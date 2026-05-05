3 campocortos que pueden adquirir los Yankees en el mercado de cambios mejores que Volpe y Caballero

Han pasado un par de días y todavía al manager de los New York Yankees, Aaron Boone, le preguntan por la decisión que tomaron de dejar a Anthony Volpe en las menores y mantener a José Caballero como titular del campocorto en la temporada de MLB.

Y el piloto ha defendido la elección, aunque siempre deja la puerta abierta a mejorar. “Caballero ha sido un factor clave para que hayamos tenido un excelente comienzo de temporada, tanto a la ofensiva como a la defensiva, en las bases. Así de simple. Esto no cambia nuestra opinión sobre Anthony ni sobre el tipo de jugador que creemos que es y será. Pero en este momento, sentimos que era lo correcto”, dijo Boone.

En principio luce acertado dejar a Caballero en el rol de torpedero, pero la verdad es que los Yankees podrían mejorar notablemente en esta posición si se atreven a acudir al mercado en busca de estrellas.

1. Corey Seager

Difícilmente los Yankees consigan un mejor jugador para el campocorto que Corey Seager y de hecho hace meses corrieron rumores que hablaban de un posible interés en el veterano de los Texas Rangers. Seager, un bateador zurdo de 32 años de edad, es un campeón de Serie Mundial (tiene dos anillos y las dos veces fue el Jugador Más Valioso) y ganador de tres Bates de Plata, fue Novato del Año y ha ido a cinco Juegos de Estrellas. Pero su precio será alto porque además de tener todas esas credenciales está en medio de un contrato de $325 millones por 10 años que firmó en 2022.

2. Geraldo Perdomo

El dominicano de 26 años de edad se ha posicionado como uno de los mejores campocortos de las Grandes Ligas y si bien su perfil es más ofensivo, también es seguro con el guante. Viene de tener su mejor temporada en 2025 con 20 jonrones, 100 impulsadas y 27 bases robadas, unas cifras que le permitieron ganar su primer Bate de Plata. Lleva 9 extrabases y 9 remolcadas con los Arizona Diamondbacks , con quienes le quedan tres años garantizados de contrato y una opción del club para 2030.

3. C.J. Abrams

Para los Yankees sería un sueño poder sumar a un veterano como Trea Turner a la plantilla de Aaron Boone, o una superestrella como Bobby Witt Jr. o el dominicano Elly De La Cruz, pero ninguno de ellos estará disponible para cambios sin importar la oferta que haga Brian Cashman. Pueden tener más suerte tocando la puerta de los Nationals para preguntar por C.J. Abrams, que lidera a los torpederos de toda MLB con sus 27 carreras impulsadas y que además tiene 8 jonrones, 4 dobles, 6 bases robadas y average de .297 con OPS de .939. A Abrams, de 25 años de edad, le quedan dos zafras de arbitraje.

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