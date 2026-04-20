Edwin Díaz se somete a cirugía en el codo: ¿Cuándo regresa a Los Angeles Dodgers?

El cerrador de Los Angeles Dodgers, Edwin Díaz, se someterá a una cirugía este miércoles para extirpar cuerpos libres de su codo derecho, siendo una dura baja para el bullpen del manager Dave Roberts por al menos 3 meses.

Se espera que Díaz regrese después del receso del Juego de Estrellas, el cual finaliza el 14 de julio. Los Dodgers serán sumamente precavidos con el codo de Díaz, quien había prendido las alarmas en la organización por la repentina reducción de velocidad en sus envíos por meses.

El boricua permitió seis carreras limpias, siete hits, otorgó tres bases por bolas (una intencional) y ponchó a dos bateadores en sus últimas dos salidas; estadísticas que lo hicieron pasar por distintas pruebas médicas que arrojaron una lesión en el codo derecho que lo hará pasar por el quirófano esta semana.

Los Angeles Dodgers RHP Edwin Díaz will have surgery on Wednesday to remove loose bodies from his elbow. He is expected to return during the second half of the season. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 20, 2026

Díaz registra una efectividad (ERA) de 10.50, un WHIP de 2.33, 10 ponches y cuatro salvamentos en seis entradas lanzadas esta temporada, números decepcionantes para un cerrador que llegó a los Dodgers con un contrato de estrella.

Aunque Roberts intentó mantener un tono optimista, tras los resultados médicos confirmó que el procedimiento es necesario para limpiar la articulación. Además, señaló que, aunque perder a Díaz es un golpe duro, confía en la profundidad del bullpen y mencionó que ahora deberá consultar con el staff médico para reorganizar los roles del noveno inning.

Los Dodgers esperan que Díaz pueda unirse a los Dodgers para la recta final de la temporada regular, ya viendo hacia la postemporada. Para cubrir su lugar, los Dodgers colocaron a Díaz en la lista de lesionados de 15 días y llamaron al zurdo Jake Eder desde Triple-A Oklahoma City.

¿Cómo es el contrato de Edwin Díaz con los Dodgers?

Los Dodgers y Díaz completaron un pacto de tres años y 69 millones de dólares garantizados.

De igual forma, el acuerdo incluye una opción del club angelino por $6.5 millones para la zafra 2029, lo que brindaría flexibilidad a la hora de contratar piezas de alto calibre y no perder al boricua.

¿Cuál es el salario anual de Edwin Díaz con los Dodgers?

A su vez, la web especializada Spotrac acotó que Díaz cobrará $17.000.000 en 2026, mientras que su sueldo subirá hasta los $26.000.000 millones tanto en 2027 como en 2028.

¿El contrato de Díaz tiene cláusulas y bonos especiales?

Al margen de la mencionada cláusula de los Dodgers para extenderle, o no, el contrato a Edwin Díaz hasta el 2029, el taponero de 31 años logró un bono de 9 millones de dólares por estampar su rúbrica con los bicampeones defensores de MLB.

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