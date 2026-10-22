Miguel Borja y un rendimiento superlativo en América
Miguel Borja ha comenzado su aventura en la Liga MX de manera espectacular. El delantero colombiano llegó al América con la responsabilidad de convertirse en un referente ofensivo y sus primeras actuaciones han superado las expectativas. Apenas necesitó cinco partidos para demostrar su capacidad goleadora natural.
El atacante suma ya cinco goles en sus primeros cinco encuentros con los del nido de Coapa, una cifra que refleja su extraordinario momento deportivo. Su adaptación al fútbol mexicano ha sido prácticamente inmediata, especialmente considerando las exigencias de un equipo que no tiene otra meta que no sea la de ser campeón.
Lo verdaderamente sorprendente aparece al revisar sus minutos sobre el terreno de juego. Borja solamente ha disputado 167 minutos con el América, suficientes para conseguir cinco tantos. Esto significa que el colombiano registra un promedio de un gol cada 33 minutos, una efectividad muy fuera de lo común.
Otro detalle que aumenta el valor de sus estadísticas es su limitada participación como titular. De los cinco encuentros disputados, únicamente comenzó dos desde el once inicial. En los otros tres apareció como suplente, aunque, desde dicho rol tiene un total de tres goles.
Su más reciente exhibición llegó frente al Atlas, rival contra el que consiguió una anotación espectacular. El colombiano volvió a demostrar sus cualidades como rematador y confirmó que atraviesa un momento de enorme confianza, una qué tal vez le valga el rol de titular sobre el cierre de torneo regular de la Liga MX.
Para el América, semejante aparición representa una noticia extraordinaria pensando en sus aspiraciones deportivas. Contar con un delantero capaz de marcar diferencias en tan pocos minutos ofrece numerosas alternativas al cuerpo técnico. Además, su contundencia frente a la portería rival podría convertirlo rápidamente en uno de los atacantes más importantes del campeonato.
El siguiente desafío de Miguel Borja será mantener dicho nivel deportivo. Para nadie es un secreto que el colombiano tiende a su un futbolista difícil de gestionar en el vestidor, situación que suele afectar su rendimiento dentro de la cancha. Por ahora, no está siendo el caso.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.