Los 10 jugadores más importantes que han jugado con Yankees y Boston Red Sox en la historia

La rivalidad entre New York Yankees y Boston Red Sox paraliza a MLB y cautiva a los seguidores del deporte en todo el mundo, sin importar las circunstancias de cada equipo o qué instancia del campeonato se esté disputando.

Ambas escuadras han escrito capítulos extensos en una rivalidad que tiene más de 100 años de historia y que se ha alimentado de confrontaciones épicas. La mayoría han sido en el terreno de juego, pero también suceden fuera de él.

Una página aparte merece el recuento de jugadores que han sido parte de ambos conjuntos, y que tiene el mejor ejemplo en una leyenda de las Grandes Ligas como Babe Ruth.

La lista es larga. De acuerdo con el portal especializado Baseball Reference, en más de 100 años de historia son 251 los jugadores (incluyendo a 181 lanzadores) que han vestido ambas camisetas en sus carreras en las Grandes Ligas. Uno de los casos más recientes es el del relevista cubano Aroldis Chapman, pero estos son los 10 más renombrados.

1. Babe Ruth

Babe Ruth llevó la rivalidad Yankees-Red Sox a otro nivel | Louis Van Oeyen/ WRHS/GettyImages

Han pasado más de 100 años desde que jugó en MLB y todavía algunas de sus marcas siguen vigentes, sobre todo para la franquicia del Bronx. la rivalidad Yankees-Red Sox ya existía, pero Ruth la llevó a otro nivel con su histórico traspaso en 1920. Ya había ganado 3 Series Mundial con Boston antes de irse a Nueva York y convertirlo en un equipo ganador: les dio 4 títulos y dio lugar a la leyenda de la “Maldición del Bambino”.

2. Roger Clemens

Roger Clemens también brilló con los Yankees | The Sporting News/GettyImages

Clemens consiguió lo que no muchos lograron: ser dominante con ambos equipos. Con los Red Sox ganó sus tres primeros premios Cy Young y todavía se mantiene como líder histórico de ponches para la franquicia. Pasó a los Yankees por la vía del cambio desde Toronto, los llevó a ganar dos Series Mundiales (1999, 2000) y obtuvo su sexto Cy Young en la Gran Manzana. Asimismo, fue con el uniforme a rayas que celebró la conquista de su victoria 300 y el ponche número 4.000

3. Wade Boggs

Wade Boggs vivió buenos años con Boston Red Sox | Focus On Sport/GettyImages

Miembro del Salón de la Fama y un bateador legendario, en Boston todavía tienen la herida abierta por la “traición” del tercera base, que se fue en la agencia libre al equipo rival después de la campaña de 1992. Boggs ganó cinco títulos de bateo con el uniforme de los Red Sox, pero fue con los Yankees con quienes ganó su anillo de Serie Mundial en 1996.

4. Rickey Henderson

Rickey Henderson jugó para New York Yankees y Boston | Focus On Sport/GettyImages

Al mejor robador de bases de la historia se le recuerda principalmente por su paso con los Athletics, pero vistió varias camisetas en su brillante trayectoria en las mayores, que le valió tener una placa en Cooperstown. Es muy fácil ubicar en la memoria su paso por los Yankees porque allí rompió récords de robos, pero también jugó 72 partidos con el uniforme de Boston al final de su carrera, en 2002, cuando ya tenía 43 años de edad.

5. Johnny Damon

Johnny Damon ganó la Serie Mundial con ambos equipos | Ezra Shaw/GettyImages

Si la “traición” de Wade Boggs dolió en Boston, la de Johnny Damon fue un golpe desolador para los seguidores del equipo. Damon fue la gran estrella de los Red Sox, parte importante del grupo que rompió la “Maldición del Bambino” en 2004. Y muy poco tiempo después estaba cortando su famosa melena y su barba para firmar con los Yankees y ayudarlos a ganar la Serie Mundial de 2009.

6. Elston Howard

Elston Howard tiene un lugar en la lista de los mejores receptores de New York Yankees | Bettmann/GettyImages

A Elston Howard se le recuerda con un capítulo especial en la historia de los Yankees porque fue un pionero: el primer jugador afroamericano en la historia del equipo del Bronx. También fue una estrella, ganó el MVP en 1963 y tiene un lugar entre los mejores receptores en la historia de la franquicia. Lo cambiaron a Boston en 1967 y los ayudó a llegar a la Serie Mundial antes de terminar su carrera.

7. Luis Tiant

Luis Tiant fue una estrella con los Red Sox | Rich Pilling/GettyImages

¿Luis Tiant con los Yankees? Pues sí. A la leyenda cubana se le recuerda principlamente por su paso por Boston, donde jugó ocho de sus 19 temporadas en Grandes Ligas y tuvo tres de 20 victorias. El serpentinero de la mecánica particular se ganó un lugar especial en la memoria de los aficionados. Pero los Red Sox no le renovaron el contrato y firmó con los Yankees en 1979, lo que causó un dolor profundo en la afición de Fenway Park.

8. Red Ruffing

Red Ruffing está en los libros de historia de New York Yankees | Diamond Images/GettyImages

La historia de Red Ruffing recuerda mucho a la de Babe Ruth. Boston lo cambió a los Yankees en 1930 por un jugador de menor nivel y dinero en efectivo. Con el uniforme a rayas el derecho consiguió un lugar en la historia: ganó 231 juegos para Nueva York, los ayudó a conquistar 6 Series Mundiales y entró al Salón de la Fama.

9. David Cone

David Cone fue exitoso con los dos equipos | John Reid III/GettyImages

David Cone tiene un lugar destacado con los Yankees, el uniforme con el que lanzó un juego perfecto y ganó cuatro anillos de Serie Mundial. Sin embargo, el derecho también tuvo presencia breve (pero dominante) con los Red Sox en 2001, cuando regresó de una lesión y demostró que le quedaba talento.

10. Sparky Lyle

New York Yankees recibió a Sparky Lyle en un cambio desde Boston | Focus On Sport/GettyImages

El lanzador zurdo -una estrella en la década de los 70- fue cambiado a los Yankees después de haber pasado cinco buenas temporadas en Boston. Todavía se recuerda este movimiento como uno de los peores cambios en la historia de los Red Sox, porque en Nueva York ganó el Cy Young en 1977 (fue el primer relevista en ganar el premio en la Liga Americana) y también celebró la conquista de dos Series Mundiales.

Más sobre las rivalidades de los Yankees