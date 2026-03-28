Los 4 prospectos que ofrecieron los Yankees a Pirates en las negociaciones por Paul Skenes

La gerencia de New York Yankees estuvo tratando de negociar la adquisición de Paul Skenes la temporada pasada de MLB, de acuerdo con un reporte de Jon Heyman para el New York Post.

A pesar de que el equipo del Bronx estaba dispuesto a desprenderse de cuatro prospectos top en su intento por sumar a su rotación al ganador del Cy Young de la Liga Nacional, los Pittsburgh Pirates no quisieron negociar.

Dos lanzadores y dos jugadores de posición bien proyectados formaban parte del paquete que la oficina dirigida por Brian Cashman ofrecía por Skenes. La oferta incluía a los que actualmente son los dos mejores prospectos de las granjas neoyorquinas. Se dice que en Nueva York harán nuevos intentos por tener al derecho, y estos nombres podrían mantenerse sobre la mesa.

1. Cam Schlittler

El derecho de 25 años acaba de tener una salida brillante ante los Giants, en la que mostró un sinker dominante y ponchó a ocho rivales en 5.1 innings en blanco. Schlittler –una selección de séptima ronda en el draft de 2022- ha deslumbrado desde su debut en las Grandes Ligas en la temporada de 2025, y en 15 salidas de por vida tiene 92 abanicados y efectividad de 2.76. Su nombre se menciona con frecuencia como una pieza de cambio valiosa.

2. Carlos Lagrange

Si hubo alguien que dejó buena impresión en el Spring Training, ese fue Carlos Lagrange. El derecho dominicano es actualmente el segundo mejor prospecto de las granjas de los Yankees, y en la primavera aprovechó la invitación al campo de entrenamientos y dejó evidencia de la potencia de su recta. En cinco juegos (dos como abridor) tuvo efectividad de 4.96 y ponchó a 17 bateadores en 16.1 entradas. Lo enviaron a las menores, pero queda la sensación de que puede hacer su debut en la MLB en cualquier momento de la temporada.

3. George Lombard Jr.

La promesa del campocorto de los Yankees tiene 21 años de edad y es la joya de las granjas neoyorquinas. En su paso por el Spring Training dejó grandes acciones defensivas que ilusionan a la afición del conjunto del Bronx, pero hay reportes de que varios equipos lo pretenden y ahora también se sabe que los Yankees están dispuestos a sacrificarlo para cerrar un trato por Paul Skenes. Lombard necesita trabajar en su ofensiva para poder establecerse en las Grandes Ligas.

4. Spencer Jones

El futuro de Spencer Jones en la organización de los Yankees es incierto, Con 24 años de edad el outfielder y bateador zurdo ni siquiera ha tenido oportunidad de debutar en MLB; no tiene lugar en los jardines del equipo grande y cada vez parece más probable verlo salir por la vía del cambio. Tuvo un gran paso por el Spring Training con promedios de .357/.455/1.071, OPS de 1.526, 6 jonrones, 2 dobles y 11 remolcadas en 13 partidos y si puede mantener ese ritmo en Triple A aumentará su valor de mercado.

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