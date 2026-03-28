3 equipos que pueden quitarle a Paul Skenes a los Yankees

Los New York Yankees hicieron una oferta por Paul Skenes en la pasada temporada de MLB y aunque en el alto mando de los Pittsburgh Pirates la desestimaron, los reportes que llegan desde el Bronx hablan de que Brian Cashman seguirá intentando negociar la adquisición del derecho que ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2025.

El gerente general de los bucaneros, Ben Cherington, ha sido claro en señalar que no están interesados en negociar al as de su rotación. “Los clubes tienen que hacer la pregunta, ¿verdad?”, dijo Cherington en las Reuniones de Invierno. “Sospecho que eso no terminará. Pero la respuesta ha sido consistente. Paul Skenes será un Pirata en el 2026”.

El serpentinero de 24 años de edad tiene un alto valor de mercado no sólo por su dominio sobre el montículo, sino por su estatus: en 2026 ganará un salario de poco más de un millón de dólares y le quedan tres temporadas de arbitraje, Por eso quien quiera tentar a Pittsburgh debe ofrecer más que los cuatro prospectos top que los Yankees pusieron sobre la mesa y no son muchas las organizaciones que puedan acercarse.

1. Los Angeles Dodgers

Los Angeles Dodgers pueden ofrecer al prospecto Jackson Ferris como parte de un paquete por Paul Skenes | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Partiendo de la base de que los cuatro prospectos top de los Yankees no fueron suficientes, los Dodgers tendrían que poner sobre la mesa más que sus mejores promesas en el paquete e incluir jugadores de Grandes Ligas. Josué De Paula y Zyhir Hope, las dos promesas top de Los Angeles, así como el zurdo de 22 años de edad Jackson Ferris (prospecto 7 del ranking de los Dodgers) y el infielder Alex Freeland (8), que ya debutó en Grandes Ligas. El receptor Dalton Rushing y el abridor veterano Tyler Glasnow pueden hacer la diferencia para que los campeones consigan quedarse con Skenes, a quien además pueden recibir con una extensión de contrato.

2. San Diego Padres

San Diego Padres tiene en el prospecto Ethan Salas a una buena pieza de cambio | Orlando Ramirez-Imagn Images

Si hay un equipo que necesita sumar un lanzador como Paul Skenes son los Padres. Yu Darvish no lanzará en 2026 y tal vez no regrese; Joe Musgrove comenzó en lista de lesionados y en San Diego saben que se requieren las mejores armas disponibles para poder darle pelea a los Dodgers. Para poder convencer a los Pirates necesitarán armar un paquete muy atractivo, que tenga no sólo a sus cuatro mejores prospectos (el zurdo Kruz Schoolcraft, el receptor venezolano Ethan Salas, el derecho dominicano Miguel Méndez y otro serpentinero, Kash Mayfield), sino también a jugadores listos para competir en Grandes Ligas como el relevista derecho Bradgley Rodríguez, que ya debutó en MLB y tiene una recta que se mantiene ente 99 y 100 mph.

3. New York Mets

New York Mets podría tener que sacrificar al pitcher Nolan McLean para tener a Paul Skenes | David Banks-Imagn Images

Desde que Steven Cohen adquirió a los Mets ha dejado algo claro: no teme hacer movimientos de alto impacto con tal de tener al fin un equipo ganador, que regrese a la Serie Mundial. Fue importante sumar a Freddy Peralta para que se convirtiera en el as de Carlos Mendoza, pero adquirir a Paul Skenes los llevaría a otro nivel. Desde luego que tendría un costo, pero los metropolitanos pueden asumirlo. Para poder tener al Cy Young tendrían que sacrificar al derecho Nolan McLean, parte de la actual rotación del club de Queens y tal vez a otro novato, el outfielder Carson Benge, que son los dos mejores prospectos de la organización pero ya son titulares en MLB. También se marcharía el infielder dominicano Ronny Mauricio y promesas del top 5 como el lanzador derecho Jonah Tong y el iniclaista y outfielder Ryan Cliffrod.

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