La impresionante jugada defensiva de Bobby Witt Jr. ante México

Bobby Witt Jr. le regaló a la afición de los Estados Unidos una de las mejores jugadas del Clásico Mundial 2026. Ante un batazo contundente de Alejandro Kirk, el campocorto de los Kansas City Royals se arrojó hacia su mano derecha y sacó al receptor de México con un certero disparo a la inicial.

México y Estados Unidos se enfrentaron en duelo de invictos por el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol y en el cuarto episodio, Witt Jr. hizo una jugada impresionante. El público que llenó el Daikin Park de Houston celebró la jugada defensiva.

Witt Jr. fue seleccionado por MLB Network como el mejor campocorto de las Grandes Ligas, en las proyecciones que hicieron antes de la temporada 2026. En ese ranking, el estadounidense le ganó a torpederos como Francisco Lindor, Corey Seager o Gunnar Henderson.

A sus 25 años de edad, el torpedero de los Royals está en su segunda participación con su país en un Clásico Mundial de Béisbol. En el 2023 era un joven que venía de su primera campaña en las Grandes Ligas y no tenía el peso en la plantilla que tiene en la actualidad.

De hecho, en el 2023 apenas tuvo dos turnos al bate y conectó un indiscutible. En ese torneo, Estados Unidos perdió con Japón en la final del campeonato y Witt Jr. solo jugó como corredor emergente en el noveno inning de ese partido.

En esta edición se ha mostrado sólido tanto en el costado defensivo como en la ofensiva, siendo uno de los jugadores claves del manager Mark DeRosa.

¿Cómo le fue a Witt Jr. en la temporada pasada de las Grandes Ligas?

El jugador de los Royals es una estrella establecida en Grandes Ligas y apunta a ser el sucesor de Salvador Pérez como líder en Kansas City Royals. El venezolano es el actual capitán del equipo, pero ya es un veterano y podría tener al campocorto en esas labores en el futuro

Witt llegó en 2025 a 100 jonrones de por vida en su cuarta temporada en las mayores, lideró la Americana en hits (184) y dobles (47), dio 23 vuelacercas, remolcó 88 carreras y dejó promedios de .295/.351/.501 con OPS de .852.

En su carrera ha sido dos veces All Star, dos veces ha ganado el Bate de Plata, tiene dos Guantes de Oro, uno de platino y también logró un título de bateo.

