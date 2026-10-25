Los equipos a los que más goles les ha marcado Mbappé

Kylian Mbappé es un delantero de época. Parece que el atacante del Real Madrid y la selección francesa romper un nuevo récord en cada partido. Este fin de semana, 'Kiki' siguió escribiendo su leyenda y anotó un doblete en el Clásico.

Al minuto 41, el goleador francés demostró su viveza y aprovechó una displicente reacción de Gerard Martin a un servicio raso de Yan Diomande para sorprender al guardameta Joan García y poner el 1-0 a favor de los merengues.

En el minuto 87, el delantero volvió a aparecer para poner el 2-1 a favor del conjunto blanco. Arda Güler sirvió un balón largo filtrado para Eduardo Camavinga, quien llegó a línea de fondo y metió un pase retrasado para la llegada de Mbappé, quien definió de manera perfecta.

El 10 del Real Madrid anotó su octavo gol en siete clásicos, desde su llegada en junio de 2024.

De esta manera, Mbappé llegó a 14 goles en 11 partidos frente al Barcelona. El delantero galo ha anotado 11 de esas dianas en la casa del cuadro blaugrana.

Mbappé celebra su gol ante el Barcelona en el Clásico | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona es el segundo 'cliente' favorito de Mbappé

Las estadísticas muestran que el Barcelona es una de las víctimas favoritas del futbolista francés. Con su gol de este domingo 25 de octubre, Mbappé llegó a 14 goles ante el cuadro catalán.

Fc Barcelona V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El 'cliente' favorito del jugador del Real Madrid es el Montpellier, al que le anotó 15 goles en 15 partidos.

Rival Partidos Goles Montpellier 15 15 Barcelona 11 14 Mónaco 15 13 Lyon 16 13 Dijon 11 12 Marsella 17 12 Metz 8 12 Lille 15 11 Nantes 15 11 Stade Rennes 17 10

El FC Barcelona es el único equipo que no juega en la Ligue 1 presente en el top ten de 'clientes' de Mbappé.

¿El delantero francés podrá incrementar su cuenta goleadora ante el Barcelona en este Clásico?