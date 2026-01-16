10 estrellas latinas de MLB que debes seguir en el Spring Training de 2026

El Spring Training siempre es un escenario ideal para que las estrellas de las Grandes Ligas muestren su talento, exhiban sus habilidades y se preparen para los 162 encuentros de la temporada regular.

Mientras los peloteros consagrados toman los entrenamientos primaverales como un práctica previa a la temporada, para los novatos los juegos son de suma importancia para su futuro, ya que los estrategas pueden observar por algunas semanas a sus principales prospectos.

En el 2026, varias figuras consagradas esperan comenzar a todo tren la temporada. La atención estará sobre los Dodgers, quienes volvieron a firmar al mejor agente libre disponible, como es el caso de Kyle Tucker, que firmó con el cuadro de Los Angeles.

A continuación, en Sports Illustrated repasamos a 10 estrellas latinas que tendrán una atención especial durante el Spring Training 2026.

10. José Altuve

Altuve está en duda para el Opening Day 2026 | Ronald Martinez/GettyImages

El venezolano se sometió a una intervención en el pie para mejorar una molestia que tuvo durante los últimos meses de la temporada regular. Para Altuve significará un Spring Training de recuperación y de conocer cómo estará para el Opening Day. Se ha especulado que el segunda base se pueda perder el Clásico Mundial con su selección, para recuperarse totalmente de su lesión y tener otra buena campaña con los Astros de Houston.

9. Vladimir Guerrero Jr.

Guerrero Jr. jugó en la pasada Serie Mundial | Gregory Shamus/GettyImages

Vladimir Guerrero Jr. tendrá este año la motivación de querer volver a la Serie Mundial, después de perder ante Los Angeles Dodgers en la pasada temporada. El inicialista es una de las estrellas a seguir en este Spring Training, ya que ha llevado a cabo una serie de trabajos físicos para llegar en buena forma a los campos de entrenamiento. Viene de conectar 23 jonrones y remolcar 84 carreras en la pasada campaña, con un average de .283. Tiene cinco Juegos de Estrellas en su carrera y en el 2026 buscará otro llamado al choque de estelares.

8. Ranger Suárez

Suárez está en un gran momento en su carrera | Ronald Martinez/GettyImages

El venezolano viene de firmar con los Red Sox y es una gran adición a la rotación del manager Alex Cora. El conjunto de Nueva Inglaterra se ha venido reforzando bien en la temporada muerta y el lanzador zurdo venezolano está en el mejor momento de su carrera, después de terminar una interesante etapa con los Phillies. Dejó 3.20 de efectividad en 157.1 entradas en la pasada temporada.

7. Yordan Álvarez

Álvarez vivió un año lleno de lesiones en 2025 | Houston Astros/GettyImages

El cubano sigue siendo uno de los mejores bateadores designados de todo el beisbol y viene de una campaña llena de lesiones con los Astros. Nuevamente está llamado a ser la figura preponderante del lineup del conjunto de Houston. El isleño apenas pudo jugar en 48 partidos, por lo que su participación en el Spring Training es clave para conocer su estado de forma y ver de qué manera puede aportar a los Astros este año.

6. Fernando Tatís Jr.

Tatís Jr. es una de las figuras jóvenes de las Grandes Ligas | Michael Reaves/GettyImages

Fernando Tatís Jr. es uno de los jugadores favoritos de las nuevas generaciones, por las ganas e intensidad que pone sobre el terreno de juego. Durante el Spring Training, el jardinero de los Padres de San Diego buscará ponerse a tono primero para el Clásico Mundial con República Dominicana y luego para el inicio de la temporada regular. Viene de conectar 25 jonrones con 71 carreras remolcadas en el 2025.

5. José Ramírez

Ramírez viene de otro año sólido con Cleveland | Diamond Images/GettyImages

Ramírez es uno de los jugadores más completos de todo el beisbol. Se dice que una de las claves para que el antesalista tenga las temporadas que ha tenido recientemente es la manera en la que se prepara durante los campos de entrenamiento. Los Cleveland Guardians tienen sus esperanzas en Ramírez, que viene de conectar 30 jonrones con 85 carreras remolcadas el año pasado.

4. Jackson Chourio

Chourio jugará con Venezuela en el próximo Clásico Mundial | Sean M. Haffey/GettyImages

Se espera que el 2026 sea la temporada en la que Jackson Chourio explote con su talento. Ya no es un prospecto, sino un jugador consolidado de los Milwaukee Brewers. El venezolano tiene las cinco herramientas que se necesitan para brillar en las Grandes Ligas y debe tener un buen Spring Training para llegar en forma al Clásico Mundial con Venezuela y también al Opening Day.

3. Francisco Lindor

Lindor buscará prepararse para el Clásico Mundial durante las primeras semanas del Spring Training | Tomas Diniz Santos/GettyImages

El campocorto boricua debe tener una buena preparación para una temporada con muchas dudas en los Mets, gracias a los movimientos que han hecho en la temporada muerta. Sigue siendo junto con Juan Soto la figura del equipo y es el principal embajador de Puerto Rico en la MLB. Viene de otra sólida campaña con 31 jonrones y .267 de average.

2. Ronald Acuña Jr.

Acuña Jr. está llamado a ser el líder de los Braves | Kevin D. Liles/Atlanta Braves/GettyImages

El venezolano está llamado a liderar nuevamente a los Atlanta Braves. Después de dos operaciones de rodilla, el jardinero parece estar en plenitud de condiciones físicas para tener otra gran campaña. Aunque ya sus bases robadas han disminuido para cuidar su físico, sigue siendo uno de los talentos más importantes de todo el beisbol.

1. Juan Soto

Soto viene de conectar 43 jonrones en su primer año con los Mets | Calvin Hernandez/GettyImages

Todavía se habla mucho del súper contrato que firmó Juan Soto con los New York Mets. Aunque hizo una buena primera campaña con el equipo de la Gran Manzana, la expectativa de los fanáticos es que siempre pueda superar sus números. El jardinero viene de conectar 43 jonrones con 105 carreras remolcadas en su primer año en Queens.

