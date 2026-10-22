Los números de los principales candidatos al Balón de Oro 2026

La lista de nominados al Balón de Oro 2026 está compuesta por 30 futbolistas y solo cinco de ellos se perfilan como los candidatos principales a quedarse con el galardón que entrega France Football: Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Rodri.

Esta edición tiene la particularidad de que se lleva a cabo en un año mundialista, por lo tanto, la Copa del Mundo 2026 forma parte del período evaluado, comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Los periodistas encargados de votar deberán considerar tanto las estadísticas individuales como los títulos obtenidos y las actuaciones en los partidos importantes dentro de ese lapso temporal. La gala se celebrará en el London Palladium, donde se conocerá al sucesor de Ousmane Dembélé.

Harry Kane - Bayern Múnich e Inglaterra

Harry Kane, Bayern Munich | F. Noever/GettyImages

El delantero cerró la mejor temporada goleadora de su carrera con 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos con el Bayern Múnich e Inglaterra. De ellos, 61 tantos llegaron en 51 encuentros con los bávaros, incluidos 36 en la Bundesliga que le permitieron conquistar su segunda Bota de Oro.

Marcó seis goles en cinco partidos de las rondas finales de la Champions League y convirtió un triplete en la final de la Copa de Alemania. Con el Bayern ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania.

En el Mundial anotó seis goles y llevó a Inglaterra hasta las semifinales, donde quedó eliminada ante Argentina, pero se quedó con el tercer puesto de la competencia, el mejor resultado para los Tres Leones desde 1966.

Lamine Yamal - Barcelona y España

Lamine Yamal, España | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Lamine tiene la oportunidad de ganar su primer Balón de Oro a los 19 años. Durante la temporada 2025/26 marcó 24 goles y 17 asistencias con el Barcelona en todas las competiciones, además de 118 oportunidades generadas en LaLiga.

Su participación fue fundamental para que los culés se queden con la liga española y la Supercopa de España. Además, fue el líder de asistencias y recibió el reconocimiento al mejor jugador de la competición.

Como si eso no fuera poco, España ganó el Mundial, pero sus estadísticas individuales fueron inferiores a las registradas con el Barça. Convirtió un solo gol ante Arabia Saudita y dio una asistencia ante Francia en semifinales.

Lionel Messi - Inter Miami y Argentina

Lionel Messi, Argentina | Marcelo Endelli/GettyImages

Messi compite por el premio que ya ganó en ocho oportunidades. En el período evaluado hizo 44 goles y dejó 34 asistencias en 46 partidos con el Inter Miami y la selección argentina.

En la MLS fue el líder y el arquitecto del primer título de las Garzas, con 17 goles y 19 asistencias en los últimos 16 partidos de 2025, incluidos los playoffs. Además, fue el MVP de la liga por segunda vez consecutiva.

Su despedida mundialista fue extraordinaria. Marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias en ocho partidos, contribuyendo a que Argentina llegara a la final contra España. Sumado a eso, se quedó con el mejor registro de las últimas tres ediciones del torneo en ocasiones de gol (25).

Kylian Mbappé - Real Madrid y Francia

Kylian Mbappe, Real Madrid | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Mbappé cerró su temporada 2025/26 con 58 goles y 14 asistencias en el Real Madrid y Francia. Con el Merengue fueron 42 tantos en 44 encuentros oficiales, incluidos 25 en liga y 15 en la Champions, donde fue el máximo artillero de las dos competiciones.

Su actuación en el Mundial fue extraordinaria. Anotó 10 goles en ocho partidos, ganó su segunda Bota de Oro mundialista consecutiva y llegó a los 22 tantos en 22 encuentros. El máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Rodri - Manchester City y España

Rodri, España | Nicolò Campo/GettyImages

La candidatura de Rodri es muy diferente a la de los otros cuatro futbolistas. El mediocampista terminó la temporada 2025/26 con apenas dos goles y tres títulos, entre ellos el Mundial, la FA Cup y la Carabao Cup.

Su presencia con la camiseta del Manchester City estuvo condicionada por las lesiones, donde disputó 2185 minutos en total y se perdió la mitad de la Premier League. Sin embargo, recuperó su mejor versión en el cierre y contribuyó, desde su lugar, a las consagraciones de los dirigidos por Pep Guardiola.

Por otro lado, en el Mundial fue una de las figuras de España, se quedó con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo y completó 756 pases exitosos, el mejor número en los últimos 60 años.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27