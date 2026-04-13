Los 10 mejores jardineros centrales en la historia de la MLB

Tradicionalmente, los jardineros centrales no pasan desapercibidos en los equipos de MLB. Son jugadores atléticos, defensores vistosos y son comunes los casos en los que esta posición es ocupada por peloteros que son dueños de las cinco herramientas.

En la historia de las Grandes Ligas hay infinidad de nombres de peloteros que brillaron en este rol por ser especialistas en algún aspecto (la defensa, la velocidad o el poder) o por su dominio absoluto sobre casi todas las facetas del juego.

Para confeccionar un ranking más justo de los 10 mejores exponentes del jardín central en varias épocas de la MLB es necesario echar mano de una herramienta como el WAR.

10. Carlos Beltrán

El puertorriqueño será exaltado al Salón de la Fama este verano de 2026 y también verá retirado el número 15 que usó con los New York Mets. Fue un atleta de cinco herramientas con mucha inteligencia para el juego, que se hizo sentir en varias series de playoffs. Pasó 20 temporadas en las mayores con Kansas City, Mets, Yankees, Cardinals, Giants y Astros, con quienes se retiró tras ganar la Serie Mundial de 2017. Fue Novato del Año, ganó tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata, recibió nueve invitaciones al Juego de Estrellas y dio 435 jonrones.

9. Duke Snider

Snider es una de las figuras legendarias de los Dodgers, con quienes jugó en Brooklyn y Los Angeles y fue parte de un equipo histórico que tenía también a Jackie Robinson y Roy Campanella. Estuvo en ocho Juegos de Estrellas y fue dos veces campeón de la Serie Mundial. Sus números de por vida muestran una línea de .295/.380/.540, OPS de .919, 407 jonrones y 1.333 carreras impulsadas. Al final de su carrera de 18 años jugó para los Mets y los Giants y tiene su placa en Cooperstown.

8. Oscar Charleston

Oscar McKinley Charleston nació en Indiana y fue el mejor jardinero central en las Ligas Negras desde 1915 hasta 1945. Tenía poder, velocidad y una defensiva de élite. Fue tres veces campeón bate (y cinco veces mejor jonronero) y tres veces ganador de la Triple Corona. Es la misma cantidad de ocasiones en las que asistió al Juego de Estrellas. Su línea de por vida tras 18 años de servicio es de .365/.449/.616, OPS de 1.065, 144 jonrones, 241 dobles, 855 remolcadas. Es miembro del Salón de la Fama.

7. Joe DiMaggio

A DiMaggio muchas veces se le recuerda por haber estado casado con Marilyn Monroe, pero fue mucho más que eso y con justicia tiene un lugar ente las grandes leyendas de los Yankees y de la MLB. Tiene el récord de 56 juegos seguidos bateando de hit, era un defensor elegante y un bateador temible, que tenía contacto y poder. Perdió tres años de carrera por el servicio militar y sus 13 temporadas en MLB las jugó todas con el equipo del Bronx. Fue tres veces MVP, ganó nueves Series Mundiales, fue 13 veces All-Star y tuvo dos coronas de bateo. Dejó average de por vida de .325, dio 361 cuadrangulares, remolcó 1.537 carreras y apenas se ponchó 369 veces.

6. Mike Trout

El líder de Los Angeles Angels es el único jugador activo en esta lista. Las lesiones no le han dado tregua en los últimos años y le han restado brillo, pero lo que Trout ha logrado en su carrera de 16 años en las Grandes Ligas no se lo puede borrar nadie. Llegó a ser el rostro de MLB. Ha sido tres veces MVP con un equipo que no juega playoffs desde un largo tiempo, ganó el Novato del Año, tiene nueve Bates de Plata y recibió 11 invitaciones al Juego de Estrellas. Contando sus 15 partidos de 2026 tiene promedios de por vida de .293/.406/.568, OPS de .975, 406 jonrones, 328 dobles y 1.025 remolcadas.

5. Tris Speaker

Tris Speaker es líder en dobles de todos los tiempos | IMAGO / UIG

Tris Speaker era bateador zurdo y jugó para Boston, Cleveland, Washington y Philadelphia en una carrera que duró 22 años. Tenía tanta velocidad que acostumbraba jugar muy corto en el jardín central y aunque se retiró hace casi 100 años (en 1928) todavía es el líder de dobles de todos los tiempos en las Grandes Ligas con 792. Fue MVP en 1912 con Boston, tres veces campeón de la Serie Mundial y conquistó un título de bateo. Dejó promedio de por vida de .345 y conectó 3.514 hits. Está en el Salón de la Fama desde 1937.

4. Ken Griffey Jr.

Pasan los años y el swing de Ken Griffey Jr. sigue siendo considerado el más bonito en la historia de las Grandes Ligas. No era pura estética, también era un bateador zurdo efectivo que se llevó siete Bates de Plata y se retiró con 630 cuadrangulares y 1.836 remolcadas. Su defensa vistosa y elegante lo tenían frecuentemente ente las mejores jugadas. Fue un ídolo en Seattle Mariners aunque también jugó para Cincinnati Reds y los White Sox en una carrera de 22 temporadas. Fue MVP de la Liga Americana en 1997 y ganó 10 Guantes de Oro, además de estar en 13 Juegos de Estrellas. Desde 2016 tiene su placa en Cooperstown, entró al Salón de la Fama en su primera aparición en las boletas y tuvo 99.3% de votos.

3. Mickey Mantle

Las lesiones en las rodillas terminaron moviendo a Mantle a la inicial hacia el final de su carrera, pero fue tan brillante su paso por el jardín central que no hay dudas de que debe estar en este ranking como parte del top 3. Cumplió a cabalidad el desafío de ser el heredero de Joe DiMaggio en los Yankees y fue el bateador ambidiestro más poderoso en la historia. No sólo tenía fuerza, también velocidad. Mickey Mantle jugó 18 años en MLB, siempre con la escuadra del Bronx, ganó tres premios MVP, la Triple Corona de 1956, un título de bateo y un Guante de Oro. Fue siete veces campeón de la Serie Mundial y 20 veces All-Star. Dejó promedio de .298, 536 jonrones, 1.509 impulsadas y por supuesto es miembro del Salón de la Fama.

2. Ty Cobb

Ty Cobb es una figura legendaria en Detroit Tigers | IMAGO / glasshouseimages

Era un bateador zurdo con un contacto temible que lo llevó a ganar 12 títulos de bateo, pero también mostraba poder ocasional. Una de las características que lo distinguió fue su estilo agresivo en el campo, además de ese contacto proverbial. Hoy por hoy sigue siendo dueño del average vitalicio más alto en la historia de la MLB (.366). Dio 4.189 hits, se robó 897 bases, remolcó 1.944 carreras y sumó 724 dobles. Fue MVP en 1911, ganó la Triple Corona de 1909 y en 22 años en las mayores vistió por 20 el uniforme de Detroit Tigers.

1. Willie Mays

En esto no hay discusión. No hay manera de que el jardinero central número 1 de todos los tempos sea alguien diferente al legendario Willie Mays, protagonista de “la atrapada” tan conocida en la historia de MLB. Muchos historiadores lo consideran el jugador más completo que ha pasado por las Grandes Ligas, porque tenía las cinco herramientas en nivel élite: bateaba para promedio y con poder, tenía velocidad en las piernas y su defensa fue siempre de primera categoría. Mays fue Novato del Año, ganó dos MVP, 12 Guantes de Oro, un título de bateo, fue 24 veces All-Star y dejó línea vitalicia de .301/.384/.557, OPS de .940, 660 jonrones, 525 dobles, 1.909 impulsadas y 339 bases robadas. En 1979, en su primera aparición en las boletas para el Salón de la Fama, logró entrar con 94.7% de respaldo.

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