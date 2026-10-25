Los equipos a los que más goles les ha marcado Mbappé
Kylian Mbappé es un delantero de época. Parece que el atacante del Real Madrid y la selección francesa romper un nuevo récord en cada partido. Este fin de semana, 'Kiki' siguió escribiendo su leyenda y anotó un doblete en el Clásico.
Al minuto 41, el goleador francés demostró su viveza y aprovechó una displicente reacción de Gerard Martin a un servicio raso de Yan Diomande para sorprender al guardameta Joan García y poner el 1-0 a favor de los merengues.
En el minuto 87, el delantero volvió a aparecer para poner el 2-1 a favor del conjunto blanco. Arda Güler sirvió un balón largo filtrado para Eduardo Camavinga, quien llegó a línea de fondo y metió un pase retrasado para la llegada de Mbappé, quien definió de manera perfecta.
El 10 del Real Madrid anotó su octavo gol en siete clásicos, desde su llegada en junio de 2024.
De esta manera, Mbappé llegó a 14 goles en 11 partidos frente al Barcelona. El delantero galo ha anotado 11 de esas dianas en la casa del cuadro blaugrana.
El Barcelona es el segundo 'cliente' favorito de Mbappé
Las estadísticas muestran que el Barcelona es una de las víctimas favoritas del futbolista francés. Con su gol de este domingo 25 de octubre, Mbappé llegó a 14 goles ante el cuadro catalán.
El 'cliente' favorito del jugador del Real Madrid es el Montpellier, al que le anotó 15 goles en 15 partidos.
Rival
Partidos
Goles
Montpellier
15
15
Barcelona
11
14
Mónaco
15
13
Lyon
16
13
Dijon
11
12
Marsella
17
12
Metz
8
12
Lille
15
11
Nantes
15
11
Stade Rennes
17
10
El FC Barcelona es el único equipo que no juega en la Ligue 1 presente en el top ten de 'clientes' de Mbappé.
¿El delantero francés podrá incrementar su cuenta goleadora ante el Barcelona en este Clásico?
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.