Los 14 jugadores de Los Angeles Dodgers que están en la lista de lesionados
Pareciera que ni siquiera las lesiones pueden detener al bicampeón de la MLB, Los Angeles Dodgers. El equipo dirigido por Dave Roberts tiene una epidemia de lesiones, con 14 jugadores inscritos en la lista de lesionados.
A pesar de que el equipo se ha convertido en un hospital, este martes amanecieron en la cima de su división, con récord de 16 victorias y 6 derrotas, con 7 victorias en sus últimas 10 presentaciones.
Lo más crítico para los Dodgers es que de los 14 jugadores que se encuentran lesionados, 12 son lanzadores. El relevo y la rotación del equipo californiano ha tenido grandes modificaciones con respecto al año pasado, pero el club ha mostrado profundidad y planificación.
Blake Snell (15 días), Bobby Miller, Landon Knack y Gavin Stone (todos en 60 días) son piezas vitales para la rotación. Sin embargo, el equipo ha tenido gran respuesta de otros lanzadores han aprovechado las lesiones de sus compañeros.
Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, Roki Sasaki y Shohei Ohtani han tenido que dar la cara como los abridores principales de la rotación del manager Roberts.
En el caso del relevo, pesan mucho las bajas de Evan Phillips y Brusdar Graterol, quienes se encuentran en la lista de 60 días. Recientemente también se sumó la lesión del cerrador estrella Edwin Díaz, quien se perderá tres meses para someterse a una cirugía en el codo.
Mookie Betts es el más extrañado en cuanto al lineup se refiere. El otrora MVP de la Liga Americana sigue en su proceso de recuperación de una distensión en el oblicuo derecho. En su lugar, Miguel Rojas ha hecho un gran trabajo como campocorto, al igual que Hyeseong Kim, quien subió desde Triple A.
"Lo más rápido posible pero, obviamente, sé que debo tener cuidado con los oblicuos. Pueden ser persistentes, así que hay que ser precavido", dijo Betts sobre su fecha de regreso, que todavía no ha sido anunciada por el club.
En la defensa, los Dodgers también extrañan a dos hombres: Tommy Edman y Kiké Hernández, quienes han sido claves por la polivalencia y la capacidad que tienen para jugar a la defensa y batear de manera oportuna. El primero está en la lista de 10 días mientras que el boricua en la de 60 días.
El equipo californiano ha demostrado que no solo han ganado en los dos últimos años por sus estrellas, sino también por la profundidad con la que cuentan. Otros equipos se han reforzado bien en la Liga Nacional, pero a pesar de las lesiones, el rival a vencer siguen siendo los Dodgers.
Los jugadores de Los Angeles Dodgers en las listas de lesionados
Jugador
Lesión
Lista de lesionados
Mookie Betts
Fractura en la mano izquierda
10 días
Tommy Edman
Recuperación de cirugía de muñeca
10 días
Blake Snell
Distensión en el aductor izquierdo
15 días
Brock Stewart
Distensión en el hombro derecho
15 días
Ben Casparius
Inflamación en el codo
15 días
Brusdar Graterol
Lesión en el hombro derecho
60 días
Kiké Hernández
Distensión abdominal
60 días
Gavin Stone
Inflamación en el hombro
60 días
Jake Cousins
Distensión en el antebrazo
60 días
Landon Knack
Molestias en el codo
60 días
Bobby Miller
Inflamación en el hombro
60 días
Evan Phillips
Distensión en el tendón de la corva
60 días
Edwin Díaz
Codo derecho
15 días
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Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira