3 equipos que pueden adquirir a Sandy Alcántara en un cambio con los Marlins en 2026

El mercado de Grandes Ligas siempre ofrece historias que combinan numeritos, estrategia y timing, pues el caso de Sandy Alcántara promete convertirse en uno de los más atractivos rumbo al deadline del 31 de julio.

Es que el as dominicano de los Miami Marlins está mostrando señales claras de que vuelve a ese nivel dominante que lo convirtió en uno de los brazos más portentosos de MLB a inicios de la década del 2020. Sin embargo, su contrato y el panorama deportivo de su todavía escuadra abren la puerta a un escenario quizás inevitable: su posible salida antes de que finalice el curso de 2026.

Por ende, el periodista Bob Nightengale señaló que la organización del sur de Florida no quiere activar la opción de club para 2027, valorada en 21 millones de dólares, pero tampoco luce dispuesta a perder a su principal activo “gratis”. Semejante combinación de factores coloca al Cy Young de la Nacional en 2022 como una de las piezas codiciadas del mercado, especialmente si continúa retomando su mejor versión en el montículo.

Con el deadline en menos de cuatro meses, todo apunta a que Alcántara será protagonista de rumores, negociaciones y especulación constante, así que se mencionarán tres franquicias que intentarían adquirir al diestro de 30 años a fin de trascender en el tramo decisivo del ejercicio.

3. San Francisco Giants

Sandy Alcántara será cambiado en 2026 | Jim Rassol-Imagn Images

El tercer contendiente interesado en el as quisqueyano es San Francisco quien a pesar de un inicio de campaña decepcionante, cuenta con músculo económico y la urgencia de regresar a los playoffs tras un lustro de ausencia. De hecho, CBS Sports sugiere que si los colosos llegan con opciones al mes de julio, pueden intentar absorber el contrato del doble All Star y juntar un trío de abridores de primera línea junto a Logan Webb y Robbie Ray, en pro de buscar el anhelado paso a la fase de octubre.

2. Atlanta Braves

El mismo medio de comunicación agregó a los hacheros a la lista de novenas con razones de peso para entrar en la puja por el diestro de los Marlins, ya que en las oficinas del Truist Park quieren obtener un complemento ideal en la parte alta de la rotación para el zurdo Chris Sale y así pelear con todo por la cima de la siempre dura División Este del viejo circuito. Aunque no se han revelado nombres concretos, Atlanta posee un sistema de granjas lo suficientemente sólido como para armar una oferta atractiva basada en talento a futuro.

1. Los Angeles Dodgers

Los actuales bicampeones de MLB aparecen en el tope de aspirantes a quedarse con los servicios de Sandy Alcántara a finales de julio, no solo por su historial agresivo en el mercado, sino porque poseen la calidad necesaria de piezas jóvenes para negociar con Miami. Incluso, el analista Patrick McAvoy proyectó un intercambio que haría que la eventual transacción se lleve a cabo.



Según McAavoy, los azules enviarían al IoanDepot park al prospecto de los jardines Josue De Paula, acompañado del infielder Mike Sirota y el también patrullero Alex Freeland, para recibir al jerárquico dominicano e incorporarlo a un staff que de por sí presenta luminarias del calibre de los japoneses Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani, aunado a Tyler Glasnow y, en un futuro, el lesionado Blake Snell.

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