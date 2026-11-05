Los detalles de la lesión de Brian Rodríguez: ¿qué tiene y cuándo volverá a jugar con el América?

El América tendrá una baja importante para el compromiso del próximo fin de semana frente a los Pumas de la UNAM. Brian Rodríguez ha quedado fuera para el encuentro debido a una lesión muscular que obligará al cuerpo técnico a modificar sus planes en un momento clave del torneo.

El conjunto azulcrema confirmó mediante un comunicado oficial que el extremo charrúa presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. La institución evitó establecer un periodo específico de recuperación, señalando que su regreso a las canchas dependerá del progreso diario hasta nuevo aviso.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/QksQWF3xP2 — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2026

La ausencia del atacante no solamente tendría consecuencias para el América, sino también para la selección de Uruguay. Rodríguez tampoco estará disponible para disputar los compromisos correspondientes a la próxima fecha FIFA, mismos que serán meros amistosos, por lo que su ausencia entra dentro de lo lógico.

En cuanto a los tiempos de recuperación, existe la posibilidad de que Brian Rodríguez reaparezca durante la última jornada de la fase regular. El escenario contemplado sería la visita del América a los Tigres, una noche en la que los del nido de Coapa se pueden estar jugando el liderato general.

America v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, dentro del conjunto azulcrema existe una prioridad que está por encima de cualquier posible reaparición anticipada. La intención es evitar riesgos innecesarios que puedan agravar la lesión del futbolista, especialmente considerando que la liguilla está a un par de semanas de jugarse.

Por esta razón, aunque el enfrentamiento contra Tigres aparece como una alternativa para recuperar minutos, tampoco se descarta que Rodríguez permanezca fuera de actividad hasta el comienzo de la fase final. Todo dependerá de su respuesta al tratamiento y de las garantías físicas que puda ofrecer antes de recibir el alta médica.

La situación representa un contratiempo para Guillermo Almada, quien deberá encontrar soluciones ofensivas mientras espera recuperar a quien es considerado por muchos el mejor jugador del América.

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