3 equipos que podrían firmar a Julio Urías si no estuviera vetado en la MLB

Julio Urías no ha lanzado desde septiembre de 2023, cuando todavía era parte de Los Angeles Dodgers, pero su agente, Scott Boras, asegura que podría reactivar su carrera en MLB. Su suspensión terminó a mediados de la temporada pasada y el representante afirma que hay interés por firmarlo.

“Los equipos me preguntan por él constantemente”, dijo Boras a Los Angeles Times sin mencionar a qué organizaciones se refiere. “Con el mercado de lanzadores actual, Julio podría jugar en cualquier momento. Pero creo que se trata de que él decida si es algo que quiere hacer ahora mismo”.

El lanzador zurdo mexicano de 29 años de edad es el único jugador en la historia de Grandes Ligas que ha recibido dos suspensiones por violar la política contra la violencia domestica del circuito. Ya Urías solucionó sus problemas legales y, en teoría, nada le impide regresar a las mayores. Hay escuadras muy necesitadas de abridores que podrían considerar tomar el riesgo y pactar su firma.

1. San Diego Padres

Para los Padres sumar a Julio Urías sería ideal, porque el mexicano conoce de sobra a los rivales de división y tiene amplia experiencia en playoffs tras su paso de ocho años por los Dodgers, con quienes ganó una Serie Mundial. En San Diego tienen una crisis en la rotación de abridores por las lesiones: Joe Musgrove no regresará al menos hasta mayo, Yu Darvish no lanzará en 2026 y ahora Nick Pivetta también fue inhabilitado, así que están necesitados de ayuda y pueden abrirse a contratar al zurdo.

2. Houston Astros

Los siderales ocupan el último lugar de su división y han perdido ocho de sus últimos 10 juegos. El japonés Tatsuya Imai no ha tenido un buen debut en MLB y acaba de ser inscrito en lista de lesionados y en general la rotación del manager Joe Espada tiene la peor efectividad colectiva de las Grandes Ligas con 6.60. Están urgidos de ayuda en este departamento y si quieren regresar a los playoffs deben buscar una solución desde temprano. Si Urías está en forma podría ser el indicado.

3. Atlanta Braves

En Atlanta tienen nuevo manager y un desafío: pasar la página de la temporada pasada y cumplir con las credenciales de favorito con las que se presentan cada año. Ahora mismo tienen a tres de los lanzadores de la rotación en lista de lesionados y perdieron a Martín Pérez, que eligió la agencia libre. Siguen necesitando refuerzos para el cuerpo de abridores y pueden pensar en la firma de Julio Urías como una opción.

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