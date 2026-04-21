Los 14 jugadores de Los Angeles Dodgers que están en la lista de lesionados

Pareciera que ni siquiera las lesiones pueden detener al bicampeón de la MLB, Los Angeles Dodgers. El equipo dirigido por Dave Roberts tiene una epidemia de lesiones, con 14 jugadores inscritos en la lista de lesionados.

A pesar de que el equipo se ha convertido en un hospital, este martes amanecieron en la cima de su división, con récord de 16 victorias y 6 derrotas, con 7 victorias en sus últimas 10 presentaciones.

Lo más crítico para los Dodgers es que de los 14 jugadores que se encuentran lesionados, 12 son lanzadores. El relevo y la rotación del equipo californiano ha tenido grandes modificaciones con respecto al año pasado, pero el club ha mostrado profundidad y planificación.

Blake Snell (15 días), Bobby Miller, Landon Knack y Gavin Stone (todos en 60 días) son piezas vitales para la rotación. Sin embargo, el equipo ha tenido gran respuesta de otros lanzadores han aprovechado las lesiones de sus compañeros.

Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, Roki Sasaki y Shohei Ohtani han tenido que dar la cara como los abridores principales de la rotación del manager Roberts.

Mookie Betts left today’s game with right low back pain. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 4, 2026

En el caso del relevo, pesan mucho las bajas de Evan Phillips y Brusdar Graterol, quienes se encuentran en la lista de 60 días. Recientemente también se sumó la lesión del cerrador estrella Edwin Díaz, quien se perderá tres meses para someterse a una cirugía en el codo.

Mookie Betts es el más extrañado en cuanto al lineup se refiere. El otrora MVP de la Liga Americana sigue en su proceso de recuperación de una distensión en el oblicuo derecho. En su lugar, Miguel Rojas ha hecho un gran trabajo como campocorto, al igual que Hyeseong Kim, quien subió desde Triple A.

"Lo más rápido posible pero, obviamente, sé que debo tener cuidado con los oblicuos. Pueden ser persistentes, así que hay que ser precavido", dijo Betts sobre su fecha de regreso, que todavía no ha sido anunciada por el club.

En la defensa, los Dodgers también extrañan a dos hombres: Tommy Edman y Kiké Hernández, quienes han sido claves por la polivalencia y la capacidad que tienen para jugar a la defensa y batear de manera oportuna. El primero está en la lista de 10 días mientras que el boricua en la de 60 días.

El equipo californiano ha demostrado que no solo han ganado en los dos últimos años por sus estrellas, sino también por la profundidad con la que cuentan. Otros equipos se han reforzado bien en la Liga Nacional, pero a pesar de las lesiones, el rival a vencer siguen siendo los Dodgers.

Los jugadores de Los Angeles Dodgers en las listas de lesionados

Jugador Lesión Lista de lesionados Mookie Betts Fractura en la mano izquierda 10 días Tommy Edman Recuperación de cirugía de muñeca 10 días Blake Snell Distensión en el aductor izquierdo 15 días Brock Stewart Distensión en el hombro derecho 15 días Ben Casparius Inflamación en el codo 15 días Brusdar Graterol Lesión en el hombro derecho 60 días Kiké Hernández Distensión abdominal 60 días Gavin Stone Inflamación en el hombro 60 días Jake Cousins Distensión en el antebrazo 60 días Landon Knack Molestias en el codo 60 días Bobby Miller Inflamación en el hombro 60 días Evan Phillips Distensión en el tendón de la corva 60 días Edwin Díaz Codo derecho 15 días

Más contenido de Los Angeles Dodgers