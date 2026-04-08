3 agentes libres de MLB que podrían ayudar a equipos contendientes en 2026

El inicio de temporada ha dejado en evidencia que la planificación de varios equipos no fue la adecuada y que, al menos que reviertan su situación de inmediato, necesitarán refuerzos para mejorar su récord y buscar un puesto en los playoffs.

Ya sea por lesiones, falta de profundidad o simplemente bajo rendimiento de sus principales peloteros, los cambios a tiempo pueden cambiar la historia de una organización. Aún quedan muchos jugadores experimentados se quedaron sin firmar durante la agencia libre y deben estar atentos a sus teléfonos en los próximos días.

Los Chicago Cubs, Toronto Blue Jays y Boston Red Sox están necesitando ayuda con su rotación de abridores. Los Diamondbacks y los Braves también están lidiando con lesiones en su cuerpo de iniciadores y necesitan refuerzos.

A continuación, repasamos algunos lanzadores que pueden ayudar a cualquiera de estos equipos.

1. Lucas Giolito

Para muchos fue sorpresa que Lucas Giolito, con toda la experiencia que tiene en las Grandes Ligas, no haya sido contratado en la temporada muerta. Sin embargo, parece que su momento llegará. Sin duda, es el lanzador más cotizado entre los abridores que no consiguieron acuerdos y se mantienen en la agencia libre. Tras perderse todo el 2024, regresó en el 2025 y lanzó 145 entradas para los Red Sox en 24 aperturas, registrando una efectividad de 3.41 con 121 ponches. Tiene 31 años de edad y si puede demostrar que está sano, cualquier equipo le puede ofrecer un acuerdo por lo que resta de temporada. El veterano tiene 204 aperturas en su carrera y está cerca de los 1.200 ponches de por vida en la liga.

2. Frankie Montas

Montas ha tenido dificultades desde 2019, rotando por varios equipos y lidiando con lesiones. Ahora, a sus 33 años, se encuentra sin equipo en 2026. Montas tiene una efectividad de por vida de 4.20 en 136 aperturas. El año pasado solo lanzó en nueve encuentros con los Mets, dejando una efectividad de 6.28 antes de quedar libre. Aunque las lesiones han afectado notablemente su rendimiento, es un lanzador con una bola rápida que todavía puede hacer daño en la MLB. Sus grandes temporadas con los Athletics parecen haber quedado en el pasado, pero es un lanzador que merece otra oportunidad.

3. Tyler Anderson

Si algún equipo quiere fortalecer su cuerpo de abridores con un lanzador zurdo experimentado, deben llamar al teléfono de Tyler Anderson, quien tampoco tuvo la suerte de conseguir un acuerdo en la temporada muerta. Viene de una temporada interesante con los Angels, con 26 aperturas, 104 ponches en 136.1 entradas lanzadas. Es uno de los 12 lanzadores zurdos activos con más de 200 aperturas en su carrera, una experiencia que podría ser clave para un equipo que busque consolidar su puesto en la postemporada.

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