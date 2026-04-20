Los 10 mejores pitchers latinos de la historia de la MLB

Una generación tras otra, el talento latino ha tomado rol protagónico en la historia de MLB y el caso de los lanzadores no es una excepción. Por eso hemos visto a varios serpentineros de la región poniendo sus nombres en capítulos dorados de la historia de este deporte.

Elegir a los 10 mejores es una tarea complicada por tantos ejemplos de talento. Y siempre nos lleva a debates encendidos, como ¿quién fue el mejor lanzador dominicano, Juan Marichal o Pedro Martínez? ¿Por qué Johan Santana no fue considerado para el Salón de la Fama? ¿Lo conseguirá Félix Hernández?

Aunque el 90% de los nombres de esta lista corresponden a abridores exitosos en las Grandes Ligas, no podía estar en el puesto de vanguardia otro lanzador que no fuese el relevista Mariano Rivera, que es el único jugador en la historia en entrar al Salón de la Fama de forma unánime.

10. Johan Santana

Para muchos, Johan Santana es el mejor lanzador de Venezuela y para los seguidores de ese país resultó doloroso no verlo llegar a Cooperstown, pero acaban de atestiguar su impacto en el exitoso cuerpo de lanzadores de la selección campeona del Clásico Mundial. Las lesiones acortaron la carrera del zurdo, pero en su “prime” fue dos veces ganador del Cy Young, triple coronado y lanzó el primer no hitter en la historia de los Mets. También fue cuatro veces All-Star y ganó un Guante de Oro. Consiguió 139 victorias y 1.988 ponches y dejó efectividad de por vida de 3.20.

9. Mike Cuéllar

También zurdo, el serpentinero nacido en Santa Clara, Cuba, hizo historia al convertirse en el primer latino en ganar un premio Cy Young, el de 1969 en su primer año con Baltimore Orioles. Cuéllar fue clave en la rotación de la escuadra que dominó la Liga Americana a finales de los años 60 y principios de los 70. Fue a cuatro Juegos de Estrellas, ganó dos veces la Serie Mundial, sumó 185 triunfos y 1.632 abanicados y su efectividad vitalicia fue de 3.14. Jugó en MLB por 15 temporadas.

8. Bartolo Colón

El dominicano Bartolo Colón se las arregló para ser recordado por muchas razones, incluyendo su personalidad y la larga duración de su carrera a pesar de su físico. Es el lanzador latino con más victorias en la historia de la MLB con 247, una cifra que labró a lo largo de 21 temporadas en las que lanzó para 11 equipos, entre ellos Red Sox, Cleveland, Mets, Yankees, Angels, White Sox, Athletics y se retiró con los Rangers. Pasó de ser un lanzador de 100 mph a un maestro del control. Fue ganador del Cy Young en 2005 y cuatro veces All Star. Dejó efectividad de por vida de 4.12 con 2.535 abanicados.

7. Félix Hernández

Todavía se recuerda la emotiva despedida de “El Rey” en 2019, su última temporada en Seattle, que fue su equipo durante las 15 temporadas que jugó en Grandes Ligas. Hernández fue un lanzador dominante por una década y el ídolo de los Mariners. Lanzó un Juego Perfecto en 2012, fue dos veces líder en efectividad y ganó el Cy Young de la Liga Americana en 2010. Lo invitaron a seis Juegos de Estrellas y dijo adiós con 169 victorias, 3.42 de efectividad y 2.524 ponches. Su nombre aparecerá de nuevo en 2027 en la boleta para el Salón de la Fama y ha ido ganando respaldo.

6. Fernando Valenzuela

La afición de Los Angeles Dodgers lloró el fallecimiento de Fernando Valenzuela, “el Toro”, en octubre de 2024 y le dedicó su título en la Serie Mundial. El zurdo mexicano fue el autor de la “Fernandomanía” que le dio tanto impulso a la afición de Los Angeles -sobre todo la mexicana- en los años 80. Es el único jugador en la historia en ganar el Novato del Año y el Cy Young en la misma temporada, la de 1981. Fue seis veces All Star, campeón de la Serie Mundial, tuvo dos Bates de Plata y un Guante de Oro y en 17 años en Grandes Ligas ganó 173 partidos, tuvo 113 juegos completos, dejó efectividad de 3.54 y ponchó a 2.074 bateadores.

5. Dennis Martínez

En 23 años en las Grandes Ligas Martinez vistió varios uniformes, pero su imagen está irremediablemente vinculada a Montreal Expos (hoy Washington Nationals), el equipo con el que puso su nombre en la historia al convertirse en 1991 en el primer lanzador latino con un Juego Perfecto en Grandes Ligas. Ya había sido el primer jugador de Nicaragua en llegar a MLB. Fue a cuatro Juegos de Estrellas, celebró 245 triunfos, tuvo efectividad vitalicia de 3.70 y ponchó a 2.149 en 3.999 innings. Fue campeón de Serie Mundial en 1983.

4. Luis Tiant

Tiant murió en 2024 sin conseguir su sueño de ver su placa develada en el Salón de la Fama, una exclusión injustificable. Su movimiento sobre el montículo es una imagen que se hizo inolvidable para los seguidores de las Grandes Ligas. El derecho nacido en Marianao, Cuba, jugó 19 temporadas en las mayores y aunque jugó para seis equipos (incluyendo los Yankees) dejó su huella en su época con los Boston Red Sox. Fue tres veces All Star, dos veces campeón de efectividad de la Liga Americana, ganó 229 juegos, tuvo efectividad de por vida de 3.30. Sumó 2.416 ponches y 187 juegos completos.

3. Juan Marichal

El lanzador Juan Marichal fue el primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama. Lo consiguió en 1983, en su tercera oportunidad y con 83.7% de los votos. Fue famoso por su patada alta al lanzar, ganó más de 20 juegos en seis temporadas diferentes y fue legendaria su rivalidad con Sandy Koufax en los años 60. Fue 10 veces al Juego de Estrellas, líder en victorias y efectividad. Tuvo 243 victorias, 2.89 de efectividad vitalicia, 2.303 ponches y 52 blanqueos en 16 años en MLB. Jugó para los Giants, los Dodgers y los Red Sox.

2. Pedro Martínez

Martínez, también derecho y dominicano, tuvo que lidiar toda su carrera de 18 años en las Grandes Ligas con la comparación con Marichal. Su pico de rendimiento entre 1997 y 2003 es el más dominante de la historia, sobre todo considerando que lo hizo en la “era de los esteroides”. Su control fue proverbial. Ganó tres veces el premio Cy Young, y la Triple Corona de 1999, fue invitado ocho veces al clásico de mitad de campaña y campeón de la Serie Mundial con Boston Red Sox en 2004. Sumó 219 triunfos y 3.154 ponches, con efectividad de por vida de 2.93 y 1.05 de WHIP. Tiene su placa en el Salón de la Fama desde 2015.

1. Mariano Rivera

Más allá de ser el mejor lanzador latino, el panameño es el mejor relevista de la historia de las Grandes Ligas. Se hizo una leyenda con su dominio con un sólo lanzamiento (el cutter) y se convirtió en el primer pelotero elegido al Salón de la Fama de forma unánime. Jugó 19 temporadas en MLB, siempre con el uniforme de los New York Yankees, con quienes ganó cinco anillos de Serie Mundial. Fue 13 veces All Star, MVP de la Serie Mundial de 1999 y cinco veces ganador del Relevista del Año. Sus 652 salvados son la mayor cantidad de todos los tiempos. Su efectividad de por vida en temporada regular es de 2.21 y de un increíble 0.70 en playoffs.

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