lagana/GettyImages

En el plano más lógico y terrenal aparecen los nombres de Lisandro Martínez y Natan. El argentino termina contrato con el Manchester United a finales de temporada y tuvo palabras muy duras para con la gestión deportiva del club, mostrando así su descontento y planteando implícitamente sus chances de salir.

Por su parte, el brasileño ha demostrado buenos rendimientos tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League vistiendo la camiseta del Real Betis y su valor de mercado ronda los 30 millones de euros, algo costoso pero no descabellado para las arcas Culés.

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