3 cerradores que pueden adquirir los Dodgers en el mercado de cambios para cubrir la baja de Edwin Díaz

Desde hace una semana ha habido preocupación en Los Angeles Dodgers por los problemas de Edwin Díaz, que comenzó a experimentar un descenso en la velocidad de sus pitcheos antes de reportar algunas molestias.

Este lunes, tras otra mala salida del cerrador puertorriqueño durante el fin de semana contra los Rockies, fue noticia en MLB el anuncio del equipo sobre su salud. Díaz, de 32 años de edad, tendrá una cirugía este miércoles para retirar “cuerpos sueltos de su codo” y se perderá alrededor de tres meses.

En Los Angeles no lo esperan de vuelta hasta la segunda mitad de la temporada, por lo que seguramente en la gerencia que encabeza Andrew Friedman estarán ya en busca de un sustituto para el boricua. En el mercado de cambios tienen varios potenciales candidatos que pueden considerar.

1. Mason Miller

Sí, es difícil que los Padres entreguen a su mejor lanzador a un rival directo en la división, pero Los Angeles puede pagar el precio que ponga. Y sería alto. Miller, de 27 años de edad, tiene una racha sin permitir carreras de 32.2 innings y está a uno del récord de los Padres (de Cla Meredith en 2006). El derecho ganará en 2026 $4 millones, no será agente libre hasta después de que termine la temporada de 2029 y este año tiene efectividad de 0.00, balance de 1-0, 27 ponches por 2 boletos en 11.1 entradas y es líder en salvados de la Liga Nacional con 8.

2. JoJo Romero

Mason Miller puede resultar inalcanzable incluso para los Dodgers, pero una negociación por JoJo Romero puede que sea más factible. El zurdo de de los Cardinals está dejando buenos números en 2026 (2.26 de efectividad, 6 juegos salvados en 11 apariciones, 6 abanicados en 12.0 innings lanzados) y será agente libre al final de esta temporada. St. Louis está ocupando el cuarto lugar en la tabla en una división que está muy cerrada, pero podría sentirse tentado a negociar un cambio con Los Angeles.

3. Seranthony Domínguez

Otra opción para los Dodgers es ir por el dominicano Seranthony Domínguez, un hombre de 31 años de edad con experiencia en playoffs. El derecho quisqueyano está jugando para los Chicago White Sox, un equipo siempre abierto a escuchar ofertas de cambio. En esta campaña, que es la número ocho en su carrera en Grandes Ligas, tiene una alta efectividad de 5.63, balance de 1-2 y cuatro juegos salvados. Ha ponchado a 10 bateadores en 8.0 innings lanzados.

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