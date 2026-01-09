El mejor equipo de todos los tiempos del Clásico Mundial de Béisbol

Jugar a armar un equipo ideal con las cinco ediciones que lleva el Clásico Mundial de Beisbol es un ejercicio apasionante. El torneo se ha caracterizado tener a los más grandes jugadores de las Grandes Ligas y por eso su audiencia crece en cada edición.

El dominio de los peloteros de Japón ha sido notable, ya que el país asiático tiene tres campeonatos, obtenidos en 2006, 2009 y 2023. Aunque República y Dominicana y Estados Unidos cuenten con un título por nación, todavía están lejos del conjunto nipón.

Por el Clásico Mundial han pasado miembros del Salón de la Fama de Cooperstown como David Ortiz, Adrián Beltré, Ken Griffey Jr., Derek Jeter, Chipper Jones, Joe Mauer, Mike Piazza e Iván Rodríguez.

A continuación, en Sports Illustrated en español armamos un equipo ideal del Clásico Mundial de Beisbol:

1. Yadier Molina (Receptor)

Yadier Molina fue clave para que Puerto Rico alcanzara dos subcampeonatos | Al Bello/GettyImages

Yadier Molina será incluido en el Salón de la Fama cuando los años le permitan ser electo. Su huella también la dejó en el Clásico Mundial de Beisbol, siendo clave para que Puerto Rico alcanzara las finales de 2013 y 2017, aunque lamentablemente para él no pudo levantar el título. Es el receptor con más Guantes de Oro en las Grandes Ligas, con los nueve que consiguió con el uniforme de los Cardinals. También fue dirigente de Puerto Rico en el Clásico de 2023.

2. Miguel Cabrera (Primera base)

Cabrera ha participado en todas las ediciones del evento | Jon Blacker/GettyImages

En la inicial tiene que estar el futuro miembro del Salón de la Fama, Miguel Cabrera. El venezolano es el único jugador en participar en las cinco ediciones del torneo. Además, es líder en jonrones (6, empatado) y 15 carreras impulsadas totales. Su liderazgo fue clave para que Venezuela tuviera su mejor actuación en 2009, cuando alcanzaron el tercer lugar de la justa. En la MLB se retiró con 511 jonrones y 1,881 carreras impulsadas.

3. Robinson Canó (Segunda base)

Canó fue reconocido con el MVP de la edición del 2023 | Thearon W. Henderson/GettyImages

Canó fue clave para que República Dominicana consiguiera el campeonato de 2013, dejando una de las mejores actuaciones individuales de la historia del torneo con su .469 de promedio de bateo. Su país terminó invicto en esa edición gracias a su tórrida ofensiva. Tuvo una gran carrera en las Grandes Ligas, pero su participación se detuvo por el uso de sustancias prohibidas. Todavía sigue en actividad en la liga invernal de su país.

4. Trea Turner (Campocorto)

Turner tuvo una soberbia actuación en el Clásico de 2023 | Megan Briggs/GettyImages

El estadounidense fue clave en su única participación en el evento, en 2023, siendo el pelotero más destacado de Estados Unidos, que perdieron en la final ante Japón. Sus 5 jonrones en 6 juegos y su promedio de .391 lo destaca como uno de los jugadores con mejor actuación en el Clásico Mundial. Turner dio un jonrón clave con las bases llenas ante Venezuela en los cuartos de final que es recordado como uno de los mejores jonrones de su carrera.

5. Adrián Beltré (Tercera base)

Beltré fue campeón con República Dominicana en 2013 | Al Bello/GettyImages

Otro miembro del Salón de la Fama tenía que engalanar el equipo ideal de la historia del Clásico Mundial de Beisbol. El antesalista fue clave junto con Robinson Canó para que Dominicana ganara en 2023. Fue parte también del primer Clásico en 2006 y en su carrera en las Grandes Ligas dejó 477 jonrones y 1,707 carreras impulsadas.

6. Yoenis Céspedes (Jardinero izquierdo)

Céspedes conectó 165 jonrones en la MLB | Mary DeCicco/GettyImages

El cubano dejó su huella con Cuba en el torneo y es líder histórico en triples en el campeonato. Tuvo una sólida carrera en la MLB con 165 jonrones y 528 carreras impulsadas, aunque su carrera quizás acabó temprano, por continuas lesiones. En 2023, abandonó la concentración del equipo cubano en Taiwán tras los dos primeros compromisos del torneo.

7. Carlos Beltrán (Jardinero central)

Beltrán es un jugador histórico de Puerto Rico | Ezra Shaw/GettyImages

La elegancia y solvencia del boricua en el jardín central no se puede desperdiciar. Tiene grandes atributos para ser un próximo miembro del Salón de la Fama y demostró todas sus habilidades con Puerto Rico en el Clásico Mundial. Es para su selección líder histórico en partidos jugados (28) y hits (30), con gran defensa en el jardín central.

8. Ichiro Suzuki (Jardinero izquierdo)

Suzuki logró dos títulos con la selección de Japón | Stephen Dunn/GettyImages

Fue el gran responsable en cuanto ofensiva se refiere de los primeros dos campeonatos de Japón en el Clásico Mundial, en el 2006 y 2009. Con su solvencia defensiva y su velocidad en las almohadillas, demostró que era uno de los mejores peloteros de esas ediciones, con la experiencia que ya tenía con los Seattle Mariners en la MLB. Es otro de esos miembros del Salón de la Fama que jugaron el Clásico.

9. Shohei Ohtani (Bateador designado)

Ohtani se llevó el MVP del Clásico Mundial de 2023 | Eric Espada/GettyImages

La actuación de Shohei Ohtani en el Clásico Mundial de 2023 fue soberbia y se terminó llevando el MVP del torneo. Como bateador, en su rol de designado, el jugador de Los Angeles Dodgers terminó con promedio de .435, con un jonrón y 8 carreras impulsadas. Como lanzador dejó récord de 2-0 con 1.81 de efectividad y un salvamento, en la final ante Estados Unidos.

10. Rotación

Stroman se llevó el MVP de la edición del 2017 | Harry How/GettyImages

Como es tradicional en torneos cortos, la rotación de abridores sería de cuatro lanzadores. Daisuke Matsuzaka, MVP de las dos primeras ediciones, tendría el primer puesto en la rotación, Shohei Ohtani sería el segundo en el orden de lanzadores, gracias a su soberbia actuación en el 2023, el tercer lugar estaría en las manos del cubano Yunesky Maya, clave en la actuación de Cuba en 2006 y el cuarto puesto lo tendría Marcus Stroman, quien coqueteó con el no hitter en la final de 2017 con Estados Unidos.