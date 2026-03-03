Los 10 mejores juegos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

El Clásico Mundial de Béisbol es el único evento en el que los aficionados de la MLB pueden ver a los jugadores estrellas de la liga representando a sus respectivas naciones. A pesar de ser un torneo relativamente nuevo, que tuvo su primera edición en 2006, la expectativa que genera es muy alta.

La final del campeonato en 2023 terminó con una escena digna de una película: Japón llamó a Shohei Ohtani para cerrar el partido final contra Estados Unidos y el astro japonés ponchó al que en ese entonces era su compañero de equipo en los Angeles, Mike Trout.

De ese ponche, todavía se sigue hablando. Trout no estará en el equipo estadounidense para esta edición y le entregó la capitanía a Aaron Judge, quien jugará por primera vez el torneo. También se recuerda en la edición pasada del emocionante encuentro que tuvieron Venezuela y República Dominicana en la fase de grupos.

Para la edición de 2026, hay partidos que desde ya generan muchas emociones. Vale la pena repasar los 10 encuentros más atractivos de la fase de grupos del Clásico Mundial 2026.

10. China Taipéi vs. Australia (4 de marzo)

Más allá de que no son selecciones contendoras al título, es el encuentro que abre el telón del torneo y eso siempre genera curiosidad en los aficionados. China es el actual campeón del torneo Premier 12 y tiene más tradición beisbolera que Australia. Sin embargo, en la tierra de los canguros sigue aumentando la cantidad de personas que practican este deporte y cuentan con una selección interesante. Los australianos tienen a Travis Bazzana, primera selección del Draft de 2024.

9. Italia vs. México (11 de marzo)

A pesar de que a Italia se le vincule con el fútbol, en el béisbol cuentan con un equipo de jugadores con mucha experiencia en Grandes Ligas y son junto con Países Bajos las dos naciones europeas más importantes. Al frente tendrán a México, un país que respira béisbol y que sabe lo que es llegar lejos en el Clásico Mundial. Figuras de MLB como Michael Lorenzen, Vinnie Pasquantino o Aaron Nola están en el roster de Italia. Aunque México es favorito para llevarse la victoria, no deja de ser un duelo interesante.



,

8. China Taipéi vs. Corea del Sur (07 de marzo)

Todos los analistas suponen que Japón, tres veces campeón del torneo, volverá a ganar su grupo y no tendrá problemas para acceder a la segunda fase. Es por ello que China Taipéi y Corea del Sur deben luchar por el segundo lugar del grupo. China viene mejorando en los últimos años y ganó el Premier 12 precisamente ante Japón. Corea es un país de más tradición y con figuras con experiencia en Grandes Ligas. Se ve como un duelo parejo.

7. Puerto Rico vs Colombia (06 de marzo)

A pesar de las bajas, siempre es un buen plan ver a la selección de Puerto Rico, que ya sabe lo que es ser finalista de un Clásico Mundial. Comenzarán el torneo con el desafío de enfrentar a Colombia, un país que sigue creciendo en esta disciplina. El equipo dirigido por Yadier Molina se apoyará en sus fanáticos, que esperan llenar el Hiram Bithorn de San Juán. Los boricuas tienen figuras como Nolan Arenado, Edwin Díaz o Heliot Ramos, mientras que Colombia cuenta con Harold Ramírez, Jorge Alfaro y Gio Urshela.

6. Países Bajos vs. Venezuela (06 de marzo)

Venezuela sabe que no debe fallar en sus primeros tres compromisos del Clásico Mundial, antes de enfrentar a República Dominicana el 11 de marzo. Pero para llegar con 3-0 al esperado duelo contra los quisqueyanos, deben vencer en el debut a Países Bajos, que suele ser un equipo "mata gigantes" en el torneo de selecciones. La escuadra venezolana ha anunciado a Ranger Suárez para abrir ante una toletería que cuenta con varios jugadores de gran experiencia en las Grandes Ligas.

5. Países Bajos vs. República Dominicana (08 de marzo)

¿Será la venganza para República Dominicana?, pues eso tendrán que demostrar el 08 de marzo, cuando se midan en el Ioan Depot Park de Miami al cuadro europeo. Países Bajos venció al equipo dominicano en 2009, siendo quizás la sorpresa más grande en la historia del campeonato. Ahora tendrán que jugar casi perfecto para vencer a un equipo que tiene a Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Julio Rodríguez y compañía. Del lado de Países Bajos, destacan jugadores como Ozzie Albies, Kenley Jansen o Xander Bogaerts.

4. Corea del Sur vs Japón (07 de marzo)

Se le puede llamar como el Clásico del béisbol asiático. Ya se enfrentaron en la final del torneo en 2009, con el segundo título en la historia para Japón, el máximo ganador del torneo con tres conquistas. Los coreanos tienen como figura al ex grandeliga Hyun-Jin Ryu, mientras que la constelación de estrellas de Japón incluye a Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, figuras de Los Angeles Dodgers. Ambos equipos están llamados a avanzar de la primera ronda del torneo.

3. Canadá vs. Puerto Rico (10 de marzo)

Puerto Rico no debe fallar en la fase de grupos para avanzar en el mejor puesto posible a la segunda ronda, pero Canadá es uno de los grandes rivales del grupo y promete dar la batalla en San Juan. Los boricuas serán anfitriones del evento por primera vez desde 2013 y poco a poco van olvidando las ausencias de sus estrellas Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez. Por su parte, Canadá es liderada por el primera base de los Seattle Mariners, Josh Naylor.

2. México vs. Estados Unidos (09 de marzo)

Siempre hay un aliciente especial cuando Estados Unidos y México se enfrenta en cualquier deporte, pero en el béisbol no es la excepción. Las entradas para este encuentro ya están agotadas y son los países que deben avanzar de ronda en su grupo. México ha ganado 3 de los cuatro compromisos que han tenido en la historia del evento. Estados Unidos se ha potenciado con lanzadores jóvenes como Tarik Skubal o Paul Skenes y tendrán el liderazgo de Aaron Judge como capitán. México cuenta con figuras como Randy Arozarena o Jonathan Aranda.

1. República Dominica vs. Venezuela (11 de marzo)

Si usted tiene algo que hacer el 11 de marzo a las 8:00 pm (Hora del Este de EEUU), debe cancelar ese evento, pues en el Ioan Depot Park de Miami se disputa el juego más importante de la primera ronda del Clásico Mundial 2026: Venezuela vs. República Dominicana. Los vinotintio ganaron en el pasado torneo, con marcador 5 carreras por 1. Será la lucha por avanzar en el primer lugar de la llave y así evitar a Japón en la segunda ronda. Por el lado quisqueyano tienen figuras como Julio Rodríguez, Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr. mientras que Venezuela cuenta con Jackson Chourio, Ronald Acuña Jr. o Eugenio Suárez.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol