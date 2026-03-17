3 factores clave para la final del Clásico Mundial entre Estados Unidos y Venezuela

Este martes se conocerá al sucesor de Japón como campeón del Clásico Mundial de Béisbol. En la final en Miami se espera un gran partido entre las selecciones de Estados Unidos, que está peleando el título por tercera edición seguida, y Venezuela, que llega inspirada por la clasificación a su primera final.

La calidad y la emoción están garantizadas, con estrellas de MLB en ambos bandos y un sabor a revancha en el ambiente tras su última confrontación, en el torneo de 2023. El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, lo tiene claro.

“Tuvimos ese momento la última vez, hace tres años, con el cuadrangular de Trea Turner. Estaba viendo el juego de ellos contra Japón y vi el jonrón de Wilyer Abreu y dije, 'ellos esperaron tres años para tener ese momento'", dijo el estratega estadounidense.

Será la sexta vez que estas escuadras se vean las caras en la historia del Clásico, con ventaja de 3-2 para el equipo de las barras y las estrellas. Ninguno de los estrategas tiene disponibles a sus mejores abridores para este choque, y hay varios elementos para analizar.

1. El pitcheo abridor

Nolan McLean tendrá que contener a los venezolanos | Thomas Shea-Imagn Images

Para Mark DeRosa hubiese sido ideal tener a alguno de sus dos ganadores del Cy Young para abrir este partido, pero ni Paul Skenes ni Tarik Skubal están disponibles. La responsabilidad es para Nolan McLean, un derecho de 24 años de edad que pertenece a los Mets y que cargó con la derrota ante Italia, la única de Estados Unidos en esta edición. Para Venezuela la clave del triunfo pasa porque el veterano Eduardo Rodríguez pueda mantenerse al menos tres innings sobre la lomita antes de darle paso al bullpen letal que tiene el equipo de Omar López y que no ha permitido carreras y suma siete ponches en los últimos 14 innings.

2. La ofensiva de Venezuela

En el papel, viendo los nombres, la alineación de Estados Unidos encabezada por Aaron Judge es tan peligrosa como la dominicana. No han tenido la explosión que se esperaba, pero el pitcheo venezolano no puede descuidarse con ellos. En el lado contrario, Mark DeRosa ya sabe que tiene que hilar muy fino ante sus rivales por el campeonato. Hay poder en el bate de Eugenio Suárez, Wilyer Abreu también demostró su capacidad y hay muchos recursos en jugadores como Ronald Acuña Jr. Gleyber Torres y Maikel García, que apunta al MVP de este torneo con un paso deslumbrante.

3. La defensa

Aaron Judge ha tenido intervenciones defensivas clave | Troy Taormina-Imagn Images

Aunque este Clásico Mundial comenzó siendo un torneo muy ofensivo, ahora en la fase de campeonato la clave ha estado en dos factores: el bullpen y la defensa. El propio Judge tuvo un par de intervenciones ante los dominicanos que hicieron la diferencia, Bobby Witt Jr. ha estado sólido con el guante en el campocorto y en Venezuela no se quedan atrás con ganadores del Guante de Oro como Abreu, García, Salvador Pérez y Andrés Giménez. Las jugadas pequeñas pueden inclinar la balanza esta noche.

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