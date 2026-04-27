Yankees bajan a Luis Gil a Triple A: ¿Cuáles fueron sus números en MLB en 2026?

A Luis Gil le ha costado en esta temporada de MLB mostrar el nivel que lo llevó a ser Novato del Año en 2024. Comenzó la campaña de 2026 en Triple A y allí lo volvieron a enviar los New York Yankees este domingo, después de ser castigado por los Astros en el último juego de la serie en Houston.

Al derecho dominicano los siderales le fabricaron seis carreras en cuatro entradas. Fue su cuarta apertura de esta zafra y promedió 95.4 mph con su recta de cuatro costuras y 94.4 mph en su sinker, pero está trabajando para aumentar la velocidad.

“En eso hemos estado trabajando: en cómo ser más consistentes al ejecutar una buena recta con buena velocidad”, dijo Gil a través de un intérprete. “Obviamente, con un poco más de velocidad, se pueden generar más swings fallidos. Creo que si seguimos trabajando, la efectividad volverá a ser la de antes, la ejecución de los lanzamientos será la adecuada y obtendremos los resultados que buscamos”.

Following today’s game, the Yankees optioned RHP Luis Gil to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) April 26, 2026

¿Por qué los Yankees enviaron a Luis Gil a Triple A?

En Nueva York no necesitarán un quinto abridor hasta dentro de una semana y no fue difícil elegir al sacrificado. A los Yankees no solo les preocupa los números de Gil (los peores entre los abridores del conjunto del Bronx esta temporada) sino un detalle que han estado observando en sus salidas y que ha provocado su falta de dominio sobre el montículo.

“Le costó volver a provocar swings fallidos”, dijo el manager Aaron Boone sobre Gil, quien no ponchó a nadie el domingo y tuvo sólo solo dos abanicados en su apertura anterior. “Simplemente ha tenido problemas para lograr consistencia en su mecánica de lanzamiento y en el perfil de su recta. Una combinación de falta de control y lanzamientos que no son tan buenos como cuando Luis está en su mejor momento”.

¿Qué números dejó con los Yankees?

En sus cuatro aperturas desde que fue llamado a Grandes Ligas en abril, el dominicano tiene balance de un triunfo por dos derrotas, con una efectividad de 6.05 (la segunda peor entre todos los serpentineros de los Yankees, después del 6.75 de los relevistas Camilo Doval y Jake Bird) y nueve ponches por 11 boletos en 19.1 innings lanzados.

¿Volverán a llamar a Luis Gil a MLB?

El analista Gary Phillips habló con el coach de pitcheo de los Yankees, Matt Blake, que explicó el escenario. El técnico dijo que los Yankees habían analizado sus opciones antes del regreso de Carlos Rodón - previsto para finales de abril o la primera semana de mayo - y en su momento plantearon que enviar a Luis Gil a las ligas menores era una posibilidad, pero que esperarían su siguiente apertura.

Si Rodón no está listo para la fecha inicialmente prevista, todo apunta a que Gil no será la primera opción para cubrir su lugar en la rotación de esa semana, porque Blake habló sobre Elmer Rodríguez y Carlos Lagrange como potenciales candidatos a recibir el llamado a MLB.

A Gil se le había mencionado como posible pieza de cambio, pero tendrá que mejorar su números para recuperar valor.

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