Los 10 mejores campocortos en la historia de la MLB

El campocorto es una posición que pocos peloteros pueden dominar. Esa combinación de agilidad, alcance y capacidad de reacción convierte al jugador que ocupa ese lugar en el director de orquesta del cuadro, asumiendo una responsabilidad que va mucho más allá de capturar rodados.

A lo largo de la historia, los defensores de gran guante son los que usualmente son colocados en la poisición 6 del infield. Aunque en el pasado los jugadores del campocorto no solían ser grandes bateadores, esa "regla no escrita" ha mudado con los años.

En la actualidad los torpederos son jugadores de fuerza, de habilidad para batear y también cumplen con sus labores defensivas. En el 2026 Bobby Witt Jr., estrella de los Kansas City Royals, es considerado como la gran estrella de esa posición.

En el Salón de la Fama de Cooperstown hay grandes exponentes de la posición. A continuación, repasamos a los 10 mejores campocortos en la historia del juego.

10. Luis Aparicio (White Sox, Orioles, Red Sox)

Es el único venezolano que tiene una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, a falta de Miguel Cabrera quien hará su aparición en el templo de los inmortales cuando se cumplan los años de retiro necesarios. Aparicio fue un jugador que combinó una excelsa defensa, con una buena velocidad en las bases y un bateo oportuno. Fue Novato del Año, ganó 9 Guantes de Oro, participó en 11 Juegos de Estrellas y dejó interesantes números ofensivos: .262 AVG, 506 Bases Robadas y 2.677 Hits.

9. Robin Yount (Milwaukee Brewers)

Robin Yount es una leyenda de los Brewers | Angela Peterson / Milwaukee Journal Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Es una de las leyendas más grandes de los Milwaukee Brewers y su capacidad atlética parecía estar por encima del promedio en su época como jugador. Ganó dos MVP, uno como campocorto y otro como jardinero central. Su polivalencia lo llevó a jugar 20 campañas en la MLB. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown dejó 285 AVG, 3,142 Hits, 251 HR y 1,406 RBI. Fue tres veces All Star y ganó un Guante de Oro.





8. Omar Vizquel (Mariners, Guardians, Giants, White Sox, Blue Jays)

Omar Vizquel no tiene una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown por los problemas extradeportivos que tuvo en su carrera. Sin embargo, es considerado el mejor campocorto defensivo de la historia, con el porcentaje de fildeo más alto (.985). Jugó 24 temporadas en la MLB, fue tres veces All-Star y ganó 11 Guantes de Oro. Conectó 2.877 hits, con promedio vitalicio con .272 de average.

7. Barry Larkin (Cincinnati Reds)

Es considerado uno de los campocortos más completos en la historia de las Grandes Ligas. Combinaba velocidad, contacto, buena defensa y poder ocasional. Sus números fueron consistentes: 295 AVG, 198 HR, 379 Bases Robadas. Además, ganó el MVP en 1995, 3 Guantes de Oro, 9 Bates de Plata y fue 12 veces All-Star. Es junto con David Concepción los mejores campocortos en la organización de los Cincinnati Reds.

6. Ernie Banks (Chicago Cubs)

En la época de Ernie Banks, estrella de los Chicago Cubs, los campocortos no eran reconocidos por contar con poder. Sin embargo, Banks era la excepción de la regla y fue el primer jugador de la posición con una buena producción de jonrones. Consiguió dos MVP en su carrera, fue en dos oportunidades el líder en jonrones en la liga y terminó su trayectoria con 512 cuadrangulares y .278 de promedio de bateo.

5. Ozzie Smith (Padres, Cardinals)

Smith era tan bueno a la defensiva, que se ganó el apodo de "El Mago". Fue uno de los más excelsos defensores de la posición. Ganó 13 Guantes de Oro consecutivos, fue15 veces All-Star, y obtuvo un campeonato de la Serie Mundial. Además de sus habilidades con el guante, fue un buen bateador y un corredor veloz. Dejó 262 AVG, 580 Bases Robadas, y 2,460 hits. Es una leyenda de los St. Louis Cardinals.

4. Derek Jeter (New York Yankees)

No hay un jugador que haya demostrado más lealtad, compromiso y amor por una camiseta que Derek Jeter con los New York Yankees. Fue por mucho tiempo el capitán y el emblema del conjunto del Bronx. El bateo oportuno, sobre todo en postemporada, era su especialidad. Fue campeón de la Serie Mundial en cinco ocasiones, logró un MVP de Serie Mundial, fue 14 veces All-Star y además obtuvo 5 Guantes de Oro. Fue electo al Salón de la Fama y le faltó un voto para ingresar de forma unánime.

3. Cal Ripken Jr. (Baltimore Orioles)

Cal Ripken Jr. cambió un poco el esquema de que los campocortos tenían que ser bajos. Es conocido por su particular récord de 2,632 juegos consecutivos, pero también fue un destacado jugador defensivo y un bateador de poder. Sus números, que lo tienen en el Salón de la Fama, hablan por sí solos: .276 AVG, 431 HR, 1,695 RBI, 3,184 Hits. En cuanto a premios se refiere, Ripken Jr., leyenda de los Orioles, ganó dos MVP, fue Novato del Año, 19 veces All-Star, y obtuvo 2 Guantes de Oro, con 8 Bates de Plata.

2. Alex Rodríguez (Mariners, Rangers, Yankees)

De no ser por su vinculación con el uso de sustancias prohibidas, Alex Rodríguez podía haber sido el primer pelotero en ser seleccionado al Salón de la Fama de forma unánime, algo que solo ha logrado Mariano Rivera. Aunque también jugó como tercera base, sobre todo en su etapa en los Yankees, fue un campocorto de altura, de mucha fuerza, que cambió para siempre la posición. Dejó un .295 AVG, 696 HR, 2,086 RBI, 3,115 Hits. Ganó tres MVP, dos Guantes de Oro como campocorto, fue campeón mundial en 2009 y en 14 ocasiones asistió al Juego de Estrellas.

1. Honus Wagner (Pittsburgh Pirates)

Es el campocorto que combinaba todas las caracteríticas que debía tener un buen pelotero: defensa, inteligencia, poder, velocidad y un bate muy oportuno. La leyenda de los Pirates dejó .328 AVG, 3,420 Hits, 723 Bases Robadas, 1,732 RBI. Sus premios y logros lo tienen en lo más alto de este ranking: 8x Campeón de bateo, 5x Líder en robos, 1x Campeón de la Serie Mundial.

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