Milito no da por caídas a las Chivas pese a la dura derrota en campo de Tigres

Las últimas semanas han sido duras dentro de Chivas. El cuadro del Guadalajara dejó ir el liderato de la Liga MX sobre la jornada final. Adicional, el equipo ha sufrido la baja de cinco jugadores que ya se encuentran con selección mexicana.

Siendo el caso, el 'Rebaño' se tuvo que medir en campo ajeno con los Tigres en la ida de los cuartos de final. El resultado fue muy adverso, 3-1 en contra del Guadalajara. Ahora los de Gabriel Milito deberán aspirar a la remontada, algo que el técnico confía pueden conseguir.

🗣️ "TENGO FE”



Gabriel Milito no da la serie por perdida. Tras la derrota ante Tigres, el DT de Chivas aseguró que tiene fe en su equipo y que no pondrá excusas ⚽🔥https://t.co/VQcWuAcNDv pic.twitter.com/VaykvUlkG8 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 3, 2026

Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar lo que hicimos hoy. Sabemos que debemos hacer un gran desgaste y un partido muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible. Confío en los jugadores y en lo que puede dar el equipo. Gabriel Milito

El técnico prefiere no ocultar lo evidente. Sabe que su equipo en lo general tuvo una muy mala noche en la casa de los Tigres.

Creo que en los goles pudimos haber estado más atentos. En el futbol siempre hay errores, no solo aquí sino en todo el mundo. Los jugadores intentan no cometerlos, pero el error forma parte del juego. De cara al futuro debemos corregir esos aspectos y tratar de hacer el partido que habitualmente hacemos en casa. La idea es marcar primero para meternos en la serie. No será fácil porque el rival tiene ventaja, pero veremos cómo la administran ellos y cómo respondemos nosotros. Gabriel Milito

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El técnico argentino insiste en lo mencionado en las últimas semanas: la ausencia de los seleccionados nacionales no puede ser usado como excusa.

Lo sabíamos desde el inicio del torneo, estaba estipulado que esto podía suceder. No estoy aquí para poner excusas. Es una situación que aceptamos desde el principio. Prefiero enfocar las energías en preparar bien el equipo para la revancha. Gabriel Milito