Los 10 mejores jardineros derechos en la historia de la MLB

Un buen jardinero derecho es un jugador sólido, con un brazo potente y generalmente un bateador con fuerza. Por eso la historia de la MLB está llena de grandes estrellas que hicieron carrera en esta posición.

Generación tras generación entre los peloteros de Grandes Ligas se cuentan a manos llenas los talentos que han pasado por la derecha del outfield, incluyendo a varias leyendas que hoy en día tienen su placa en el Salón de la Fama.

Es tan difícil seleccionar sólo a 10 para elaborar un ranking de los mejores de todos los tiempos, que se quedan por fuera nombres como el de Vladimir Guerrero padre, un habitante de Cooperstown. Con el tiempo, habrá que buscarle un lugar en esta lista al capitán de New York Yankees, Aaron Judge.

10. Tony Gwynn

En 2014 las Grandes Ligas lloraron la prematura partida de Tony Gwynn a los 54 años. Conocido como “Mr. Padre” por ser la gran figura histórica de esta franquicia: jugó con el uniforme de San Diego los 20 años que duró su carrera en MLB y es líder de varios departamentos de por vida. Se dice que Gwynn fue el mejor bateador de contacto después de Ted Williams y ganó ocho títulos de bateo. También tuvo 5 Guantes de Oro, 7 Bates de Plata y 15 invitaciones al Juego de Estrellas. Su promedio vitalicio es de .338 y conectó 3.141 hits. En 2007 entró al Salón de la Fama en su primera oportunidad y con 97.6% de respaldo.

9. Ichiro Suzuki

El japonés estuvo muy cerca de ser el segundo jugador de la historia en entrar de forma unánime a Cooperstown (fue exaltado en 2025 con 99.7% de los votos). Nunca hubo dudas de que sería inmortal pues Ichiro revolucionó el juego desde su aterrizaje en la MLB en 2001. Su velocidad, su extraordinaria habilidad de hacer contacto y una defensa que le hizo ganar 10 Guantes de Oro reflejan el tipo de jugador que fue. Es dueño del récord de más hits en una temporada (262) y ganó el MVP, el Novato del Año, dos títulos de bateo, tres Bates de Plata y fue 10 veces All-Star. Jugó 19 años en las mayores y dejó average de por vida de .311 con 3.089 hits y 509 bases robadas.

8. Reggie Jackson

Nada de velocidad ni de contacto: lo que hizo famoso a Reggie Jackson fue su poder descomunal. Se ganó a pulso el apodo de “Mr. Octubre” por los batazos con los que decidía partidos de postemporada y que le llevaron a ganar cinco Series Mundiales y tener su placa en Cooperstown. Fue una leyenda para Athletics y Yankees (aunque también jugó para los Angels y los Orioles) y en sus 21 años de carrera fue MVP de la Liga Americana en 1973, MVP de Serie Mundial, ganó dos Bates de Plata y fue 14 veces All-Star. Dio 563 jonrones de por vida con 1.702 remolcadas.

7. Al Kaline

Kaline es una de las máximas figuras históricas de los Detroit Tigers y vistió este uniforme en cada uno de sus 22 años de carrera en las Grandes Ligas. En 1955, con 20 años de edad, se convirtió en el jugador más joven en ganar un título de bateo. Fue un gran defensor del jardín derecho y un bateador temible que ganó 10 Guantes de Oro y una corona de bateo, fue 18 veces All-Star, y campeón de la Serie Mundial de 1968. Dejó línea de por vida de .297/.376/.480 con OPS de .855, 399 jonrones y 498 dobles entre sus 3.007 imparables y sumó 1.582 remolcadas.

6. Stan Musial

Stan Musial jugó más de 1.000 partidos como defensor de la primera base, pero su posición primaria fue el jardín derecho. Fue un bateador zurdo muy difícil de ponchar y con poder, que jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas, siempre con el uniforme de St. Louis Cardinals. Se perdió la campaña de 1945 por el servicio militar. Fue tres veces ganador del MVP, tuvo siete campeonatos de bateo, participó en 24 Juegos de Estrellas y ganó tres veces la Serie Mundial. Sus números de por vida muestra average de .331, 475 jonrones, 1.951 remolcadas y 3.630 imparables.

5. Mel Ott

La carrera de Mel Ott en MLB se extendió ente 1926 y 1947 y nunca perteneció a un equipo diferente a los New York Giants (hoy en San Francisco). Sumó algunos partidos como tercera base, pero de sus 2.575 juegos en las mayores, más de 2.300 los vio desde el jardín derecho. Fue un bateador zurdo con poder, y se convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional en alcanzar los 500 jonrones. Ott fue 12 veces All-Star, campeón de la Serie Mundial de 1933, y en seis ocasiones lideró a los jonroneros de la liga. Su average vitalicio es de .304 y consiguió 511 cuadrangulares y 1.860 carreras impulsadas.

4. Frank Robinson

Robinson consiguió su placa en el Salón de la Fama en 1982, en su primera aparición en las boletas y con 89.2% de respaldo. ¿Cómo no sería inmortal un jugador que fue dos veces MVP, Novato del Año, ganador de la Triple Corona y un Guante de Oro y 14 veces AllStar? Además, hasta la aparición de Shohei Ohatni era el único jugador en ganar el MVP en ambas ligas (Nacional y Americana). Fue clave para que los Orioles se convirtieran en una dinastía en los años 60 y Robinson les dio dos campeonatos de Serie Mundial. Su línea vitalicia es de .294/.389/.537 con OPS de .926, 586 cuadrangulares, 1.812 remolcadas y 2.943 hits. Se le recuerda más en Baltimore, pero también jugó con Cincinnati, los Angels y Cleveland.

3. Roberto Clemente

Imposible dejar fuera del top 3 a Roberto Clemente, que se hizo leyenda no sólo por lo que fue capaz de mostrar en el campo sino también por todo lo que podía hacer fuera de él. El boricua tenía un brazo respetado por su potencia y precisión, y era un bateador de contacto que alcanzó los 3.000 hits en su último turno al bate. La gran leyenda de los Pittsburgh Pirates fue MVP en 1966, ganó 12 Guantes de Oro consecutivos, tuvo cuatro títulos de bateo, fue 15 veces All-Star y MVP de la Serie Mundial de 1971, una de las dos que conquistó. Entró a Cooperstown por vía excepcional tras su trágico fallecimiento. En 18 temporadas bateó para promedio de .317, con 1.305 impulsadas y entre sus 3.000 hits hubo 240 jonrones.

2. Hank Aaron

El homenaje que le hicieron a Hank Aaron en Atlanta durante el Juego de Estrellas de 2025 fue emotivo e inolvidable. Fue con esta franquicia que pasó 21 de sus 23 años de una brillante carrera que le tiene, 50 años después de su retiro, como líder histórico de MLB en carreras impulsadas (2.297) y bases totales (8.856) y su reinado en los jonrones duró más de 30 años. Aaron fue MVP de la temporada 1957, la misma en la que fue campeón de la Serie Mundial. Además ganó tres Guantes de Oro y fue 25 veces All-Star. De por vida dio 3.771 imparables, de los cuales 755 salieron del campo y otros 624 fueron dobles. Dejó promedios de .305/.374/.555, OPS de .928.

1. Babe Ruth

El número 1 de este ranking no podía ser otro más que “El Bambino”, el ícono del beisbol por excelencia y para muchos, el mejor jugador que ha existido en la historia de MLB. Ruth cambió el juego con sus jonrones y llevó a los Yankees a la grandeza (no jugó con los Red Sox en el bosque derecho), y después de 100 años muchas de sus marcas siguen vigentes. Fue MVP en 1923, siete veces campeón de la Serie Mundial, 12 veces líder en jonrones y de por vida bateó para .342/.474/.690 (su slugging y OPS de 1.164 son los más altos de la historia) con 714 cuadrangulares, 2.214 carreras impulsadas y 506 dobles.

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