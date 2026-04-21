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Sports Illustrated

Los 14 jugadores de Los Angeles Dodgers que están en la lista de lesionados

El estratega de los californianos, Dave Roberts, ha hecho un excelente trabajo en mover sus piezas para mantener el liderato de su división
Pedro Moreira|
Dave Roberts no ha podido contar con Brusdar Graterol desde el 2024
Dave Roberts no ha podido contar con Brusdar Graterol desde el 2024 | Brad Penner-Imagn Images

Pareciera que ni siquiera las lesiones pueden detener al bicampeón de la MLB, Los Angeles Dodgers. El equipo dirigido por Dave Roberts tiene una epidemia de lesiones, con 14 jugadores inscritos en la lista de lesionados.

A pesar de que el equipo se ha convertido en un hospital, este martes amanecieron en la cima de su división, con récord de 16 victorias y 6 derrotas, con 7 victorias en sus últimas 10 presentaciones.

Lo más crítico para los Dodgers es que de los 14 jugadores que se encuentran lesionados, 12 son lanzadores. El relevo y la rotación del equipo californiano ha tenido grandes modificaciones con respecto al año pasado, pero el club ha mostrado profundidad y planificación.

Blake Snell (15 días), Bobby Miller, Landon Knack y Gavin Stone (todos en 60 días) son piezas vitales para la rotación. Sin embargo, el equipo ha tenido gran respuesta de otros lanzadores han aprovechado las lesiones de sus compañeros.

Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, Roki Sasaki y Shohei Ohtani han tenido que dar la cara como los abridores principales de la rotación del manager Roberts.

En el caso del relevo, pesan mucho las bajas de Evan Phillips y Brusdar Graterol, quienes se encuentran en la lista de 60 días. Recientemente también se sumó la lesión del cerrador estrella Edwin Díaz, quien se perderá tres meses para someterse a una cirugía en el codo.

Mookie Betts es el más extrañado en cuanto al lineup se refiere. El otrora MVP de la Liga Americana sigue en su proceso de recuperación de una distensión en el oblicuo derecho. En su lugar, Miguel Rojas ha hecho un gran trabajo como campocorto, al igual que Hyeseong Kim, quien subió desde Triple A.

"Lo más rápido posible pero, obviamente, sé que debo tener cuidado con los oblicuos. Pueden ser persistentes, así que hay que ser precavido", dijo Betts sobre su fecha de regreso, que todavía no ha sido anunciada por el club.

En la defensa, los Dodgers también extrañan a dos hombres: Tommy Edman y Kiké Hernández, quienes han sido claves por la polivalencia y la capacidad que tienen para jugar a la defensa y batear de manera oportuna. El primero está en la lista de 10 días mientras que el boricua en la de 60 días.

El equipo californiano ha demostrado que no solo han ganado en los dos últimos años por sus estrellas, sino también por la profundidad con la que cuentan. Otros equipos se han reforzado bien en la Liga Nacional, pero a pesar de las lesiones, el rival a vencer siguen siendo los Dodgers.

Los jugadores de Los Angeles Dodgers en las listas de lesionados

Jugador

Lesión

Lista de lesionados

Mookie Betts

Fractura en la mano izquierda

10 días

Tommy Edman

Recuperación de cirugía de muñeca

10 días

Blake Snell

Distensión en el aductor izquierdo

15 días

Brock Stewart

Distensión en el hombro derecho

15 días

Ben Casparius

Inflamación en el codo

15 días

Brusdar Graterol

Lesión en el hombro derecho

60 días

Kiké Hernández

Distensión abdominal

60 días

Gavin Stone

Inflamación en el hombro

60 días

Jake Cousins

Distensión en el antebrazo

60 días

Landon Knack

Molestias en el codo

60 días

Bobby Miller

Inflamación en el hombro

60 días

Evan Phillips

Distensión en el tendón de la corva

60 días

Edwin Díaz

Codo derecho

15 días

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Published | Modified
Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

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