Mbappé se queda a las puertas de arrebatarle un récord histórico a Messi

En la victoria por 3-2 del Real Madrid frente al AEK Atenas, por la UEFA Champions League 2026/27, Kylian Mbappé convirtió el segundo tanto de su equipo y alcanzó una cifra reservada para los grandes protagonistas de la competencia: 100 participaciones directas de gol, entre anotaciones y asistencias.

Sin embargo, el festejo tuvo un pequeño matiz, ya que se quedó a un encuentro de superar el registro de precocidad que todavía pertenece a Lionel Messi.

Con esta marca, el delantero merengue se convirtió en el segundo futbolista que menos partidos necesitó para llegar al centenar de contribuciones ofensivas en la historia del torneo. Una estadística que confirma su impacto en el máximo certamen europeo y que lo coloca junto a otras figuras que marcaron una época en el fútbol continental.

100 - Joueurs les plus rapides à atteindre 100 implications sur un but en Ligue des Champions :



🥇Lionel Messi (en 101 matches)

🥈🆕 Kylian Mbappé (74 buts, 26 assists) et Robert Lewandowski (102 matches)



Le Français a marqué lors de ses 6 derniers matches de Ligue des… pic.twitter.com/Zfg1CTcw3o — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2026

Messi conserva el récord de precocidad en la Champions League

Mbappé alcanzó las 100 participaciones de gol después de disputar 102 encuentros en la Champions. Su balance hasta el momento es de 74 tantos y 26 asistencias, números que reflejan su capacidad para influir directamente en el resultado de los partidos, tanto desde la definición como en la generación de juego.

No obstante, el argentino continúa en lo más alto de esta clasificación; Messi necesitó apenas 101 partidos para alcanzar esa misma cantidad de contribuciones, por lo que mantiene el récord absoluto de precocidad en la competencia. La diferencia entre ambos es mínima: solamente un encuentro separa al actual delantero del Real Madrid de la marca que estableció el exjugador del FC Barcelona.

En el segundo escalón aparece también Robert Lewandowski, quien llegó a las 100 participaciones directas de gol en 102 partidos. De esta manera, Mbappé comparte posición con el delantero polaco, aunque todavía tiene margen para seguir escalando en una clasificación que reúne a algunos de los máximos goleadores de la historia del certamen.

Superó a Messi en una estadística como visitante

Aunque no pudo arrebatarle el récord de precocidad, Mbappé consiguió superar otra marca individual que hasta ahora pertenecía al argentino. El francés se convirtió en el futbolista con más goles anotados como visitante en la Champions League antes de cumplir los 30 años.

Con 41 conquistas fuera de casa, dejó atrás los 40 que había registrado Messi durante esa misma etapa de su carrera.

Una racha goleadora que iguala su mejor registro

AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Vasile Mihai-Antonio/GettyImages

La actuación frente al AEK Atenas también le permitió extender una impresionante seguidilla goleadora: Mbappé marcó en sus últimos seis partidos consecutivos de Champions League con el Real Madrid e igualó la mejor racha de su trayectoria en el torneo.

El francés ya había conseguido esa misma cantidad de encuentros consecutivos anotando durante su etapa en el Paris Saint-Germain, entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022. Ahora, volvió a demostrar su regularidad en el escenario europeo más exigente, esta vez con la camiseta del conjunto blanco.

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