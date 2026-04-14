Agente del mexicano Julio Urías revela si aún despierta interés en equipos de MLB

Aunque en MLB hay una elevada demanda de lanzadores, el zurdo Julio Urías sigue sin firmar un contrato que le permita extender su carrera en las mayores.

El mexicano de 29 años de edad que fue campeón de la Serie Mundial en 2020 está en libertad de regresar a las Grandes Ligas desde julio de 2025. Se perdió toda la campaña de 2024 por una suspensión pero no hay, de momento, rumores que lo vinculen a alguna escuadra.

“Los equipos me preguntan por él constantemente”, dijo el agente de Urías, Scott Boras, a Los Angeles Times y sin mencionar a qué organizaciones se refiere. “Con el mercado de lanzadores actual, Julio podría jugar en cualquier momento. Pero creo que se trata de que él decida si es algo que quiere hacer ahora mismo”.

Urías era parte de Los Angeles Dodgers cuando tuvo un problema legal en septiembre de 2023, pocas semanas antes de su primera aparición en la agencia libre. Fue desvinculado del equipo de forma inmediata y quedó en licencia administrativa hasta que MLB dictó su castigo.

Boras no quiso decir si algún equipo le había ofrecido un contrato este año, pero afirmó que no ha solicitado ofertas a ningún club. “Necesito la autorización de mi cliente incluso para hablar del tema, y aún no la tengo”, aclaró.

Scott Boras, the agent of former Dodger Julio Urias, says teams are still interested in the pitcher despite being suspended twice for domestic violence



✍️ : @CameronKiszla https://t.co/qJrVCqcATl — Dodgers Nation (@DodgersNation) April 13, 2026

¿Por qué Julio Urías no ha lanzado más en MLB?

Urías no ha lanzado en las Grandes Ligas o cualquier partido oficial desde septiembre de 2023, cuando fue arrestado por una acusación de violencia domestica. Es el único jugador en la historia de MLB con dos suspensiones por violar la política de violencia doméstica de la liga. En 2019, fue castigado con 20 juegos por agresión doméstica menor, fue arrestado, pero no enfrentó cargos penales.

¿Cuál es su estatus actual en las Grandes Ligas?

En teoría, el mexicano no tiene impedimentos para lanzar en Grandes Ligas. Antes del Juego de Estrellas de 2025 cumplió la suspensión que le impuso MLB y la fiscalía de Los Angeles no le imputó cargos graves. Urías aceptó participar en un programa de tratamiento por violencia doméstica durante un año.

“La Oficina del Comisionado de Béisbol ha completado su investigación sobre las acusaciones de que el lanzador agente libre Julio Urías violó la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de las Grandes Ligas. Tras revisar todas las pruebas disponibles, he concluido que el Sr. Urías violó nuestra política y que la disciplina es apropiada”, dice un comunicado de Rob Manfred.

¿Qué números dejó Julio Urías en MLB?

En ocho temporadas en Grandes Ligas, siempre con el uniforme de Los Angeles Dodgers, Urías dejó balance de 60-25 y 4 juegos salvados, efectividad de 3.11 y WHIP de 1.10 en 158 juegos (122 como abridor). Sumó 710 ponches y 193 bases por bolas en 717.0 innings lanzados.

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