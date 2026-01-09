Los 10 partidos más emocionantes en la historia del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Beisbol ha tenido batallas memorables, encuentros que se han quedado grabados en la memoria de los aficionados, a pesar de que es un torneo que apenas tiene cinco ediciones. Tener en el diamante a los mejores jugadores de las Grandes Ligas con el uniforme de sus países es algo que le da un aliciente especial a un encuentro de beisbol.

Aunque ha sido un campeonato que ha dominado abiertamente la selección de Japón, gracias a sus tres títulos conseguidos, también hay encuentros de otras selecciones que vale la pena recordar.

Varios miembros del Salón de la Fama de Cooperstown tuvieron la oportunidad de jugar en este evento y han dejado claro que tiene un sabor peculiar representar a sus naciones. Derek Jeter, Adrián Beltré, Pedro Martínez, David Ortiz, Ken Griffey Jr., Joe Mauer, Chipper Jones, Iván Rodríguez e Ichiro Suzuki hoy están en Cooperstown, pero antes vivieron esta experiencia.

A continuación, repasamos los 10 encuentros más memorables en la corta pero rica historia del Clásico Mundial de Beisbol.

1. Japón vs. México, semifinal de 2023

Japón tuvo que batallar para ir a la final en la edición del 2023, pues en la semifinal se consiguieron con México, un equipo que siempre demuestra gallardía y vende muy caro sus derrotas en este campeonato. El partido terminó 6-5 a favor de los asiáticos, pero los aztecas estuvieron ganando 3-0 hasta la séptima entrada, cuando Masataka Yoshida conectó un jonrón que igualó las acciones. En el noveno, un doble de Munetaka Murakami sentenció las acciones y dejó con las ganas a México de ir a la final.

2. Japón vs. Estados Unidos, final de 2023

Las dos selecciones más poderosas del Clásico Mundial 2023 coincidieron en la final y ha sido uno de los encuentros más emocionantes de todos los tiempos. El encuentro terminó con un inesperado relevo de Shohei Ohtani, que cerró la victoria 3 carreras por 2 y ponchó a la estrella estadounidense Mike Trout, su compañero de equipo en ese entonces en los Angels. Este encuentro, disputado en el loanDepot Park de Miami, es uno de los más intensos en la historia del torneo.

3. Japón vs. Corea del Sur, final de 2009

Ichiro Suzuki conectó un indiscutible de dos carreras en la parte baja de la décima entrada para que Japón se coronara por segunda ocasión consecutiva en el Clásico Mundial, en una cerrada victoria 5-3 sobre Corea del Sur, en el Dodger Stadium de Los Angeles. Fue un encuentro muy disputado entre dos potencias del beisbol en Asia. Daisuke Matsuzaka terminó siendo el MVP de aquel torneo, con su segundo premio individual, después del obtenido en la edición de 2006.

4. Estados Unidos vs. Puerto Rico, segunda ronda de 2009

En la segunda ronda del Clásico Mundial de 2009, Puerto Rico intentó detener a la poderosa Estados Unidos y estuvo a punto de hacerlo, pero el cuadro norteamericano logró la victoria 6 carreras por 5. Antes se habían encontrado en ese mismo torneo y la victoria había sido para Puerto Rico, por lo que el partido tenía un sabor especial. David Wright, estrella de los New York Mets, conectó un sencillo remolcador de dos carreras que fue clave para la victoria de su país.

5. Países Bajos vs. República Dominicana, edición de 2009

Es hasta ahora la mayor sorpresa en la historia del Clásico Mundial de Beisbol. Un equipo con poca tradición en este deporte, logró dominar a la difícil toletería de República Dominicana, para vencerlos 2-1 en 11 entradas. Países Bajos logró algo inédito, al derrotar a uno de los favoritos a la corona. Yurendell De Caster fue clave con un cuadrangular.

6. Cuba vs. República Dominicana, semifinal de 2006

Puede ser considerado como el primer gran desafío de República Dominicana en el torneo. Aunque tenían la etiqueta de favoritos, los quisqueyanos no lograron vencer a Cuba, que se llevó la victoria 3-1, con un gran dominio del veterano Pedro Luis Lazo. Luego los cubanos iban a perder la final ante Japón, pero en líneas generales, ha sido el mejor campeonato del conjunto cubano en el certamen.

7. Venezuela vs. República Dominicana, edición de 2006

Las dos potencias del beisbol latino se enfrentaron en la primera edición, con dos equipos que estaban llenos de estrellas de Grandes Ligas. La victoria fue para los quisqueyanos, que se impusieron 11-5, explotando al relevo venezolano. David Ortiz conectó par de cuadrangulares y Adrián Beltré también se fue para la calle en dos oportunidades. Venezuela tuvo que esperar hasta 2023 para vencer a Dominicana en el Clásico.

8. Estados Unidos vs. República Dominicana, segunda ronda 2017

Los dos países con más jugadores de Grandes Ligas, Estados Unidos y República Dominicana, se enfrentaron en la edición del 2017, con unos equipos que estaban plagados de jugadores estelares. La victoria terminó en el bando estadounidense, con marcador de 6 carreras por 3. Adam Jones le robó un jonrón a Manny Machado que pudo haber cambiado la historia del partido. Se jugó a casa llena en el Ioan Depot Park de Miami. En la primera ronda se habían enfrentado y Dominicana había ganado 7-5.

9. Venezuela vs. Estados Unidos, cuartos de final de 2023

Es un partido muy doloroso para los aficionados venezolanos. Venezuela ganaba 7-5 en el octavo episodio con Silvino Bracho en el montículo y venía Trea Turner a batear. El campocorto de los norteamericanos recibió al relevista venezolano con un dantesco grand slam y así terminó con las esperanzas de los vinotinto, con un triunfo 9 carreras por 7. Venezuela llegó invicta a esta etapa y se despidió del torneo tras esa derrota.

10. Puerto Rico vs. Países Bajos, semifinal de 2017

Un encuentro emocionante, que se definió en entradas extras, con la victoria de los boricuas 4-3 en la undécima entrada ante los Países Bajos. Wladimir Balentien conectó jonrón de dos carreras en la primera entrada para los europeos y los isleños respondieron también un jonrón de dos rayitas de Carlos Correa en esa entrada. En el inning 11, Eddie Rosario conectó un elevado de sacrificio para traer la carrera de la diferencia en las piernas de Correa.

