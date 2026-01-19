10 lesiones que marcarán el Spring Training de MLB de 2026

La apertura de los campos de entrenamiento de primavera tiene muchos significados para los equipos de MLB. Pues en esencia es un lapso que lleva a los cuerpos técnicos a tomar decisiones sobre el roster del Opening Day, sobre la base del análisis de varios factores.

Uno de ellos son las lesiones. Varios jugadores se reportarán a sus campamentos del Spring Training, pero tendrán un trabajo diferenciado porque están recuperándose de dolencias. Algunos, incluso, no se presentarán porque pasarán fuera toda la temporada.

Los New York Yankees, por ejemplo, tienen a varias de sus piezas titulares en duda para el día inaugural de la campaña de 2026, y eso incluye al menos a tres miembros de la rotación de abridores de Aaron Boone, por lo que esta primavera tendrán que tomar decisiones cruciales.

Los del Bronx no son los únicos afectados, hay varios jugadores con etiqueta de estrella en varios conjuntos que pueden perderse el primer día de acción.

1. Ha-Seong Kim

Atlanta perderá por varios meses a Ha-Seong Kim | Brett Davis/GettyImages

La pretemporada no empezará bien para Atlanta Braves, que ya sabe que perderá a Ha-Seong Kim probablemente hasta el mes de junio. El utility de 30 años de edad, ganador de un Guante de Oro, acababa de firmar un contrato de 20 millones de dólares para la campaña de 2026.



Durante el fin de semana sufrió un desgarre en el tendón de un dedo de la mano derecha mientras estaba concentrado en los entrenamientos de la selección de Corea del Sur que participará en el Clásico Mundial. Kim ha tenido varias lesiones en los últimos dos años que han limitado su desempeño.

2. Gerrit Cole

Gerrit Cole no estará listo para el Opening Day con New York Yankees | Brandon Sloter/GettyImages

Los Yankees comenzarán otra temporada sin el as de su rotación. El veterano Gerrit Cole no se sumará al cuerpo de abridores del manager Boone al menos hasta mayo, luego de la cirugía Tommy John a la que debió someterse en la pretemporada pasada.



De acuerdo con el portal MLB.com tuvo una reconstrucción completa del ligamento colateral ulnar y un refuerzo interno y su pronóstico de recuperación era de 14 meses. Los reportes señalan que el serpentinero de 35 años ha avanzado en su rehabilitación y en noviembre lanzaba sesiones de bullpen. Se presentará en Tampa, pero trabajó todo el invierno en California.

3. Yu Darvish

Yu Darvish no lanzará con San Diego Padres en 2026 | Matt Thomas/San Diego Padres/GettyImages

Al lanzador japonés de 39 años lo veremos en el campamento de primavera de San Diego Padres, pero no ejercitándose, sino en una función diferente. Darvish se sometió a una cirugía en noviembre de 2025 y no se espera que lance en toda la temporada de 2026.



Sin embargo la organización de California planea tenerlo ocupado. “Va a desempeñar un papel similar al de Musgrove el año pasado, estando cerca del equipo tanto como sea posible”, señaló el nuevo manager Craig Stammen. Darvish ya ha sido una suerte de mentor para lanzadores jóvenes como Randy Vásquez.

4. Anthony Volpe

New York Yankees no sabe si Anthony Volpe estará listo para la inauguración | Michael Urakami/GettyImages

El trabajo en el campamento de primavera puede dar luces a los Yankees acerca de si su campocorto titular, Anthony Volpe, de quien se desconoce si estará en en lineup del día inaugural de la temporada.



El infielder de 24 años de edad viene de una campaña para el olvido en 2025 en la que cometió 19 errores (igualó la tercera mayor cantidad en MLB) y bateó para average de sólo .212 con un OPS de .663. Volpe se sometió a una cirugía para reparar el labrum del hombro derecho, una lesión que sufrió en el mes de mayo y que le afectó toda la temporada. Tuvo dos inyecciones de cortisona durante la campaña y no pudo evitar la intervención, que se hizo en octubre.

5. Lourdes Gurriel Jr.

Lourdes Gurriel no tiene fecha para jugar con Arizona Diamondbacks | Chris Coduto/GettyImages

Los reportes de portales especializados destacan la recuperación que ha mostrado Lourdes Gurriel Jr. en las últimas semanas, pero el conjunto de Arizona Diamondbacks no tiene la certeza de contar con el veterano outfielder cubano.



Gurriel Jr. se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha a principios de septiembre y tuvo una cirugía, por lo que probablemente se perderá los primeros meses de la temporada. Aún así, lo tendrán en el roster porque ejerció su opción de jugador para la campaña de 2026 por $13 millones.

6. Clarke Schmidt

Los Yankees también perdieron a Clarke Schmidt | Evan Bernstein/GettyImages

Es natural ver reportes de que los Yankees siguen buscando lanzadores en el mercado, porque tres piezas claves de su rotación comenzarán en lista de lesionados. No es sólo Cole, también Clarke Schmidt se perderá el Opening Day y el zurdo Carlos Rodón, que tuvo un procedimiento para remover fragmentos óseos en el codo de lanzar.



Schmidt, de 29 años de edad, tuvo en julio la segunda cirugía Tommy John en su carrera pero aún así se espera verlo lanzar en algún momento de la temporada de 2026. El derecho tenía programado comenzar su programa de pitcheos a mediados de diciembre.

7. Félix Bautista

Orioles no tiene fecha para ver a Félix Bautista de regreso al montículo | Icon Sportswire/GettyImages

El relevista dominicano de Baltimore Orioles ha tenido que lidiar con muchos problemas físicos en los últimos años: se perdió toda la campaña de 2024 por una cirugía Tommy John, estuvo fuera una parte de la temporada de 2025 por una lesión en el hombro de lanzar y ahora está en duda su presencia en la zafra de 2026.



El derecho de 30 años podría quedarse fuera del montículo al menos hasta agosto, cuando se cumplen los 12 meses de recuperación pronosticados por el Dr. Neal ElAttrache después de someterlo a una cirugía para reparar un desgarro del manguito rotador y otro en el labrum.

8. Joe Musgrove

San Diego Padres espera el regreso de Joe Musgrove | Orlando Ramirez/GettyImages

En el seno de los Padres se respira optimismo sobre la posibilidad de tener a Joe Musgrove en el montículo desde el comienzo de la temporada. El derecho tuvo una cirugía Tommy John que le apartó de los playoffs en 2024 y le hizo perderse toda la campaña pasada, pero el manager Craig Stammen dijo recientemente que esperan tenerlo en acción en el Spring Training y ahí lo evaluarán para tomar decisiones.



En principio, la esperanza es que ni siquiera necesite tener restricción de innings lanzados; sin embargo, a la gerencia y cuerpo técnico de los religiosos no les queda más que esperar.

9. Patrick Sandoval

Patrick Sandoval no ha podido debutar con Red Sox | Michael Owens/GettyImages

La gerencia de Boston Red Sox hizo un gran trabajo en el invierno ante las dudas que generaba su rotación de abridores. No sólo no tienen una fecha de regreso para Tanner Houck, sino que tampoco podían tener garantías con Patrick Sandoval, a quien firmaron en 2025 por dos temporadas a pesar de haber tenido una cirugía en el codo, el año anterior.



Todavía no lo han visto debutar con este uniforme. Tanto el zurdo de 29 años de edad como Kutter Crawford están terminando su rehabilitación y podrían estar en el roster del Opening Day.

10. AJ Smith-Shawver

Atlanta Braves no puede estimar una fecha para el regreso de su abridor derecho | Matthew Grimes Jr./Atlanta Braves/GettyImages

El derecho de 23 años de edad estaba llamado a ser la gran revelación del pitcheo en Atlanta, pero tuvo un desgarro en el ligamento del codo en el mes de mayo y quedó fuera de acción por el resto de la temporada pasada.



De igual forma, necesitó una cirugía Tommy John y lo único seguro para los Braves es que no lo tendrán en el montículo para el Opening Day. Con suerte lo verán regresar para la segunda parte de la campaña si su recuperación no tiene tropiezos.

