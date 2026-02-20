Los 10 mejores catchers de las Grandes Ligas en la temporada 2026

Cal Raleigh demostró la temporada pasada que los receptores también pueden ser bateadores de fuerza y contribuir en el aspecto ofensivo de sus equipos. El catcher de los Seattle Mariners hizo historia, al convertirse en el primer jugador de su posición en conectar 60 jonrones en una temporada, una hazaña que puede estar muchos años en su poder.

Los equipos de Grandes Ligas ya no se conforman con receptores que solo destacan en el plano defensivo. Aunque el trabajo detrás del plato es fundamental para ganar los partidos, el aporte con el bate es necesario y aumenta considerablemente el valor de los contratos de los receptores que sí pueden destacar en ese aspecto.

El receptor es el único pelotero defensivo que tiene el juego de frente, eso es algo que hace a esta posición única. A continuación, te contamos quiénes son los mejores 10 receptores de la actualidad.

10. Gabriel Moreno

Venezuela tiene grandes exponentes en la receptoría y Gabriel Moreno, figura de los Arizona Diamondbacks, es uno de ellos. Debutó en las Grandes Ligas en 2022 y su defensiva es élite, con un Guante de Oro en su carrera. Bateó para .285, con 9 jonrones y 40 carreras remolcadas en 2025, en apenas 83 juegos. Las lesiones le han restado tiempo de juego, pero cuando está sano, es uno de los mejores caretas de todo el beisbol.

9. Yainer Diaz

El receptor de los Houston Astros apareció entre los 10 mejores jugadores de su posición según el conteo que hace anualmente MLB Network. En el 2025 cumplió la cuarta temporada en Grandes Ligas, con .256 de promedio, 20 jonrones y 70 carreras remolcadas, en 143 encuentros detrás del plato. Su brazo es potente pero su defensa también es una de sus principales virtudes. Tiene apenas 26 años de edad y todavía tiene aspectos que mejorar, pero es uno de los grandes exponentes de su posición en las mayores.

8. Salvador Pérez

Aunque sus años de mayor producción ya pasaron, Pérez sigue siendo un receptor élite en el beisbol de las Grandes Ligas, con una gran defensa, un brazo por encima del promedio y una ofensiva extraordinaria a lo largo de su carrera. Muchos piensan que el nacido en Valencia, Venezuela, será un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown cuando se retire. El veterano entrará a su campaña 15 en las Grandes Ligas. Viene de conectar 30 jonrones con 100 carreras remolcadas y .236 de promedio en 155 juegos en el 2025 con los Kansas City Royals.

7. Iván Herrera

Otro latino en el conteo de los mejores receptores, pero esta vez con un representante de Panamá. El careta de los St. Louis Cardinals demostró en 2025 que es uno de los mejores en su posición. De hecho el propio Herrera provocó que los Cardinals cambiaran a Willson Contreras a la inicial, aunque ya el venezolano fue cambiado a los Boston Red Sox. Herrera terminó la temporada con 19 jonrones, 66 carreras remolcadas, 44 boleros y .284 de average. Tiene cuatro temporadas de experiencia en la MLB.

6. Alejandro Kirk

Si hay un jugador clave para que los Toronto Blue Jays hayan alcanzado la Serie Mundial en 2025, ese fue el mexicano Alejandro Kirk. Su manera de llamar al pitcheo es una de sus grandes virtudes, ya que tiene una gran relación con los lanzadores. La temporada pasada brilló con .282 de promedio, 15 jonrones y 76 carreras remolcadas, en 130 juegos, números que le permitieron asistir al Juego de Estrellas por segunda vez en su carrera.

5. Shea Langeliers

Es uno de los receptores con mejor ofensiva y producción en la MLB. El careta de los Athletics dejó 31 jonrones, con 72 carreras remolcadas y un buen promedio de .277 en 2025, en su cuarta campaña en las mayores. Ha ido aumentando su contacto y eso le ha permitido embasarse más, siendo uno de los grandes defensores de la posición. Aunque los Athletics no han tenido buenas campañas recientes, Langeliers es una de sus pocas noticias positivas en los últimos años.

4. Drake Baldwin

En apenas una temporada en las Grandes Ligas, Drake Baldwin ha demostrado que es uno de los mejores en su posición. El novato, que debutó en 2025 en la MLB con los Atlanta Braves, seguirá creciendo y acumulando experiencia que lo pueden llevar al puesto número uno en el futuro. Viene de conectar 19 jonrones con 80 carreras remolcadas y .274 de promedio en 124 juegos la temporada pasada. Fue Novato del Año en el 2025 y se convirtió en el décimo jugador de Atlanta en ganar el premio.

3. Will Smith

Será el receptor de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026 y eso habla muy bien de lo que representa en las Grandes Ligas en su posición. Ha estado en el top 3 de MLB Network en la posición en los últimos seis años, siendo un ejemplo de consistencia. Gracias a su buen llamado de los juegos, los Dodgers tienen dos títulos en los últimos dos años. Bateó para .296, con 17 cuadrangulares y 61 carreras impulsadas en el 2025.

2. William Contreras

Es uno de los mejores exponentes en la posición, con una defensa envidiable, un brazo poderoso y un bate explosivo. Desde que llegó a Milwaukee se ha convertido en ídolo del equipo, con dos Bates de Plata y un par de invitaciones al All Star, en tres temporadas. Viene de batear para .260, con 17 jonrones y 76 carreras remolcadas en 150 encuentros. Los Braves todavía lamentan no haberle ofrecido una renovación de contrato.

1. Cal Raleigh

Es el receptor a seguir en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Muchos consideran que debió haber ganado el premio MVP de la Liga Americana el año pasado, pero Aaron Judge se llevó el galardón. El catcher de los Seattle Mariners terminó con 60 jonrones y 125 carreras remolcadas el año pasado, para firmar la mejor temporada de su carrera. Ganó el Derby de Cuadrangulares en su primera participación en un All Star Game en 2025.

