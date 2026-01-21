Los 10 latinos más votados para el Salón de la Fama de la MLB en la historia

Entrar al Salón de la Fama es el honor más grande que pueda tener cualquier jugador de beisbol. En ese sentido, ya son 20 los peloteros latinos que tienen su placa en Cooperstown, con el reciente ingreso de Carlos Beltrán.

El primero fue Roberto Clemente, quien fue exaltado en 1973, en una elección especial de la Asociación de Escritores del Beisbol (BBWA) después de su trágica muerte.

Mariano Rivera es el único pelotero en la historia de las elecciones al Salón de la Fama en conseguir la unanimidad. Lo logró en 2009, después de una excelsa carrera con los New York Yankees, que lo llevó a ser considerado el mejor cerrador del béisbol.

A continuación, repasamos en Sports Illustrated a los 10 latinos con mejor porcentaje en su elección al HOF de la MLB.

10. Carlos Beltrán 84.2%

Carlos Beltrán fue figura de los New York Mets | G Fiume/GettyImages

El puertorriqueño es parte de la clase 2026, al ingresar junto a Andruw Jones y Jeff Kent. Se destacó por ser un bateador constante, que combinó fuerza y velocidad en las almohadillas. Es miembro del club de los 30-30 en la MLB, conectó 435 jonrones en su carrera, fue 9 veces Guante de Oro y logró el premio al Novato del Año. Su buena actitud dentro y fuera del campo le ayudaron a convencer a los electores.

9. Juan Marichal 83.7%

Un lanzador único e irrepetible que dominó con su potencia y su capacidad para dominar a sus rivales con pitcheos quebrados. El dominicano fue electo en 1983, después de dejar récord de 243 victorias y 142 derrotas, con una efectividad vitalicia de 2.89, con 52 blanqueados. Fue 10 veces seleccionado al Juego de Estrellas.

8. David Ortiz 84.1%

Ortiz convenció a los miembros de la Asociación de Escritores del Beisbol para ser electo como bateador designado, algo que poco ocurre en la historia. El dominicano, conocido como Big Papi, terminó su carrera con 541 jonrones y en tres ocasiones fue MVP de Serie Mundial. Fue clave para que los Boston Red Sox lograran romper la “Maldición del Bambino” en 2004 y cortar una larga sequía de campeonatos.

7. Roberto Alomar 90%

Dueño de una elegancia soberbia y un bate efectivo, el boricua fue seleccionado en 2011, después de una carrera llena de logros. Ganó 10 Guantes de Oro, fue 12 veces invitado al Juego de Estrellas, logró 4 Bates de Plata y en dos ocasiones fue campeón de la Serie Mundial con los Toronto Blue Jays.

6. Rod Carew 90.5%

Fue el primer panameño en tener una placa en Cooperstown y es considerado como uno de los mejores segunda base latinos en la historia de las Grandes Ligas. Fue electo en 1991, lo que significó una gran alegría para su país. Es ganador de 7 títulos de bateo y dejó un average vitalicio de .328. Fue electo también MVP de la Liga Americana en 1977.

5. Pedro Martínez 91.1%

El lanzallamas dominicano fue seleccionado al Salón de la Fama en 2015, como premio a una gran carrera, sobre todo con los Boston Red Sox. Ganó tres premios Cy Young en su carrera, fue líder en efectividad en cinco oportunidades y acumuló 3.154 ponches. Dejó una efectividad de 2.89 en su trayectoria en la MLB.

4. Roberto Clemente 92.7%

Clemente fue uno de los jugadores más queridos por los aficionados de los Pittsburgh Pirates | Focus On Sport/GettyImages

Roberto Clemente fue toda una estrella y miembro honorífico de los Pittsburgh Pirates. Alcanzó la inmortalidad con el 92.7% de los votos, en 1973, en una elección especial después de su trágica muerte. El boricua ganó 12 Guantes de Oro, acumuló 4 títulos de bateo y es miembro del club de los 3.000 hits. Murió en 1972 tras un accidente aéreo cuando estaba de servicio en una labor humanitaria.

3. Vladimir Guerrero 92.9%

Uno de los bateadores de más contactos y más naturales de todo el beisbol. El dominicano fue seleccionado en 2018, con el 92.9% de los votos. De por vida, bateó para .318, con 449 jonrones y 2.590 hits. Tiene en su casa el trofeo del MVP de la Liga Americana de 2004. Es considerado como una leyenda de los Angels.

2. Adrián Beltré 95.1%

Otro bateador excelso, natural de la República Dominicana. Su bate combinaba poder con contacto y podía colocar la pelota hacia cualquier lado del terreno de juego. Fue seleccionado como tercera base, en 2024. Miembro del club de los 3.000 hits, Beltré logró 477 jonrones, con 5 Guantes de Oro y 4 Bates de Plata. Su alegría en un terreno de juego es extrañado por los aficionados de la MLB.

1. Mariano Rivera 100%

Es el único pelotero en la historia que ha sido seleccionado de forma unánime, incluso por encima de otras leyendas que se han quedado a un voto de la unanimidad, como por ejemplo Derek Jeter. El cerrador histórico de los Yankees acumuló 652 salvamentos, cifra récord en las Grandes Ligas y dejó efectividad de 2.21. Fue electo al HOF en el 2019, siendo el segundo panameño en lograrlo.

