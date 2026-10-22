Miguel Borja y un rendimiento superlativo en América

Miguel Borja ha comenzado su aventura en la Liga MX de manera espectacular. El delantero colombiano llegó al América con la responsabilidad de convertirse en un referente ofensivo y sus primeras actuaciones han superado las expectativas. Apenas necesitó cinco partidos para demostrar su capacidad goleadora natural.

El atacante suma ya cinco goles en sus primeros cinco encuentros con los del nido de Coapa, una cifra que refleja su extraordinario momento deportivo. Su adaptación al fútbol mexicano ha sido prácticamente inmediata, especialmente considerando las exigencias de un equipo que no tiene otra meta que no sea la de ser campeón.

𝐐𝐔𝐄 𝐏𝐄𝐃𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑 ⚽️🐦



Que GOLAZO de Miguel Borja ante el Atlas para seguir destrozando redes como nadie.



🔥 5 GOLES en apenas 5 partidos.

⏰️ ANOTA CADA 33 MINUTOS (5 Anotaciones en 167 minutos).

➡️ Solo ha sido titular en dos juegos.



ON FIRE SUPREMO pic.twitter.com/wvVOnvKcoq — Futbol Total (@futboltotal) October 22, 2026

Lo verdaderamente sorprendente aparece al revisar sus minutos sobre el terreno de juego. Borja solamente ha disputado 167 minutos con el América, suficientes para conseguir cinco tantos. Esto significa que el colombiano registra un promedio de un gol cada 33 minutos, una efectividad muy fuera de lo común.

Otro detalle que aumenta el valor de sus estadísticas es su limitada participación como titular. De los cinco encuentros disputados, únicamente comenzó dos desde el once inicial. En los otros tres apareció como suplente, aunque, desde dicho rol tiene un total de tres goles.

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

Su más reciente exhibición llegó frente al Atlas, rival contra el que consiguió una anotación espectacular. El colombiano volvió a demostrar sus cualidades como rematador y confirmó que atraviesa un momento de enorme confianza, una qué tal vez le valga el rol de titular sobre el cierre de torneo regular de la Liga MX.

Para el América, semejante aparición representa una noticia extraordinaria pensando en sus aspiraciones deportivas. Contar con un delantero capaz de marcar diferencias en tan pocos minutos ofrece numerosas alternativas al cuerpo técnico. Además, su contundencia frente a la portería rival podría convertirlo rápidamente en uno de los atacantes más importantes del campeonato.

El siguiente desafío de Miguel Borja será mantener dicho nivel deportivo. Para nadie es un secreto que el colombiano tiende a su un futbolista difícil de gestionar en el vestidor, situación que suele afectar su rendimiento dentro de la cancha. Por ahora, no está siendo el caso.