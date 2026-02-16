Estados Unidos vs. México: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

Estados Unidos y México llegan a la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol con buenos recuerdos de su participación anterior - fueron segundo y tercero, respectivamente - y una misma misión: llegar un paso más lejos esta vez.

Serán rivales en el Grupo B de la competencia, con sede en el Daikin Park de Houston, y todos los pronósticos apuntan a que serán los dos conjuntos clasificados a la siguiente ronda.

Pero no parten en igualdad de condiciones, Los estadounidenses llevan a un equipo de primera categoría, lleno de estrellas como Aaron Judge, Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Alex Bregman y muchos más. México no cuenta esta vez con un jugador que fue clave en 2023, Isaac Paredes, pero sí tendrá a Randy Arozarena en la batalla.

Benji Gil stopped by #MLBNHotStove to discuss managing Team Mexico (Red) in the 2026 Caribbean Series and the upcoming World Baseball Classic! 🇲🇽#MLBNHotStove | @DIRECTV pic.twitter.com/86KCyZgeOD — MLB Network (@MLBNetwork) February 2, 2026

Y más que eso, los mexicanos tienen la convicción de su manager, Benjamín Gil. “República Dominicana tiene un equipo espectacular, Estados Unidos tiene un equipo espectacular. Creo que son los dos mejores equipos que han existido en la historia del béisbol, pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que vamos a ganar”, dijo durante la Serie del Caribe.

“Un buen equipo en un evento como este del Clásico Mundial le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas un MVP en cada posición. Ahorita me preguntan quién va a ser campeón, yo creo que vamos a ser nosotros”, aseguró.

Receptor: Cal Raleigh vs. Alejandro Kirk

Kirk no estuvo en 2023 y sumarlo ahora es una gran noticia para Benjamín Gil. Es un ganador del Bate de Plata con dos invitaciones al Juego de Estrellas que viene de establecer un tope personal con 15 jonrones y 76 remolcadas en Toronto. Pero Raleigh es mucho más ofensivo: fue el líder en cuadrangulares (60) y carreras impulsadas (125) en la Liga Americana, tiene un Bate de Plata y también un Guante de Oro.



Ventaja: Estados Unidos

Primera base: Bryce Harper vs. Rowdy Téllez

El veterano Harper no viene de su mejor campaña, pero aún así es superior a Rowdy Téllez por la jerarquía que le dan sus premios y trayectoria. En lo único en lo que Téllez puede tener algo de ventaja es que ha pasado más tiempo jugando en la primera base. Dio 17 jonrones entre Seattle y Texas en 2025, mientras que Harper conectó 25 vuelacercas y remolcó 75 anotaciones.



Ventaja: Estados Unidos

Segunda base: Brice Turang vs. Luis Urías

Es verdad que Urías tiene más experiencia que Turang en las mayores, pero está un nivel por debajo. El mexicano puede jugar con solvencia en tres posiciones del infield, pero ofensivamente es poco su aporte. En cambio Turang es un ganador del Guante de Oro (y de Platino) que además conectó 18 cuadrangulares, remolcó 81 carreras y se robó 24 bases con Milwaukee.



Ventaja: Estados Unidos

Tercera base: Alex Bregman vs. Ramón Urías

Con Isaac Paredes también saldría mejor parado Bregman en la comparación, pero se estarían evaluando otras características. Urías es un defensor de primera categoría, un ganador del Guante de Oro que, como su hermano, puede desenvolverse en otras posiciones y carece de poder. Bregman es más completo, con una defensa sólida y capacidad de batear más de 40 extrabases por año.



Ventaja: Estados Unidos

Campocorto: Bobby Witt Jr. vs. Nick González

Contar con González fue otra buena noticia para Benjamín Gil porque es un infielder establecido en las mayores con Pittsburgh Pirates que puede ser útil para la alineación mexicana. Pero se queda corto en la comparación con el torpedero estadounidense que viene de conectar 23 jonrones y remolcar 88 carreras y que tiene dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín izquierdo: Roman Anthony vs. Randy Arozarena

La lesión de Corbin Carroll obligó a Estados Unidos a buscar a Anthony como sustituto. El joven promete ser una estrella con Boston, pero ahora mismo se ve superado por la experiencia de Arozarena, que fue una de las grandes figuras de la edición pasada del torneo y que ha ido a dos Juegos de Estrellas, fue MVP de una Serie de Campeonato y en 2025 bateó 27 cuadrangulares con 76 remolcadas.



Ventaja: México

Jardín central: Byron Buxton vs. Jarren Duran

Duran viene de ser nombrado el mejor jardinero izquierdo de MLB en 2025, pero en la selección de México tendrá que defender el bosque central. Su aporte defensivo y la velocidad en las bases serán valiosos para la escuadra de Gil y su bate zurdo también puede ayudar en la producción, pero Buxton tiene más experiencia, además de un Guante de Oro, un Bate de Plata y dos invitaciones al Juegos de Estrellas.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín derecho: Aaron Judge vs. Alek Thomas

El manager de México celebró la conformación de Thomas, un bateador zurdo que viene de establecer algunos topes personales con Arizona en 2025 y que tiene buenas métricas defensivas. Pero no hay mucho qué decir si se le compara con Judge, tres veces MVP, campeón bate y una superestrella de las Grandes Ligas.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Joey Meneses

El veterano Meneses puede darle algo de versatilidad al cuerpo técnico mexicano porque también puede jugar en la inicial y ha visto acción en el outfield. No jugó en MLB en 2025 y por ahí ya tiene un trecho perdido en la comparación con Schwarber, que tuvo una de sus mejores campañas con los Phillies y fue líder de la Liga Nacional en jonrones (56) e impulsadas (132).



Ventaja: Estados Unidos

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol