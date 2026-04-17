Los 10 mejores cerradores en la historia de la MLB

La evolución del beisbol de MLB impactó, sobre todo, al trabajo de los lanzadores. Cuando se optó por introducir especialistas en distintos roles cobró fuerza la figura del cerrador, que suele ser el líder del cuerpo de relevistas de una escuadra.

Se requiere reunir un conjunto de habilidades para desempeñar este papel. No basta con ser dominante con los lanzamientos, la actitud sobre el montículo es clave y sobre todo el control sobre las emociones, pues suelen entrar al partido en momentos de apremio con un escenario en el que predominan las emociones y en el que no hay margen de error.

Es una obviedad decir que el mejor taponero de todos los tiempos es Mariano Rivera, la leyenda de New York Yankees y único jugador en la historia de las Grandes Ligas en entrar de forma unánime al Salón de la Fama. Pero sí es necesario explicar que está al comando de una selección que no sólo se define por el número de juegos salvados que consiguió cada lanzador sino por los logros globales de su carrera.

10. Francisco Rodríguez

Al venezolano lo conocieron como "K-Rod" y a día de hoy todos se preguntan qué tan lejos hubiera llegado si no fuese por sus problemas extradeportivos. El derecho irrumpió con fuerza en los playoffs de 2002, el mismo año en el que fue campeón de la Serie Mundial con los Angels (entonces de Anaheim). No lanza en MLB desde 2017 pero sigue siendo dueño del récord de más juegos salvados en una sola temporada (62 en 2008). Fue 6 veces All-Star y de por vida en 16 temporadas acumuló 437 rescates, 1.142 ponches y dejó efectividad de 2.86. Pasó por los Mets, Milwaukee, Baltimore y Detroit.

9. Bruce Sutter

Son inusuales los casos de relevistas que ganan el Cy Young y Bruce Sutter es uno de ellos (lo ganó en 1976). Introdujo el split-finger fastball en las Grandes Ligasy probablemente el lanzamiento que lo llevó al Salón de la Fama. Fue invitado a 6 Juegos de Estrellas, ganó 4 veces el premio al Relevista del Año, celebró la conquista del título de la Serie Mundial de 1982 con los St. Louis Cardinals y jugó 12 años en MLB. Sumó 300 juegos salvados en su carrera y dejó efectividad vitalicia de 2.83.

8. Rich "Goose" Gossage

El derecho jugó 22 años en las Grandes Ligas, siete de ellos con el uniforme de los Yankees aunque también perteneció a White Sox, Padres, Athletics, Pirates, Cubs, Rangers y Mariners. Gossage lanzó en una época en la que los cerradores entraban en el séptimo u octavo inning y lanzaban 3 entradas y su recta era su arma mortal. Fue 9 veces All-Star, campeón de la Serie Mundial de 978 con el conjunto del Bronx y 3 veces líder en salvamentos. Terminó con 310 juegos salvados, 124 victorias, 1.502 ponches y 3.01 de efectividad de por vida. Fue elevado al Salón de la Fama en 2008.

7. Craig Kimbrel

Hay dos relevistas de esta lista que siguen activos: Kenley Jansen y Craig Kimbrel, que en 2026 viste el uniforme de los New York Mets. Antes jugó para Braves, Red Sox, Dodgers y los Cubs además de otros cuatro equipos. Ganó la Serie Mundial de 2018 con Boston, fue el lanzador más joven en llegar a los 300 y 400 juegos salvados, recibió el premio al Novato del Año, fue 9 veces All-Star y dos veces Relevista del Año, En 17 años de carrera suma 440 rescates y 1.284 abanicados.

6. Kenley Jansen

Algunos aficionados jóvenes seguro no sabrán que Jansen comenzó su carrera profesional como receptor y fue convertido en lanzador por Los Angeles Dodgers, con quienes jugó sus primeras 12 temporadas en MLB y ganó la Serie Mundial de 2020. Nacido en Curazao, el derecho sigue activo, viste el uniforme de Detroit Tigers y acaba de apoderarse del tercer lugar histórico en rescates con 479. Tiene 17 años de carrera, ganó dos veces el premio al Relevista del Año y le guardan un lugar en Cooperstown.

5. Billy Wagner

Wagner es uno de los habitantes más recientes de Cooperstown. Entró en la clase de 2025 junto a Ichiro Suzuki y CC Sabathia. El zurdo no tenía un físico imponente, pero se ganaba el respeto de los bateadores con rectas de más de 100 mph que le dieron una de las tasas de ponches por cada 9 entradas más altas de todos los tiempos para cualquier lanzador. Fue siete veces elegido al Juego de Estrellas y ganó el premio al Relevista del Año en 1999. Lanzó 16 temporadas en Grandes Ligas con Houston, Mets, Phillies y Athletics y dejó 422 juegos salvados, efectividad de 2.31 y 1.196 ponches en 903 innnings.

4. Dennis Eckersley

Si hay que hablar de pioneros, eso es justamente lo que fue Dennis Eckersley. El derecho había sido un abridor exitoso con Cleveland y Boston, pero el manager Tony La Russa lo convirtió en especialista de lanzar un solo inning a finales de los 80 y revolucionó el rol de cerrador. Se distinguió por un control impecable. En 1992 ganó el MVP de la Liga Americana y y Cy Young, fue seis veces All-Star y campeón de la Serie Mundial de 1989 con los Athletics. Jugó 24 años en las Grandes Ligas y sumó 390 juegos salvados, 197 victorias y tuvo efectividad vitalicia de 3.50. Está en el Salón de la Fama desde 2004.

3. Lee Smith

Pasaron nueve años desde su retiro para que su marca de salvados fuera superada por Trevor Hoffman. Smith, que es recordado por la potencia de sus pitcheos y su presencia intimidante sobre el montículo, está en el Salón de la Fama desde 2019. Lanzó en las décadas de los 80 y 90 con Chicago Cubs, St. Louis Cardinals y Boston Red Sox y estuvo en siete Juegos de Estrellas. Ganó tres veces el premio al Relevista del Año y de por vida dejó 478 rescates, 3.03 de efectividad y 1.251 abanicados.

2. Trevor Hoffman

Antes de la irrupción de Rivera y su talento, el Hoffman era el rey entre los cerradores de las Grandes Ligas. Fue un innovador, que popularizó la entrada del relevista al campo acompañado de música (“Hell's Bells” era su canción) y fue el primero en conseguir los 500 y 600 rescates. El derecho formó parte de San Diego Padres en 16 de sus 18 temporadas en las mayores (también jugó para Milwaukee y los Marlins) y dominó la Liga Nacional con su proverbial cambio de velocidad. Fue 7 veces All-Star, dos veces líder en juegos salvados y terminó 601 rescates, 2.87 de efectividad vitalicia y 1.133 ponches. Tiene su placa en Cooperstown.

1. Mariano Rivera

El panameño es una leyenda en la historia de la MLB. Jugó con los Yankees las 19 temporadas que duró su carrera estelar en las mayores y fue clave para que el conjunto del Bronx ganara cinco veces la Serie Mundial. Rivera es el rey de rescates de todos los tiempos con 652 y lo más impresionantes es que mantuvo un férreo dominio de principio a fin de su trayectoria usando un solo pitcheo: el cut-fastball. Sus números de postemporada son de otro nivel, con 0.70 de efectividad en 141 innings. Fue 13 veces All-Star, MVP de la Serie Mundial de 1999 y de por vida dejó 2.21 de efectividad y 1.00 de WHIP.

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