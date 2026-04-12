Los 10 mejores tercera base en la historia de la MLB

Jugar en la tercera base exige una gran condición física, reflejos, agilidad, buen brazo y por eso se le tiene como una de las posiciones más difíciles de jugar en el béisbol. En un principio la prioridad era la habilidad defensiva, pero con el paso de los años a los antesalistas de MLB también se les exige que sean bateadores que hacen diferencia en el plato.

Por eso es que cuando se elabora una selección de los mejores exponentes de la tercera almohadilla, vemos nombres de jugadores que fueron solventes y elegantes en la defensa y también grandes productores en la ofensiva.

Debates siempre habrá, pero suele existir consenso en quién ocupa el número 1 del ranking, por más que hubo grandes antesalistas en todas las épocas de las Grandes Ligas. Y hay uno, Alex Rodríguez, que si no aparece en el top 10 es porque pasó la mitad de su carrera como campocorto.

10. Nolan Arenado

Es el único de esta lista que sigue activo en las Grandes Ligas, ahora con el uniforme de Arizona Diamondbacks. Fue una verdadera estrella con Colorado Rockies, con 10 Guantes de Oro consecutivos, además de 6 Guantes de Platino y 5 Bates de Plata, pero desde que fue enviado a St. Louis Cardinals en 2021 su ofensiva ha ido en declive. Ha sido 8 veces All-Star y en sus tiempos en Colorado ganó cinco veces el liderato de jonrones.

9. Scott Rolen

Fue exaltado al Salón de la Fama en 2023, en su sexta aparición en las boletas. Su agilidad en la tercera almohadilla todavía se recuerda y fue un jugador completo, que terminó su carrera de 17 años en MLB con .281 de average, 316 cuadrangulares y 1.287 carreras impulsadas. Fue Novato del Año, ganó ocho Guantes de Oro y un anillo de Serie Mundial y recibió siete invitaciones al Juego de Estrellas. Jugó para Philadelphia Phillies, St. Louis Cardinals, Toronto Blue Jays y Cincinnati Reds.

8. Ron Santo

La gran figura de los Chicago Cubs en los 60 llegó a Cooperstown en 2012 gracias al Comité de Veteranos y falleció en 2020. Santo ganó cinco Guantes de Oro, fue 9 veces All-Star y dejó línea vitalicia de .277/.362/.464, OPS de .826, 342 cuadrangulares, 365 dobles y 1.331 remolcadas. Pasó toda su carrera en Chicago: fueron 14 temporadas con los Cubs y la última, en 1974, con los White Sox.

7. Brooks Robinson

Otro habitante de Cooperstown, se le reconoce como el mejor antesalista defensivo de la historia, si bien también tuvo aportes con el madero. Robinson es una de las leyendas de la franquicia de Baltimore Orioles, cuya camiseta vistió por 23 temporadas. Ganó 16 Guantes de Oro, que siguen siendo la mayor cantidad no sólo para los defensores de la tercera base, sino para cualquier jugador de posición. Además fue MVP en 1964, 18 veces All-Star, y ganó dos veces la Serie Mundial. Coleccionó 2.848 hits.

6. Chipper Jones

Es imposible pensar e la historia de los Atlanta Braves sin mencionar a Chipper Jones, uno de los mejores bateadores ambidiestros de todos los tiempos con poder y una gran capacidad para embasarse y que además fue un defensor sólido de la antesala (aunque no ganó el Guantes de Oro). Fue MVP de la Liga Nacional en 1999, ganó el título de bateo en 2008 con promedio de .364, lo invitaron a ocho Juegos de Estrellas, se llevó dos Bates de Plata y celebró la conquista del título en la Serie Mundial de 1995. Jugó 19 años en MLB siempre con Atlanta y está en el Salón de la Fama.

5. Wade Boggs

Boggs es uno de los jugadores que ha vestido las camisetas de Yankees y Red Sox, pero se le distingue por una carrera que tuvo mucho más que eso. Su disciplina en el plato era una marca de fábrica y fue un gran productor de hits. Por algo ganó cinco títulos de bateo y lidera los rankings históricos de sencillos y boletos entre los antesalistas de todos los tiempos. Fue 12 veces All-Star, ganó dos Guantes de Oro y 8 Bates de Pata y fue campeón de la Serie Mundial en 1996 con la escuadra del Bronx. De por vida dejó average de .328, 3.010 imparables y 1.412 impulsadas.

4. Adrián Beltré

La estrella dominicana puede presumir de ser el único jugador de la tercera base con 3.000 hits (3.166) y 400 jonrones (477 ) en su carrera. Al comienzo de su paso por MLB se distinguió por su defensa espectacular, y más tarde se convirtió en un bateador peligroso. Nunca hubo dudas de que tendría su placa en Cooperstown y de hecho entró al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad (2024). Beltré ganó cinco veces el Guante de Oro y también recibió dos Guantes de Platino, fue cuatro veces All-Star y tuvo cuatro Bates de Plata. En 21 campañas vistió las camisetas de Texas Rangers, Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers y Seattle Mariners.

3. George Brett

La leyenda de la franquicia de Kansas City Royals fue un pelotero lleno de intensidad que podía hacerlo todo en el campo y que tuvo una carrera larga, de 21 temporadas entre 1973 y 1993 que le permitió ser el primer jugador en ganar títulos de bateo en tres décadas diferentes. Aunque fue un gran bateador que ganó tres Bates de Plata, también era un defensor de primera y hay un Guante de Oro que lo certifica. Fue MVP en la campaña de 1980, estuvo en 13 Juegos de Estrellas y llevó a su equipo a celebrar una corona de Serie Mundial. De por vida dejó promedio de .305, 3.154 hits, 317 jonrones y 665 dobles y es miembro del Salón de la Fama.

2. Eddie Mathews

Eddie Mathews fue un bateador zurdo que a pesar de que ocasionalmente defendió la inicial y el outfield, fue titular en la tercera almohadilla hasta su última temporada en MLB, la de 1968. Tuvo 17 años de carrera y puede decir que es el único jugador que estuvo con los Braves en Boston, Milwaukee y Atlanta e hizo una dupla icónica junto a Hank Aaron. También jugó para Detroit Tigers. Fue 12 veces All-Star, dos veces campeón de la Serie Mundial y sumó dos títulos de jonrones. Bateó 512 cuadrangulares de por vida y remolcó 1.453 anotaciones. Tiene una placa en Cooperstown.

1. Mike Schmidt

No hay discusión: Mike Schmidt es número uno entre todos los antesalistas en la historia de las Grandes Ligas. El astro de Philadelphia Phillies lo tenía todo: poder, capacidad para embasarse y también una defensa de élite. Ganó 10 Guantes de Oro y su WAR de 106.9 es el más alto para la posición. Fue tres veces MVP, ganó seis Bates de Plata, recibió 12 invitaciones al Juego de Estrellas y también fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial que disputó en 1980. Fue el tercera base de los Phillies por 18 temporadas y conectó 548 jonrones de por vida con 1.595 remolcadas.

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