3 cambios de los Yankees en los que podría estar involucrado Jasson Domínguez

El panorama ha cambiado drásticamente para Jasson Domínguez en la organización de New York Yankees. Después de ser el prospecto número 1, titular en el jardín izquierdo y jugador intocable en negociaciones de cambio, el dominicano fue enviado a Triple A para comenzar la temporada de 2026 de MLB.

Esa decisión ha abierto la puerta a gran cantidad de rumores y especulaciones en las Grandes Ligas que hablan de la posible salida de Domínguez, que sin un lugar en los jardines del Bronx en el futuro próximo pareciera estar en el aire y con mucha probabilidad de ser usado como pieza de cambio.

Domínguez comenzó sobre .300 la campaña en Triple A y tuvo una buena primavera (.347 de average, cuatro jonrones, un triple, dos dobles, 11 remolcadas y un OPS de 1.062), lo que de seguro aumentaría el interés por verlo como retorno en negociaciones de lanzadores élite que seguro surgirán antes de la fecha límite.

1. Tarik Skubal

Que Skubal le haya ganado el arbitraje a los Detroit Tigers y que no haya, hasta el momento, reportes de negociaciones por una extensión de contrato en su último año antes de la agencia libre llevan a pensar en una posibilidad de que esté disponible para cambios antes de la fecha límite. El valor del dos veces ganador del Cy Young será elevado y si en Nueva York lo quieren para el final de la campaña tendrán que estar dispuestos a un sacrificio. A los Tigers les puede interesar Domínguez para potenciar su ofensiva.

2. Paul Skenes

En Nueva York quieren hacer un nuevo intento por adquirir a Paul Skenes a pesar del rechazo inicial de los Pittsburgh Pirates, que en 2025 declinaron una oferta que incluía a cuatro prospectos top. Para negociar al derecho tendrán que mejorar la propuesta y un paso importante puede estar en la inclusión en el paquete de Domínguez, que ya pasó un año completo en las Grandes Ligas y que ha estado bateando bien.

3. Kris Bubic

En un artículo para Bleacher Report, el analista Kerry Miller propuso la posibilidad de que los Yankees envíen a Jasson Domínguez a Kansas City Royals a cambio del lanzador zurdo All-Star Kris Bubic, en una negociación que incluya prospectos como el también serpentinero David Shields y el outfielder Asbel González. Bubic será agente libre al final de la temporada y viene de dos buenas campañas con efectividad por debajo de 2.70. En 2025 impuso un tope personal con 116 ponches.

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