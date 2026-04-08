3 cambios tempraneros que sacudirían a la MLB en 2026

Apenas han pasado dos semanas desde el Opening Day y ya existen fuertes rumores de cambios en la MLB, motivados al pobre desempeño de algunos equipos que, en el papel, estaban llamados a pelear por un puesto en la postemporada.

Ver a los Boston Red Sox en el último lugar de su división, a los Toronto Blue Jays pasando por problemas con sus abridores o a los Chicago Cubs teniendo inconvenientes en su pitcheo era algo que no estaba en la cabeza de los pronosticadores.

Ya sea por bajo rendimiento, lesiones o una falta general de profundidad, los equipos están llamados a hacer cambios, revisar la agencia libre o incluso echar un vistazo en el material que tienen en las ligas menores.

La fecha límite de cambios de las Grandes Ligas en 2026 está pautada para el 3 de agosto a las 6 p.m, en horario del Este de Estados Unidos. Falta mucho tiempo para eso, pero podríamos estar ante una de las temporadas con más movimientos antes del cierre del mercado.

A continuación, visualizamos los eventuales cambios que podrían sacudir a la MLB en este 2026.

Red Sox buscan un acuerdo acuerdo por Joe Ryan con los Twins

Red Sox reciben: Al lanzador derecho Joe Ryan.

Twins reciben: Al infielder Franklin Arias (prospecto No. 2 de los Red Sox), al lanzador derecho Juan Valera (No. 5), a Mikey Romero (No. 13) y al jardinero/bateador designado Masataka Yoshida.

Es un movimiento que podría cambiar el futuro de los Boston Red Sox. Tiene material para intentar convencer a la organización de los Twins de entregar a Joe Ryan. El lanzador, una vez seleccionado al Juego de Estrellas, reforzaría la rotación de Boston. Este año tiene 4.41 de efectividad en sus primeras tres salidas de la temporada. Hubo reportes de que Boston también lo quería a principios de esta temporada baja, pero los Twins lo retuvieron. Estarían entregando prospectos interesantes y al japonés Yoshida por un lanzador con mucha proyección.

Yankees buscan a un jardinero de los Cardinals

Yankees reciben: Al jardinero Lars Nootbaar y al relevista JoJo Romero.

Cardinals reciben: Al jardinero Jasson Domínguez.

Los Yankees parecen ya tener poca paciencia con su antiguo prospecto top, Jasson Domínguez. De hecho, el dominicano, apodado el "Marciano", comenzó la temporada en Triple A y parece que sus problemas defensivos lo siguen persiguiendo incluso en las menores. Ha sido un pelotero inconsistente, muy cercano a lesiones. En el movimiento, recibirían al patrullero Lars Nootbaar para fortalecer su cuerpo de jardineros y, además, añadirían a JoJo Romero, uno de los relevistas con más experiencia de la Liga Nacional.

Dodgers buscan otro Cy Young para su rotación

Dodgers reciben: A Sandy Alcántara.

Marlins reciben: Al jardinero Josué De Paula (prospecto No. 1 de los Dodgers), al jardinero Mike Sirota (No. 4) y al infielder Alex Freeland (No. 8).

¿Se imaginan al bicampeón de la MLB con el encendido Sandy Alcántara? Con los Dodgers, todo puede ocurrir. Desde hace un buen tiempo se viene hablando de la posibilidad de que el dominicano, Cy Young de la Liga Nacional en 2022, llegue al equipo de Los Angeles. El derecho está en uno de los mejores inicios de campaña de su carrera y parece estar totalmente recuperado de antiguas lesiones que afectaron su rendimiento. A cambio de Alcántara, los Marlins recibirían al mejor prospecto de los Dodgers, Josué De Paula, además de Sirota y Freeland. Sería un cambio de presente por futuro y ese tipo de movimientos le gustan mucho a los Marlins.

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