3 buenos retornos que pueden obtener los Yankees en el cambio por Luis Gil

La decisión de los New York Yankees de enviar nuevamente a Luis Gil a la categoría Triple A (donde comenzó la temporada) ha reabierto la posibilidad de que cambien al derecho, aunque en la gerencia no han dicho que esté disponible para transacciones antes de la fecha límite de cambios de MLB.

Es verdad que el dominicano de 27 años no dejó buenos números en su breve paso por el equipo grande (dejó balance de 1-2 con efectividad de 6.05 en cuatro aperturas), pero su potencial y sobre todo su tiempo de control, lo hacen atractivo para equipos que tienen necesidad de un abridor.

Gil cobrará 2.1 millones de dólares esta campaña y le quedan dos años de arbitraje antes de ser elegible a la agencia libre y por eso en el conjunto del Bronx pueden conseguir un buen retorno si lo cambian.

1. Adrián Morejón

La rotación de abridores no es problema para el cuerpo técnico de los Yankees, pero el bullpen tiene mayor margen de mejora. Al cubano Morejón no le está yendo tan bien con los Padres (balance de 2-1 y un juego salvado en 14 apariciones, efectividad de 5.63 y 17 ponches por 5 boletos en 16.0 entradas), pero es un relevista zurdo que podría venirle bien a los neoyorquinos. En San Diego seguramente aprobarían el cambio, pero no puede ser uno por uno porque morejón será agente libre al final de la campaña.

2. Isaac Paredes

Los problemas ofensivos de Ryan McMahon tiene a los analistas de Grandes Ligas especulando con la posibilidad de que los Yankees busquen negociar con Houston Astros el cambio de Isaac Paredes, un antesalista con perfil ofensivo que tiene línea de .253/.339/.384, OPS de .723, 3 vuelacercas, 4 dobles y 15 fletadas en 2026. El contrato del mexicano tiene una opción de club para 2027 y los siderales, tan necesitados de pitcheo abridor, pueden aceptar a Gil como retorno.

3. Shea Langeliers

Austin Wells está consolidado como receptor de los Yankees, pero esta temporada no ha tenido una buena producción con el madero y con las elevadas aspiraciones del equipo los analistas piensan que podrían buscar en el mercado a un catcher ofensivo. Los Athletics tienen a Langeliers (average de .328, 8 jonrones, 15 remolcadas), que empezó muy bien la temporada, pero como están peleando en la división difícilmente aceptarían entregarlo. A menos, claro, que la oferta de Nueva York sea muy atractiva. A Langeliers le quedan dos años más de arbitraje antes de la agencia libre.

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