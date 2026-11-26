El camino hacia la final de la UEFA Champions League comienza a tomar forma y la supercomputadora de Opta volvió a actualizar sus proyecciones sobre los posibles campeones de la temporada 2026/27.

A través de un modelo estadístico que contempla miles de simulaciones, el sistema estableció cuáles serían los equipos con mayores probabilidades de conquistar el máximo título europeo.

La clasificación dejó una particularidad: el Real Madrid ganó sus cinco compromisos y lidera la fase liga con 15 puntos, pero no es el principal candidato para quedarse con el trofeo. El Arsenal, el Bayern Múnich y el FC Barcelona ocupan los primeros tres lugares de las predicciones.

A continuación, estos son los diez clubes mejor posicionados:

10. Como (2,23%)

El Como busca dar la sorpresa en la Champions League | Marco Canoniero/GettyImages

La primera sorpresa del listado es el Como. El conjunto italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, aparece en la décima posición con un 2,23% de probabilidades de ganar la Champions League.



Su presencia entre los principales candidatos responde a una destacada campaña europea, en la que consiguió instalarse entre los equipos protagonistas de la fase liga. El modelo también le concede un 39,67% de posibilidades de alcanzar los cuartos de final.

9. Borussia Dortmund (2,33%)

El conjunto alemán quiere volver a ser protagonista en Europa | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Borussia Dortmund ocupa el noveno puesto, con un 2,33% de opciones de levantar la Orejona. El equipo alemán todavía tendría un camino exigente para convertirse en candidato al título, ya que el superordenador le otorga un 42,41% de probabilidades de terminar entre los ocho mejores de la fase liga.



Además, sus opciones de alcanzar las semifinales se sitúan en el 15,68%.

8. Inter de Milán (3,37%)

El Nerazzurri aspira a conquistar nuevamente el título continental | DeFodi Images/GettyImages

El Inter aparece en la octava posición con un 3,37% de posibilidades de proclamarse campeón. El conjunto italiano mantiene una presencia importante en las proyecciones de Opta, aunque sus números reflejan un panorama más complicado que el de los principales candidatos.



De hecho, el algoritmo le asigna un 28,23% de probabilidades de finalizar entre los ocho primeros de la fase liga.

7. Liverpool (6,31%)

Los Reds buscan sumar una nueva Champions a su palmarés | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool es el séptimo favorito, con un 6,31% de opciones de conquistar el campeonato. Los ingleses cuentan con un 87,23% de probabilidades de terminar entre los ocho mejores y un 60,46% de alcanzar los cuartos de final.



Sin embargo, el modelo reduce considerablemente sus posibilidades cuando proyecta las últimas instancias de la competencia.

6. Manchester City (6,77%)

El equipo de Maresca quiere recuperar el trono europeo | NurPhoto/GettyImages

El Manchester City ocupa el sexto lugar con un 6,77% de probabilidades de ganar la Champions. Aunque el equipo de Enzo Maresca suele aparecer entre los candidatos en las competencias europeas, esta actualización lo mantiene por detrás de otros cinco clubes.



Sus opciones de alcanzar las semifinales llegan al 27,96%, mientras que las de disputar los cuartos de final alcanzan el 51,96%.

5. Real Madrid (10,69%)

El conjunto merengue persigue una nueva conquista continental | NurPhoto/GettyImages

La posición del Real Madrid es uno de los datos más llamativos del ranking. Aunque el equipo de José Mourinho ganó sus cinco partidos de Champions y suma 15 puntos, la IA solamente le concede un 10,69% de probabilidades de levantar el título.



La diferencia resulta todavía más llamativa cuando se observa que tiene un 99,62% de posibilidades de terminar entre los ocho primeros y un 99,88% de avanzar directamente a los octavos de final. Es decir, el algoritmo prácticamente da por asegurada su continuidad en la competencia, pero no lo considera el principal candidato a conquistar Europa.

4. Paris Saint-Germain (12,37%)

El equipo parisino quiere defender su corona europea | DeFodi Images/GettyImages

El Paris Saint-Germain aparece inmediatamente por delante del conjunto blanco, con un 12,37% de probabilidades de conseguir el título. El vigente campeón de las últimas dos ediciones mantiene una valoración elevada en las proyecciones de Opta.



Además, cuenta con un 94,08% de opciones de finalizar entre los ocho mejores y un 70,17% de alcanzar las semifinales.

3. FC Barcelona (12,58%)

El Barça sueña con volver a levantar la Champions League | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Barcelona ocupa el tercer escalón del podio con un 12,58% de posibilidades de ganar la Champions. El equipo de Hansi Flick supera por un margen reducido al PSG y también al Real Madrid en las predicciones.



El modelo le asigna un 86,69% de probabilidades de terminar entre los ocho primeros, mientras que sus opciones de alcanzar las semifinales ascienden al 42,08%.

2. Bayern Múnich (16,29%)

El gigante alemán apunta a conquistar Europa otra vez | picture alliance/GettyImages

El Bayern Múnich se ubica como segundo máximo favorito, con un 16,29% de probabilidades de conquistar el trofeo. El conjunto alemán supera al Barcelona por casi cuatro puntos porcentuales y solamente tiene por delante a un equipo en las estimaciones.



Sus posibilidades de alcanzar las semifinales llegan al 42,83%, mientras que las de disputar los cuartos de final se sitúan en el 64,62%.

1. Arsenal (18,60%)

Los Gunners buscan hacer historia en la máxima competencia europea | Visionhaus/GettyImages

El Arsenal encabeza el ranking de Opta con un 18,60% de probabilidades de ganar la Champions League. El equipo de MikeL Arteta, que fue finalista en la edición anterior, vuelve a aparecer como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título continental.



El modelo también le otorga un 84,09% de posibilidades de finalizar entre los ocho mejores y un 49,58% de alcanzar las semifinales.

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