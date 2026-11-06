Los futbolistas mexicanos con más partidos en Europa - rankeados

Son muy pocos los futbolistas mexicanos que logran hacer una longeva trayectoria en el fútbol europeo, pero varios han podido superar la barrera de los 350 partidos que ya se consideran algunas campañas de consideración.

En la lista más actualizada son cinco los que tienen más de 370 encuentros oficiales disputados en clubes de Europa, considerando todas las competiciones de sus respectivas ligas y competiciones UEFA.

Por lo tanto, les dejamos el Top 5 más recientes de jugadores aztecas con historial de cotejos en Europa.

5. Carlos Vela - 373 partidos

Carlos Vela con la Real Sociedad | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El talentoso cancunense llegó al Arsenal siendo muy joven, después de ganar el Mundial Sub-17 de 2005 con México.



En sus logros alcanzó su mejor nivel en la Real Sociedad, donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo.



Su estilo era zurdo técnico, creativo, con excelente regate, visión, conducción y capacidad para marcar desde fuera del área.



Vela destacó especialmente en España por su creatividad y capacidad para generar peligro sin depender exclusivamente de la velocidad.

4. Rafael Márquez - 390 partidos

Rafael Márquez con el Barcelona | Barrington Coombs - EMPICS/GettyImages

El histórico capitán de la selección mexicana llegó a Europa en 1999 con el AS Mónaco y rápidamente se consolidó en el fútbol francés antes de convertirse en una figura del Barcelona.



Sus grandes logros fueron dos Champions League con el Barcelona, además de múltiples títulos nacionales.



Era un central elegante, con excelente lectura defensiva, anticipación, juego aéreo y una extraordinaria salida de balón. Márquez fue uno de los defensores mexicanos más completos que han jugado en Europa, capaz de organizar la defensa y comenzar las jugadas desde atrás.

3. Raúl Jiménez - 438 partidos

Raúl Jiménez con el Wolverhampton Wanderers | Gareth Copley/GettyImages

Procedente del Club América emigró a Europa en 2014 después de destacar en el fútbol mexicano. Su carrera tuvo un crecimiento importante en Portugal y posteriormente en Inglaterra con Wolves y Fulham.



Sus logros fueron ser campeón de Liga y Copa con Benfica; en Wolverhampton se convirtió en uno de los delanteros más importantes del club durante varias temporadas.



Es considerado un delantero asociativo, fuerte físicamente, con buen juego aéreo, capacidad para aguantar el balón y definir dentro del área.



Su trayectoria en la Premier League consolidó su prestigio como uno de los delanteros mexicanos más exitosos en Europa.

2. Hugo Sánchez - 496 partidos

Hugo Sánchez con el Real Madrid | Getty Images/GettyImages

El canterano de Pumas UNAM es uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos si no es que el mejor. Llegó a España en 1981 y alcanzó la cima de su carrera con el Real Madrid.



Entre sus logros están haber ganado cinco títulos consecutivos de Liga con el Real Madrid y conquistó el Trofeo Pichichi en cinco ocasiones.



Es recordado como un centrodelantero extraordinariamente técnico, con gran capacidad de definición, movimientos dentro del área y acrobacias para rematar.



Su legado en Europa es especialmente importante por su impacto goleador en una de las épocas más competitivas de LaLiga siendo una leyenda del Real Madrid.

1. Andrés Guardado - 542 partidos

Andrés Guardado con el Real Betis | Fran Santiago/GettyImages

El canterano del Atlas es quien encabeza esta lista, llegó a Europa en 2007 procedente del Zorros y construyó una carrera de más de 15 años en el continente. Su paso en Europa fue por el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis.



El histórico de la selección mexicana fue uno de los mexicanos más constantes en Europa, especialmente en España y Países Bajos. En el Betis se convirtió en un referente y capitán.



Además, su estilo destacaba por su resistencia, inteligencia táctica, distribución y capacidad para organizar el mediocampo.

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